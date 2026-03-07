Nella prima parte del 2026, la società ArredissimA è tornata in rotazione con una nuova pubblicità con protagonista Gerry Scotti. Il conduttore, volto della rete ammiraglia del Biscione, è confermato come testimonial della società.

ArredissimA pubblicità Gerry Scotti, focus sulla linea Evolutia

ArredissimA, dunque, conferma il forte legame con il mondo della televisione. Il testimonial della società, infatti, è, per l’ennesima campagna comunicativa, il conduttore Gerry Scotti, da luglio in onda tutti i giorni, nella fascia dell’access prime time di Canale 5, con il game show La Ruota della Fortuna.

La nuova pubblicità di ArredissimA ha una durata di trenta secondi ed ha esordito sul piccolo schermo diverse settimane fa. Al centro dello spot c’è la cucina appartenente alla linea Evolutia, cioè quella più recente lanciata dall’azienda.

La società che ha curato la produzione dello spot televisivo è la Alternative Group. Confermato anche il jingle, che da tempo accompagna, in musica, tutte le comunicazioni dell’azienda.

Torna la “nonna” di Gerry Scotti

La nuova pubblicità di ArredissimA prosegue il filone narrativo iniziato qualche tempo fa. Al centro del racconto, infatti, vi è il personaggio della “nonna” di Gerry Scotti, ovvero il conduttore che, indossando una parrucca grigia, finge di essere una signora in visita in uno dei punti vendita dell’azienda.

La “nonna”, sempre affiancata dal nipote, ovvero Gerry Scotti che interpreta sé stesso, questa volta è a caccia di una cucina e le sue attenzioni si concentrano su quella della linea Evolutia.

Rivolgendosi al nipote, la finta nonna afferma: “Gerry, ma guarda che cucina! È modernissima ed è davvero bellissima“. Scotti, allora, risponde: “È Evolutia, la nuova cucina con design e qualità Made in Italy firmati da ArredissimA“. Quando la “nonna” chiede spiegazioni in merito al prezzo, il conduttore afferma: “Con la My ArredissimA Card parte da 5 mila e 900 euro“. A questo punto, entrambi i personaggi invitano tutti a recarsi nei negozi del gruppo, per poi esclamare il claim “ArredissimA, dove la vita è… issimA“.

ArredissimA pubblicità Gerry Scotti, la recensione

ArredissimA e Gerry Scotti confermano la volontà di dar vita a delle produzioni incentrate su un tono ironico e leggero. Lo stratagemma di far interpretare al conduttore un personaggio femminile non è di certo una novità: era il 1993 quando Robin Williams fu il protagonista del film Mrs. Doubtfire, nel quale interpretava un padre divorziato che, per stare con i figli, si è trasformato in una governante.

Si tratta solo di uno dei vari esempi che dimostrano quanto tale stratagemma sia stato adoperato. Nonostante non brilli di certo per originalità, comunque, lo spot è nel complesso ben fatto e risulta comunque leggero e piacevole.