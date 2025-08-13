Squadra Omicidi Spalato La Terra Promessa è il film della serie poliziesca tedesca Der Kroatien-Krimi, che va in onda su Rai2. Ambientato nella splendida cornice della Croazia, questo film trascina la detective Branka Marić in un’indagine complessa e ambigua. Infatti, dovrà risolvere un omicidio che affonda le sue radici in una disputa tra una comunità religiosa e potenti interessi economici, legata a un misterioso terreno conteso. Di conseguenza, la serie continua a mescolare magistralmente il giallo classico con la tensione sociale, il tutto impreziosito dai suggestivi paesaggi mediterranei.

Regia, produzione e protagonisti del film Squadra Omicidi Spalato: La Terra Promessa

Michael Kreindl firma la regia di questo episodio, mentre Christoph Darnstädt ne scrive la sceneggiatura. Inoltre, la casa di produzione Hager Moss Film realizza il film per il network tedesco ARD, e in Italia la Rai lo distribuisce su Rai 2.

I protagonisti principali sono:

Neda Rahmanian : Branka Marić

: Branka Marić Lenn Kudrjawizki : Emil Perica

: Emil Perica Kasem Hoxha : Tomislav Kovačić

: Tomislav Kovačić Sarah Bauerett: Minka Marić

Dove è stato girato?

La produzione ha girato il film interamente in Croazia, scegliendo come location principali la città di Spalato e la meravigliosa isola di Lissa. Di conseguenza, le autentiche ambientazioni della Dalmazia non sono un semplice sfondo, ma contribuiscono attivamente a creare un’atmosfera intensa e suggestiva, muovendosi tra paesaggi marittimi mozzafiato e aspre zone rurali.

Trama del film Squadra Omicidi Spalato: La Terra Promessa

L’indagine ha inizio quando il corpo di un uomo viene ritrovato in una zona rurale vicino a Spalato. Inizialmente, sembra un delitto isolato, ma Branka Marić scopre presto che la vittima era strettamente legata a una comunità religiosa quasi settaria. Questo gruppo, infatti, rivendica da generazioni la proprietà di un vasto terreno agricolo, considerato da loro una sorta di “terra promessa”. Tuttavia, il caso si complica enormemente quando emergono potenti interessi economici e politici. Infatti, un’importante società immobiliare intende acquistare proprio quel terreno per costruire un resort di lusso. Di conseguenza, Branka, affiancata dai suoi fidati colleghi Emil Perica e Tomislav Kovačić, si ritrova a navigare in un mare di omertà, fanatismo e avidità. L’indagine, quindi, la costringerà a mettere in discussione il concetto stesso di giustizia e a confrontarsi con la sottile manipolazione della fede per scopi molto terreni.

Spoiler finale

Nel finale, che si svolge tra le aspre campagne della Dalmazia, Branka riesce finalmente a far crollare il muro di silenzio. Infatti, scopre che il vero mandante dell’omicidio non è un membro della comunità, bensì un potente imprenditore locale, spietato e deciso a liberarsi di ogni ostacolo pur di ottenere quel terreno per il suo resort. La svolta arriva grazie a due prove schiaccianti: una registrazione audio compromettente, che la vittima aveva nascosto, e la coraggiosa testimonianza di un ex membro della comunità, che decide di rompere il patto di omertà. Di conseguenza, con le prove in mano, Branka riesce a incastrare l’imprenditore. Il film si chiude quindi con la detective che riflette amaramente sul potere distruttivo della fede quando viene manipolata e sulla fragile illusione di una “terra promessa”, mentre la città di Spalato torna alla sua apparente e immutabile tranquillità.

Cast completo del film Squadra Omicidi Spalato: La Terra Promessa

Il cast unisce ancora una volta talentuosi attori tedeschi e croati, le cui interpretazioni intense e realistiche conferiscono grande spessore ai personaggi.