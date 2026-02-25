Squadra omicidi Spalato – Delicatessen è l’avvincente episodio della serie crime ambientata in Croazia, trasmesso su Rai 2. La trama ruota attorno a un’indagine estremamente delicata e dolorosa: il ritrovamento del corpo senza vita di una dodicenne. Il caso si complica ulteriormente a causa di un attentato dinamitardo che mette in serio pericolo la vita dei componenti della squadra investigativa, aggiungendo una carica di tensione drammatica al consueto schema poliziesco. Per chi non riuscisse a seguire la messa in onda lineare, la puntata è disponibile in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

La narrazione si distingue per un approccio realistico e crudo, capace di mostrare non solo le procedure investigative ma anche l’impatto emotivo che casi così tragici hanno sugli agenti. Il contesto marittimo di Spalato fa da contrasto a una vicenda oscura che scava nei segreti più torbidi della criminalità balcanica.

Regia, produzione e protagonisti di Squadra omicidi Spalato Delicatessen

La regia è di Michael Kreindl, che imprime alla puntata un ritmo serrato tipico dei grandi procedurali europei. La produzione è il risultato di una proficua collaborazione tra Croazia e Germania, un binomio che garantisce un’estetica curata e un taglio investigativo internazionale. Nel cast principale ritroviamo Sarah Bauerett, affiancata da Jasmin Gerat, Max Herbrechter, Lenn Kudrjawizki e Neda Rahmanian.

L’episodio segna un momento di svolta per la serie, introducendo dinamiche di potere inedite e testando la solidità del gruppo davanti a minacce dirette alla loro incolumità.

Dove è stato girato?

Le location principali sono situate a Spalato, perla della Dalmazia. Le riprese sfruttano appieno il fascino del porto monumentale, i vicoli angusti del centro storico e le frastagliate zone costiere. Questi scenari reali non sono semplici sfondi, ma diventano parte integrante della trama: gli ambienti urbani e marittimi della città croata contribuiscono a creare quell’atmosfera autentica e talvolta claustrofobica che caratterizza l’intera indagine.

Trama dell’episodio Squadra omicidi Spalato Delicatessen

L’investigatrice Branka Marić si trova a gestire un caso che scuote l’opinione pubblica: la morte di una giovanissima ragazza ricollegabile a un possibile traffico di minori proveniente dalla Bosnia. La situazione precipita durante un sopralluogo su uno yacht, quando Branka viene travolta da un’esplosione improvvisa. Lo shock per l’attentato paralizza inizialmente la squadra, ma il dovere impone di proseguire.

Mentre i colleghi Emil e Borko cercano di fare luce sull’accaduto, da Zagabria arriva il commissario Stascha Novak per assumere la supervisione del caso. La nuova arrivata, determinata e dai modi decisi, provoca subito attriti con il team locale, che tenta inizialmente di escluderla dalle scoperte più importanti mentre l’indagine scende in profondità nei meandri di una rete criminale vasta e spietata.

Spoiler finale: la risoluzione del caso

Attenzione spoiler: Nelle battute finali, la squadra riesce a individuare il filo sottile che collega la piccola vittima a un’organizzazione illecita molto più potente di quanto sospettato. Nonostante le diffidenze iniziali, il contributo di Stascha Novak si rivela fondamentale per smantellare i muri burocratici che proteggevano i colpevoli. L’episodio si conclude con la cattura dei responsabili, ma lascia i protagonisti profondamente segnati: le ferite dell’esplosione e le cicatrici emotive per il tradimento di alcuni informatori cambieranno per sempre il volto della squadra di Spalato.

Cast completo dell’episodio Squadra omicidi Spalato Delicatessen

Ecco gli interpreti che animano questo capitolo della serie: