Il 22 gennaio è iniziata ufficialmente la corsa alla statuetta più ambita. Stiamo parlando dei Premi Oscar 2026: gli organizzatori, infatti, hanno annunciato tutti i candidati.

Premi Oscar 2026 candidati, la categoria dedicata al Miglior film

Iniziando dalla categoria Miglior Film, i candidati ai Premi Oscar 2026 sono:

Frankestein;

Hamnet;

Bugonia;

F1;

Una battaglia dopo l’altra;

Sinners;

Train Dreams;

Marty Supreme;

L’agente segreto;

Sentimental Value.

Per il Miglior film internazionale sono in lizza:

Sentimental Value (Norvegia);

(Norvegia); La voce di Hind Rajab (Tunisia);

(Tunisia); Sirat (Spagna);

(Spagna); L’agente segreto (Brasile);

(Brasile); It Was Just an Accident (Francia).

Nella categoria Miglior sceneggiatura originale è dato spazio a:

Sinners;

Marty Supreme;

It Was Just an Accident;

Blue Moon;

Sentimental Value.

Il titolo di Miglior sceneggiatura non originale, invece, va a uno fra:

Una battaglia dopo l’altra ;

; Bugonia;

Hamnet;

Frankenstein;

Train Dreams.

I candidati al Premio Oscar 2026 per il Miglior film d’animazione sono:

Elio;

Zootropolis 2 ;

; Arco;

La piccole Amélie;

Kpop Demon Hunters.

Sperano di vincere come Miglior documentario:

Come See Me in the Good Light ;

; Mr. Nobody Against Putin ;

; Cutting Through Rocks ;

; The Alabama Solution ;

; The Perfect Neighbor.

I premi individuali

Per quel che riguarda i premi individuali, fra i candidati al Miglior attore protagonista ai Premi Oscar 2026 sono in lizza:

Leonardo Di Caprio (Una battaglia dopo l’altra);

(Una battaglia dopo l’altra); Timothée Chalamet (Marty Supreme);

(Marty Supreme); Michael B. Jordan (Sinners);

(Sinners); Ethan Hawke (Blue Moon);

(Blue Moon); Wagner Moura (L’agente segreto).

Per il Miglior attore non protagonista concorrono:

Sean Penn (Una battaglia dopo l’altra);

(Una battaglia dopo l’altra); Jacob Elordi (Fankenstein);

(Fankenstein); Delroy Lindo (Sinners);

(Sinners); Stellan Skarsgård (Sentimental Value);

(Sentimental Value); Benicio del Toro (Una battaglia dopo l’altra).

Come Miglior attrice protagonista, sperano di vincere il Premio Oscar 2026:

Kate Hudson (Song Sung Blue);

(Song Sung Blue); Jessie Buckley (Hamnet);

(Hamnet); Renate Reinsve (Sentimental Value);

(Sentimental Value); Emma Stone (Bugonia);

(Bugonia); Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You).

Per il titolo di Miglior attrice non protagonista, invece, i nominati sono:

Amy Madigan (Weapons);

(Weapons); Elle Fanning (Sentimental Value);

(Sentimental Value); Teyana Taylor (Una battaglia dopo l’altra);

(Una battaglia dopo l’altra); Wunmi Mosaku (Sinners);

(Sinners); Inga Ibsdotter Lilleaas (Sentimental Value).

Premi Oscar 2026 candidati, la categoria Miglior regista

Fra i candidati nella categoria Miglior regista, ai Premi Oscar 2026 concorrono:

Josh Safdie (Marty Supreme);

(Marty Supreme); Joachim Trier (Sentimental Value);

(Sentimental Value); Chloé Zhao (Hamnet);

(Hamnet); Ryan Coogler (Sinners);

(Sinners); Paul Thomas Anderson (Una battaglia dopo l’altra).

Come Miglior canzone originale, sperano di vincere nei Premi Oscar 2026 i seguenti brani:

Dear Me (Diane Warren: Relentless);

(Diane Warren: Relentless); I Lied To You (Sinners);

(Sinners); Golden (KPop Demon Hunters);

(KPop Demon Hunters); Sweet Dreams Of Joy (Viva Verdi!);

(Viva Verdi!); Train Dreams (Train Dreams).

Infine, per il titolo di Miglior colonna sonora in lizza ai Premi Oscar 2026 sono in lizza le canzoni dei film: