Giovedì 15 gennaio, Rai 3 manda in onda la prima puntata del 2026 di Splendida Cornice. Il format, che mischia il mondo dell’intrattenimento con quello della cultura, è guidato da Geppi Cucciari.

Splendida Cornice 15 gennaio, i competenti ed il campione di Risiko

Al centro di Splendida Cornice sono confermati i cosiddetto competenti, ovvero degli esperti in vari campi chiamati a rispondere alle domande che vengono poste dal pubblico in studio. In tale ruolo ci sono Amalia Ercoli Finzi, prima ingegnera aerospaziale italiana, il linguista Giuseppe Antonelli, la pediatra e scrittrice Paola Di Turi e Michele Mezzanotte, psicoterapeuta e divulgatore.

In studio ci sono Andrea Maggi con il controllo ortografico e Roberto Mercadini per la rubrica Agenda Mercadini, oltre alla band guidata da Nicola Ballo Balestri. Spazio, nella serata, ai reportage d’arte di Alessandro Arcodia.

A Splendida Cornice del 15 gennaio presenziano vari ospiti, a partire da Andrea Forno, campione nazionale di Risiko. Protagonisti sono anche la style coach Carla Gozzi ed il produttore discografico Trevor Horn, figura chiave della storia della musica pop e rock. In collegamento c’è l’Orchestra del Teatro La Fenice e per una performance dal vivo è accolto il ballerino e coreografo Ahmad Joudeh.

Splendida Cornice 15 gennaio, La Grazia di Paolo Sorrentino

A Splendida Cornice del 15 gennaio si parla della pellicola La Grazia, ultimo lavoro di Paolo Sorrentino. Direttamente dal cast arriva Anna Ferzetti, una fra le protagoniste del film. Per la musica c’è Roberto Vecchioni, che firma un’esibizione musicale accompagnato dal chitarrista Massimo Germini e che presenta il libro L’Orso Bianco era nero.

In studio, per parlare di Gomorra Le Origini, serie tv di Sky, c’è Marco D’Amore. Infine, è da segnalare il ritorno, in televisione, di Victoria Cabello, che dopo alcuni anni di stop è tornata sulle scene con il podcast denominato Fuori di Cabello.

Geppi Cucciari sul set di Peccato

Oltre che Splendida Cornice, per la conduttrice Geppi Cucciari si prospettano settimane impegnative anche per il suo coinvolgimento nel cast di Peccato. Si tratta della nuova serie tv originale della neonata piattaforma HBO Max. La produzione appartiene al genere mockumentary, ovvero che racconta eventi di finzione con lo stile tipico del documentario, ed è scritta da Emanuela Fanelli. Proprio quest’ultima è la protagonista: la serie, infatti, immagina come potrebbe essere il suo futuro lavorativo. Oltre alla già citata Geppi Cucciari, che interpreta sé stessa, nel cast del titolo ci sono moltissimi volti noti, da Ferzan Ozpetek a Sabrina Ferilli, passando per Paola Cortellesi, Stefano Accorsi, Valerio Mastandrea ed Alessandro Borghi.