Sotto falso nome è un avvincente film thriller in onda su TV8. La pellicola segue la drammatica odissea di Felicity Reynolds, una donna che cerca disperatamente di ricostruirsi una vita lontano da un passato turbolento. La sua fragile serenità va in frantumi quando scopre un omicidio nella spa di lusso dove lavora, ritrovandosi improvvisamente intrappolata in una spirale di bugie, sospetti e pericoli mortali.

Braccata dalle autorità e da figure oscure del suo passato, Felicity fugge ad Atlanta per cercare rifugio dalla sorella Erin, con la quale non parla da anni. Tuttavia, quello che sperava fosse un porto sicuro si rivelerà l’inizio di un intreccio ancora più torbido, dove nessuno è chi dice di essere e ogni legame familiare viene messo a dura prova.

Regia, produzione e protagonisti del film Sotto falso nome

La regia è affidata a Linden Ashby, che firma un’opera caratterizzata da una tensione costante e un ritmo serrato. La sceneggiatura, scritta da Melissa Cassera, mescola sapientemente il dramma psicologico con i canoni del thriller d’azione. La produzione è statunitense e punta su un cast di volti noti del panorama televisivo:

Jennings Rice : interpreta la tormentata protagonista Felicity Reynolds.

: interpreta la tormentata protagonista Felicity Reynolds. Katelin Chesna : nel ruolo della sorella Erin Novak.

: nel ruolo della sorella Erin Novak. Carlo Marks : nei panni di Darren Malone.

: nei panni di Darren Malone. Allen Burns : interpreta il minaccioso Wayne Jenkins.

: interpreta il minaccioso Wayne Jenkins. Michael Stiggers: nel ruolo di Connor Novak.

Location: dove è stato girato?

Il film sfrutta il contrasto tra l’asettica eleganza di una spa di lusso, teatro del delitto iniziale, e i quartieri residenziali di Atlanta, in Georgia. Le riprese in esterno catturano l’atmosfera urbana della città, trasformandola in un labirinto dove la protagonista cerca di mimetizzarsi. Le location contribuiscono a trasmettere quel senso di isolamento e minaccia imminente tipico delle produzioni thriller americane contemporanee.

Trama del film Sotto falso nome

Felicity Reynolds vive nel terrore che il suo passato possa raggiungerla. Quando diventa l’unica testimone di un omicidio sul posto di lavoro, la sua copertura salta: la polizia la considera la principale sospettata e il vero assassino inizia a darle la caccia per metterla a tacere. In preda alla disperazione, Felicity decide di affrontare l’unica persona che può aiutarla: sua sorella Erin Novak.

Ad Atlanta, la convivenza forzata tra le due donne fa riemergere vecchi rancori e traumi mai risolti. Mentre Felicity tenta di raccogliere prove per scagionarsi, scopre che l’omicidio alla spa è solo la punta di un iceberg di manipolazioni finanziarie e personali. Tra pedinamenti, tradimenti e colpi di scena, la protagonista dovrà decidere di chi fidarsi per evitare di finire in prigione o, peggio, diventare la prossima vittima.

Spoiler finale: la verità dietro l’inganno

Attenzione spoiler: Nel finale frenetico, Felicity riesce finalmente a smascherare il vero colpevole, scoprendo che l’omicidio era stato orchestrato per coprire un ammanco di denaro che coinvolgeva figure insospettabili del suo entourage. Grazie a una registrazione compromettente, riesce a incastrare l’assassino durante un confronto finale mozzafiato. Nonostante la vittoria legale, il film si chiude con una nota agrodolce: Felicity ottiene la libertà, ma deve accettare che il rapporto con la sorella non sarà mai più lo stesso, scegliendo di ripartire da zero con una nuova identità, questa volta per scelta e non per paura.

Cast completo del film Sotto falso nome