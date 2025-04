Stasera in tv lunedì 21 aprile 2025. Su Rai2, l’ultima puntata del talk show condotto da Alessia Marcuzzi, Obbligo o verità. Su Rete 4, il film con Roberto Benigni, Johnny Stecchino.

Stasera in tv lunedì 21 aprile 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, il programma Ulisse, il piacere della scoperta. Alberto Angela ci porta stasera a Istanbul, in Turchia, per raccontare la storia in cui si muovono imperatori e sultani, basilisse e concubine, eunuchi e visir. Ciascuno ha lasciato un’impronta più o meno duratura del suo passaggio nell’inconfondibile skyline che si affaccia sul Corno d’Oro.

Su Rai2, alle 21.00, il talk show Obbligo o verità. Quinto ed ultimo appuntamento con il talk condotto da Alessia Marcuzzi, ispirato al celebre gioco a cui tutti hanno partecipato almeno una volta. La puntata più vista è stata la prima, trasmessa il 24 marzo, che ha registrato una media d’ascolto di 679.000 spettatori pari al 4,1% di share.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Su Canale 5, alle 21.20, il reality game The Couple. Terza puntata in prima serata per lo show condotto da Ilary Blasi. In primo piano, le prove di abilità e i giochi che consentono ai vincitori di conquistare le chiavi per accedere al montepremi. Chi invece vuole seguire anche la quotidianità delle coppie ha a disposizione le dirette su Mediaset Extra.

Su La7, alle 21.15, il talk show La Torre di Babele. In replica una puntata del talk di Corrado Augias. S’intitola “L’Italia degli arroganti – Noi figli di Manzoni” ed è dedicata al romanzo “I promessi sposi” oltre che al suo autore e svela aspetti poco noti di quel capolavoro della letteratura italiana.

Su Tv8, alle 21.30, il comedy show Gialappashow. Anche in questa nuova edizione gli ascolti continuano a premiare lo show condotto dal Mago Forest, che rispetta la tradizione con una nuova conduttrice: dopo Francesca Fialdini tocca a Matilde Gioli. C’è anche Joan Thiele.

Su Nove, alle 21.30, il reality Little Big Italy. Prosegue la caccia di Francesco Panella in giro per il mondo a trovare autentici ristoranti italiani e fare due chiacchiere con chi ha abbandonato il Paese d’origine ma vuole far ritrovare i sapori di casa. Nella puntata di questa sera si trova ad Atene.

I film di questa sera lunedì 21 aprile 2025

Su Rai3, alle 21.20, il film drammatico del 2020, di Marco Pontecorvo, Fatima. Nel 1917 a Fatima, in Portogallo, la pastorella Lucia (Stephanie Gil) e due suoi cugini, Francisco e Giacinta, riferiscono di aver avuto visioni della Vergine Maria. Mentre la parola della loro profezia si diffonde, decine di migliaia di pellegrini religiosi accorrono sul luogo nella speranza di un miracolo.

Su Rai4, alle 21.20, il film giallo del 2017, di Yoon-Sung Kang, The Outlaws, con Ma Dong-seok. Il rude detective Ma Seok-do lotta contro le bande criminali a Seoul mentre cerca di proteggere la sua città. L’arrivo del boss cinese Jang Chen fa sprofondare la città nel caos.

Su Rai5, alle 21.15, il film drammatico del 2021, di Stefan Ruzowitzky, Hinterland, con Murathan Muslu. Vienna, 1920. L’impero austro-ungarico è crollato. L’ex ispettore Peter Perg torna a Vienna dopo 7 anni di prigionia. Poco tempo dopo, un suo ex commilitone viene assassinato.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2020, di Mona Fastvold, Il mondo che verrà, con Katherine Warston, Vanessa Kirby. 1850, Stato di New York. Abigail, ancora in lutto per la morte dell’unica figlia, fa la conoscenza dei nuovi vicini Tallie e Finney. Tra le due donne nasce un legame molto profondo e intimo.

Su Rete 4, alle 21.25, il film commedia del 1991, di Roberto Benigni, Johnny Stecchino, con Roberto Benigni, Nicoletta Braschi. Dante (Roberto Benigni), autista di scuolabus fiorentino, incontra Maria, con la quale trascorre una giornata indimenticabile. Quando la donna lo invita a raggiungerla a Palermo, Dante accetta con gioia. Non sa che lei è sposata con un boss mafioso che gli somiglia come una goccia d’acqua.

Iris – La5 – Cine34

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2006, di Sam Raimi, Spider-Man 3, con Tobey Maguire, Kirsten Dunst. Peter Parker (Tobey Maguire), alias Spider-Man, è felice accanto all’amata Mary Jane (Kirsten Dunst), ma una nuova minaccia lo insidia. E’ Venom, una creatura capace di entrare dentro di lui scatenando il suo lato peggiore. Nel frattempo, il so ex amico Harry Osborn cerca di vendicare il padre.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film di spionaggio del 2000, di John Woo, Mission: Impossible 2, con Tom Cruise, Dougray Scott. Sean Ambrose ha rubato un virus letale e il suo antidoto. Per recuperarli, l’agente Ethan Hunt stringe un patto con una ladra professionista, ex fiamma del suo avversario.

Su Iris, alle 21.15, il film di fantascienza del 1997, di Kevin Costner, L’uomo del giorno dopo, con Kevin Costner, Will Patton. In un mondo devastato dalla guerra nucleare, un generale tiranneggia una piccola comunità. Un misterioso postino riesce a trasmettere ai sopravvissuti la voglia di ribellarsi.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 2017, di Ahmet Katksiz, Eternal love – L’eternità di un attimo, con Murat Yildirim, Fahriye Evcen. Can chiede ad una ragazza delle pulizie di accompagnarlo ad una festa. In cambio, lui le pagherà ogni suo debito. I due giovani finiscono per invaghirsi l’uno dell’altra, ma…

Su Cine34, alle 21.00, il film western del 1968, di Giuseppe Colizzi, I quattro dell’Ave Maria, con Bud Spencer, Terence Hill. Un bandito truffa due pistoleri che si mettono subito sulle sue tracce. Viene acciuffato, ma poi tutti assieme decidono di mettere da parte i rancori per dedicarsi ad un nuovo affare.

Stasera in tv lunedì 21 aprile 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’animazione del 2024, di Chris Renaud, Cattivissimo me 4. Per sfuggire alla vendetta di una coppia di rivali, cattivissima, Gru e Lucy, insieme alle figlie Margo, Edith e Agnes e il neonato Gru Jr. sono costretti a trasferirsi in un’altra cittadina sotto false identità.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 1979, di Don Siegel, Fuga da Alcatraz, con Clint Eastwood, Patrick McGoohan. California, 1962. Frank Morris trasferito nel carcere di massima sicurezza di Alcatraz, fugge con i compagni Clearence e John. L’evasione scatena l’ira del direttore Warden.

Su Sky Cinema Family, alle 23.25, il film d’animazione del 2016, di Garth Jennings, Sing, con Buster Moon. Il koala Buster Moon ha dedicato la sua vita al teatro, accumulando, però, una serie di fiaschi e debiti. Per far fronte ai problemi, organizza un talent show e sceglie una simpatica serie di aspiranti artisti.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 1993, di Steven Spielberg, Jurassic Park, con Laura Dern, Sam Neill, Jeff Goldblum. Un miliardario clona il Dna dei dinosauri, facendo rivivere le creature preistoriche. Per dare maggior peso alla sua scoperta, convoca i paleontologi Alan Grant ed Ellie Sattler.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2016, di Ron Howard, Inferno, con Tom Hanks, Felicity Jones, Omar Sy. Risvegliatosi in un ospedale fiorentino senza memoria, il professor Langdon si ritrova coinvolto nel piano di un folle criminale che intende scatenare un’epidemia mondiale.