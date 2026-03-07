Beast è un lungometraggio thriller psicologico di produzione britannica in onda su Rai 4. La pellicola, diretta da Michael Pearce, narra la vicenda di Moll, una giovane donna residente in una comunità isolata e opprimente sull’isola di Jersey. La sua esistenza subisce una svolta radicale in seguito all’incontro con Pascal, un uomo carismatico su cui gravano pesanti sospetti legati a una serie di omicidi. Il titolo è disponibile per la visione anche sulla pagina dedicata di Rai 4.

L’opera analizza il conflitto interiore della protagonista, tesa tra l’aspirazione alla libertà personale e il timore che il compagno possa nascondere una natura violenta, esplorando i confini dell’ambiguità morale.

Regia, produzione e interpreti del film Beast

La regia è firmata da Michael Pearce, qui al suo esordio cinematografico. La produzione è britannica e adotta un registro narrativo cupo e introspettivo. Il cast schiera interpreti apprezzati per la loro capacità di restituire sfumature psicologiche complesse:

Jessie Buckley : interpreta la protagonista Moll.

: interpreta la protagonista Moll. Johnny Flynn : interpreta l’enigmatico Pascal.

: interpreta l’enigmatico Pascal. Geraldine James : interpreta Hilary, la madre di Moll.

: interpreta Hilary, la madre di Moll. Charley Palmer Rothwell: interpreta Clifford.

Ambientazione e location: l’Isola di Jersey

Le vicende si svolgono interamente sull’isola di Jersey, un territorio caratterizzato da paesaggi suggestivi ma isolati, che riflettono lo stato d’animo dei personaggi. Le riprese hanno valorizzato le coste frastagliate e le aree boschive dell’isola, elementi che contribuiscono a creare un’atmosfera claustrofobica. La chiusura della comunità locale funge da motore per lo sviluppo della trama, enfatizzando il senso di giudizio e controllo sociale che grava sulla protagonista.

Trama del film Beast

Moll trascorre le sue giornate all’interno di una famiglia rigida che ne limita ogni autonomia. L’incontro con Pascal, un estraneo alla comunità, rappresenta per lei la prima reale occasione di emancipazione. Tuttavia, la figura di Pascal è circondata da ombre: l’uomo è infatti il principale sospettato per una catena di delitti che sta scuotendo l’isola.

Nonostante gli avvertimenti della polizia e l’ostilità dei familiari, Moll decide di restare accanto a lui, alimentando una passione che si mescola al dubbio. Il racconto procede attraverso l’analisi del confine sottile tra la verità oggettiva e l’autoinganno, portando la protagonista a interrogarsi sulla reale identità dell’uomo di cui si è innamorata.

Spoiler finale: il confronto decisivo

Attenzione spoiler: Nelle fasi conclusive, Moll deve affrontare la realtà dei fatti riguardanti Pascal e, simultaneamente, la propria natura repressa. La tensione sfocia in un confronto diretto che evidenzia la determinazione della donna nel rompere definitivamente i legami con la propria famiglia e il controllo sociale. L’epilogo rimane volutamente aperto a diverse interpretazioni, lasciando allo spettatore il compito di stabilire chi, tra i due protagonisti, incarni realmente la minaccia suggerita dal titolo.

Cast completo del film Beast