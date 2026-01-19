Il catalogo di Netflix si arricchisce con l’arrivo dell’attesissimo film The RIP Soldi sporchi. Il regista Joe Carnahan dirige questa pellicola del 2026, che segna il ritorno della coppia d’oro formata da Matt Damon e Ben Affleck. L’opera si presenta come un thriller poliziesco teso e vibrante, ambientato nella calda e pericolosa Miami. Qui, una squadra della narcotici effettua una scoperta sconvolgente che cambia per sempre il destino dei suoi membri. Infatti, il ritrovamento di un enorme bottino scatena una spirale inarrestabile di paranoia, tradimenti e violenza brutale. Dunque, il film richiama esplicitamente le atmosfere sporche e realistiche dei grandi polizieschi degli anni ’70.

Regia, produzione e protagonisti del film The RIP Soldi sporchi

Joe Carnahan firma la regia e imprime alla storia un ritmo serrato e adrenalinico. La produzione è interamente statunitense e gode del supporto distributivo globale di Netflix. Inoltre, un cast stellare guida la narrazione. Matt Damon e Ben Affleck interpretano i ruoli principali, offrendo performance intense e sfaccettate. Accanto a loro, Steven Yeun completa il trio protagonista, aggiungendo ulteriore profondità alle dinamiche del gruppo.

Dove è stato girato?

La troupe ha effettuato le riprese negli Stati Uniti. Nello specifico, la città di Miami offre lo scenario ideale per la trama. Tuttavia, la produzione ha utilizzato anche set ricostruiti appositamente. Questi rappresentano magazzini abbandonati, quartieri degradati e zone portuali inquietanti. Pertanto, le ambientazioni riflettono perfettamente il mondo oscuro in cui si muove la Tactical Narcotics Team.

Trama del film The RIP Soldi sporchi

La narrazione segue le operazioni della Tactical Narcotics Team della polizia di Miami. Durante un’irruzione in un edificio fatiscente, gli agenti scoprono qualcosa di inaspettato. Infatti, trovano milioni di dollari in contanti nascosti all’interno di un muro. Immediatamente, la tentazione diventa irresistibile per tutti. Di conseguenza, la squadra prende una decisione fatale: non denunciare il ritrovamento e tenere il bottino per sé.

Ciononostante, il denaro sporco porta con sé conseguenze devastanti e immediate. Ben presto, diffidenza, sospetti reciproci e ricatti iniziano a corrodere i rapporti tra i colleghi. Inoltre, la violenza esplode all’interno del gruppo. Così, la squadra si sfalda rapidamente. Allo stesso tempo, la linea di demarcazione tra poliziotti e criminali diventa sempre più sottile e impercettibile. Infine, i protagonisti comprendono una tragica verità: il vero nemico non si trova all’esterno, bensì è dentro la squadra stessa.

Spoiler finale

Nelle battute conclusive, la tensione accumulata esplode violentemente. Infatti, i membri della squadra si tradiscono a vicenda, poiché ognuno è convinto che qualcun altro voglia scappare con tutto il denaro. Pertanto, questa spirale di paranoia conduce a un confronto sanguinoso in cui nessuno può dirsi davvero innocente. Tuttavia, il film riserva ancora una sorpresa. La storia si chiude con un ultimo colpo di scena che ribalta completamente la verità sul bottino e sull’identità di chi lo aveva nascosto originariamente.

Cast completo del film The RIP Soldi sporchi

Il cast riunisce attori di altissimo livello, ognuno essenziale per la riuscita del thriller: