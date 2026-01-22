Il 22 gennaio è iniziata ufficialmente la corsa alla statuetta più ambita. Stiamo parlando dei Premi Oscar 2026: gli organizzatori, infatti, hanno annunciato tutti i candidati.
Premi Oscar 2026 candidati, la categoria dedicata al Miglior film
Iniziando dalla categoria Miglior Film, i candidati ai Premi Oscar 2026 sono:
- Frankestein;
- Hamnet;
- Bugonia;
- F1;
- Una battaglia dopo l’altra;
- Sinners;
- Train Dreams;
- Marty Supreme;
- L’agente segreto;
- Sentimental Value.
Per il Miglior film internazionale sono in lizza:
- Sentimental Value (Norvegia);
- La voce di Hind Rajab (Tunisia);
- Sirat (Spagna);
- L’agente segreto (Brasile);
- It Was Just an Accident (Francia).
Nella categoria Miglior sceneggiatura originale è dato spazio a:
- Sinners;
- Marty Supreme;
- It Was Just an Accident;
- Blue Moon;
- Sentimental Value.
Il titolo di Miglior sceneggiatura non originale, invece, va a uno fra:
- Una battaglia dopo l’altra;
- Bugonia;
- Hamnet;
- Frankenstein;
- Train Dreams.
I candidati al Premio Oscar 2026 per il Miglior film d’animazione sono:
- Elio;
- Zootropolis 2;
- Arco;
- La piccole Amélie;
- Kpop Demon Hunters.
Sperano di vincere come Miglior documentario:
- Come See Me in the Good Light;
- Mr. Nobody Against Putin;
- Cutting Through Rocks;
- The Alabama Solution;
- The Perfect Neighbor.
I premi individuali
Per quel che riguarda i premi individuali, fra i candidati al Miglior attore protagonista ai Premi Oscar 2026 sono in lizza:
- Leonardo Di Caprio (Una battaglia dopo l’altra);
- Timothée Chalamet (Marty Supreme);
- Michael B. Jordan (Sinners);
- Ethan Hawke (Blue Moon);
- Wagner Moura (L’agente segreto).
Per il Miglior attore non protagonista concorrono:
- Sean Penn (Una battaglia dopo l’altra);
- Jacob Elordi (Fankenstein);
- Delroy Lindo (Sinners);
- Stellan Skarsgård (Sentimental Value);
- Benicio del Toro (Una battaglia dopo l’altra).
Come Miglior attrice protagonista, sperano di vincere il Premio Oscar 2026:
- Kate Hudson (Song Sung Blue);
- Jessie Buckley (Hamnet);
- Renate Reinsve (Sentimental Value);
- Emma Stone (Bugonia);
- Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You).
Per il titolo di Miglior attrice non protagonista, invece, i nominati sono:
- Amy Madigan (Weapons);
- Elle Fanning (Sentimental Value);
- Teyana Taylor (Una battaglia dopo l’altra);
- Wunmi Mosaku (Sinners);
- Inga Ibsdotter Lilleaas (Sentimental Value).
Premi Oscar 2026 candidati, la categoria Miglior regista
Fra i candidati nella categoria Miglior regista, ai Premi Oscar 2026 concorrono:
- Josh Safdie (Marty Supreme);
- Joachim Trier (Sentimental Value);
- Chloé Zhao (Hamnet);
- Ryan Coogler (Sinners);
- Paul Thomas Anderson (Una battaglia dopo l’altra).
Come Miglior canzone originale, sperano di vincere nei Premi Oscar 2026 i seguenti brani:
- Dear Me (Diane Warren: Relentless);
- I Lied To You (Sinners);
- Golden (KPop Demon Hunters);
- Sweet Dreams Of Joy (Viva Verdi!);
- Train Dreams (Train Dreams).
Infine, per il titolo di Miglior colonna sonora in lizza ai Premi Oscar 2026 sono in lizza le canzoni dei film:
- Bugonia;
- Frankenstein;
- Hamnet;
- Una battaglia dopo l’altra;
- Sinners.