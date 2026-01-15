L’attesissimo rifacimento cinematografico The Running Man arricchisce finalmente il catalogo di Prime Video. Il regista Edgar Wright dirige questa pellicola del 2025 con uno stile visivo inconfondibile e ritmato. Egli adatta per il grande schermo il celebre romanzo distopico del maestro Stephen King, modernizzando le tematiche originali. La narrazione segue le vicende drammatiche di Ben Richards, un uomo che il sistema corrotto obbliga a partecipare a un brutale reality show. Qui, egli deve sopravvivere a una spietata caccia all’uomo che le telecamere trasmettono in diretta mondiale per l’intrattenimento delle masse. Dunque, l’opera si presenta come una satira feroce sulla manipolazione dei media, sulla violenza spettacolarizzata e sul controllo sociale oppressivo.

Regia, produzione e protagonisti del film The Running Man

Edgar Wright firma la regia e infonde al progetto la sua tipica energia cinetica. Le case di produzione Complete Fiction e Genre Films realizzano il progetto attraverso una collaborazione statunitense e britannica. Inoltre, un cast stellare guida l’azione sullo schermo. Glen Powell interpreta il ruolo principale con carisma fisico ed emotivo. Accanto a lui, Alyssa Benn, Sienna Benn, Lee Pace e David Zayas offrono performance intense che arricchiscono la profondità dei personaggi secondari.

Dove è stato girato?

La troupe ha effettuato le riprese nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Nello specifico, il team ha utilizzato location urbane e industriali reali per ricreare l’arena distopica e opprimente del programma televisivo. Inoltre, scenografi esperti hanno costruito set appositi per rappresentare gli ambienti futuristici del Network, le pericolose zone di caccia e le aree di controllo tecnologico dove i produttori manipolano il gioco.

Trama del film The Running Man

In un futuro distopico dove i media dominano ogni aspetto della vita quotidiana, Ben Richards cade vittima di una cospirazione governativa. Infatti, le autorità lo incastrano per un crimine che non ha mai commesso. Di conseguenza, lo costringono a partecipare a The Running Man. Questo sadico gioco televisivo richiede ai concorrenti di sopravvivere a una caccia mortale all’interno di un perimetro controllato. Intanto, il potente Network manipola sapientemente la narrazione televisiva.

Così, i produttori trasformano Richards in un pericoloso criminale agli occhi del pubblico globale per giustificare la sua esecuzione. Tuttavia, il protagonista non si arrende al suo destino. Al contrario, egli tenta disperatamente di sopravvivere agli “stalker”. Questi ultimi sono assassini professionisti, dotati di armi e costumi teatrali, che l’emittente ingaggia per eliminare il bersaglio davanti a milioni di spettatori avidi di sangue. Successivamente, tra inseguimenti frenetici, combattimenti corpo a corpo e colpi di scena continui, Richards diventa involontariamente il simbolo della ribellione popolare contro il sistema.

Spoiler finale

Nelle sequenze finali, Ben Richards riesce a superare con astuzia e forza bruta tutti gli stalker inviati contro di lui. Inoltre, egli smaschera pubblicamente le menzogne e le manipolazioni digitali del Network, rivelando la verità al mondo. Pertanto, la sua vittoria inaspettata scatena una reazione popolare violenta che mette in seria crisi l’intero sistema mediatico e politico. Infine, il film si chiude con un potente messaggio di ribellione e consapevolezza collettiva. Dunque, il regista lascia intendere chiaramente che la lotta contro il potere tirannico non è ancora finita, ma è appena iniziata.

Cast completo del film The Running Man

Il cast è ricchissimo e riunisce numerosi talenti, ognuno essenziale per la riuscita della pellicola: