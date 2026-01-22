Premi Oscar 2026 candidati
Premi Oscar 2026, i candidati: Emma Stone in lizza per la Miglior attrice protagonista, chi sono i nominati

Il 22 gennaio è iniziata ufficialmente la corsa alla statuetta più ambita. Stiamo parlando dei Premi Oscar 2026: gli organizzatori, infatti, hanno annunciato tutti i candidati.

Tutte le categorie

Premi Oscar 2026 candidati, la categoria dedicata al Miglior film

Iniziando dalla categoria Miglior Film, i candidati ai Premi Oscar 2026 sono:

  • Frankestein;
  • Hamnet;
  • Bugonia;
  • F1;
  • Una battaglia dopo l’altra;
  • Sinners;
  • Train Dreams;
  • Marty Supreme;
  • L’agente segreto;
  • Sentimental Value.

Per il Miglior film internazionale sono in lizza:

  • Sentimental Value (Norvegia);
  • La voce di Hind Rajab (Tunisia);
  • Sirat (Spagna);
  • L’agente segreto (Brasile);
  • It Was Just an Accident (Francia).

Nella categoria Miglior sceneggiatura originale è dato spazio a:

  • Sinners;
  • Marty Supreme;
  • It Was Just an Accident;
  • Blue Moon;
  • Sentimental Value.

Il titolo di Miglior sceneggiatura non originale, invece, va a uno fra:

  • Una battaglia dopo l’altra;
  • Bugonia;
  • Hamnet;
  • Frankenstein;
  • Train Dreams.

I candidati al Premio Oscar 2026 per il Miglior film d’animazione sono:

  • Elio;
  • Zootropolis 2;
  • Arco;
  • La piccole Amélie;
  • Kpop Demon Hunters.

Sperano di vincere come Miglior documentario:

  • Come See Me in the Good Light;
  • Mr. Nobody Against Putin;
  • Cutting Through Rocks;
  • The Alabama Solution;
  • The Perfect Neighbor.

I premi individuali

Per quel che riguarda i premi individuali, fra i candidati al Miglior attore protagonista ai Premi Oscar 2026 sono in lizza:

  • Leonardo Di Caprio (Una battaglia dopo l’altra);
  • Timothée Chalamet (Marty Supreme);
  • Michael B. Jordan (Sinners);
  • Ethan Hawke (Blue Moon);
  • Wagner Moura (L’agente segreto).

Per il Miglior attore non protagonista concorrono:

  • Sean Penn (Una battaglia dopo l’altra);
  • Jacob Elordi (Fankenstein);
  • Delroy Lindo (Sinners);
  • Stellan Skarsgård (Sentimental Value);
  • Benicio del Toro (Una battaglia dopo l’altra).

Come Miglior attrice protagonista, sperano di vincere il Premio Oscar 2026:

  • Kate Hudson (Song Sung Blue);
  • Jessie Buckley (Hamnet);
  • Renate Reinsve (Sentimental Value);
  • Emma Stone (Bugonia);
  • Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You).

Per il titolo di Miglior attrice non protagonista, invece, i nominati sono:

  • Amy Madigan (Weapons);
  • Elle Fanning (Sentimental Value);
  • Teyana Taylor (Una battaglia dopo l’altra);
  • Wunmi Mosaku (Sinners);
  • Inga Ibsdotter Lilleaas (Sentimental Value).

Premi Oscar 2026 candidati, la categoria Miglior regista

Fra i candidati nella categoria Miglior regista, ai Premi Oscar 2026 concorrono:

  • Josh Safdie (Marty Supreme);
  • Joachim Trier (Sentimental Value);
  • Chloé Zhao (Hamnet);
  • Ryan Coogler (Sinners);
  • Paul Thomas Anderson (Una battaglia dopo l’altra).

Come Miglior canzone originale, sperano di vincere nei Premi Oscar 2026 i seguenti brani:

  • Dear Me (Diane Warren: Relentless);
  • I Lied To You (Sinners);
  • Golden (KPop Demon Hunters);
  • Sweet Dreams Of Joy (Viva Verdi!);
  • Train Dreams (Train Dreams).

Infine, per il titolo di Miglior colonna sonora in lizza ai Premi Oscar 2026 sono in lizza le canzoni dei film:

  • Bugonia;
  • Frankenstein;
  • Hamnet;
  • Una battaglia dopo l’altra;
  • Sinners.

