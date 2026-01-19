Martedì 20 gennaio, Rai 2 manda in onda una nuova puntata di Boss in incognito. Lo show, in occasione dell’appuntamento odierno, cambia la propria programmazione tv, in quanto il debutto della scorsa settimana si è svolto lunedì 12 gennaio. Oltre che in tv, è possibile seguire il format in streaming su Rai Play.

Boss in incognito puntata 20 gennaio, gli ascolti dell’esordio

Al timone di Boss in incognito di martedì 20 gennaio torna Elettra Lamborghini. Il format, versione italiana di Undercover Boss, creato da Studio Lambert e licenziato da All3Media International, è realizzato dalla società Endemol Shine Italia.

L’obiettivo del programma rimane il medesimo: mettere in contatto due diversi mondi, cioè quello dei dipendenti e quello degli imprenditori. A fare da collante c’è proprio Lamborghini, che oltre ad essere la narratrice va, a sua volta, in incognito.

Non esaltanti gli ascolti ottenuti da Boss in incognito in occasione della prima puntata. Essa, infatti, ha tenuto compagnia a 845 mila persone, con una share del 5%. Un dato più basso rispetto a quello del debutto della passata edizione, ma che potrebbe essere influenzato dall’ampia concorrenza, a partire da quella delle ammiraglie che hanno proposto La Preside e Zelig 30.

Il protagonista è Gabriele Sabattini

Al centro di Boss in incognito del 20 gennaio c’è Gabriele Sabattini, direttore amministrativo di Macè. Si tratta di un’azienda che fa parte della holding Pivetti e che da venticinque anni trasforma la frutta fresca attraverso tecnologie avanzate e sostenibili. Vari i prodotti che vengono qui lavorati, da succhi freschi alle insalate di frutta, passando per i pesti e le salse a base di legumi.

L’azienda ha sede a Terre del Reno (FE) ed è un colosso della zona. Tutti i giorni, infatti, processa circa 13 tonnellate di prodotto, grazie al lavoro dei 70 dipendenti. Ogni anno, Macè ha un volume d’affari pari a 20 milioni di euro annui.

Boss in incognito puntata 20 gennaio, le storie

Gabriele Sabattini, a Boss in incognito del 20 gennaio, affianca vari dipendenti, apprendendo le loro storie. In primis c’è Denise, con la quale impara a tagliare la frutta secca. A Naima il compito di preparare l’hummus speziato, mentre Andrea insegna al boss a smistare gli ordini che arrivano in magazzino. Infine, con Elvis approfondisce il lavoro intorno ai succhi, dalla spremitura all’imbottigliamento.

Infine, la già citata Elettra Lamborghini, in incognito, ha la possibilità di collaborare con Sabrina. Insieme alla dipendente, la conduttrice si cimenta nel lavoro dedicato al confezionamento delle coloratissime insalate di frutta secca.