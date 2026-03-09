La fiction Guerrieri – La regola dell’equilibrio torna su Rai 1 con l’episodio “Ragionevoli dubbi”. La puntata mette al centro un caso giudiziario stratificato, dove la verità processuale sembra sfuggire alle prove documentali immediate.

Il protagonista della serie è l’avvocato Guido Guerrieri, interpretato da Alessandro Gassmann. Penalista di grande intuito ma costantemente interrogato dai dilemmi etici della sua professione, in questo capitolo Guerrieri affronta un dibattimento delicato, in cui il confine tra colpevolezza e innocenza si fa estremamente labile. L’episodio è disponibile anche sulla piattaforma RaiPlay.

Le location: Bari come scenario della giustizia

La serie è ambientata e girata principalmente a Bari, in Puglia. La città non è una semplice cornice, ma una componente narrativa fondamentale che riflette le luci e le ombre delle vicende legali trattate. Le riprese della stagione hanno interessato diversi punti nevralgici del capoluogo pugliese:

Il centro storico , con le sue trame di vicoli che ospitano i pensieri del protagonista.

, con le sue trame di vicoli che ospitano i pensieri del protagonista. Il lungomare , luogo di riflessione per Guerrieri tra un’udienza e l’altra.

, luogo di riflessione per Guerrieri tra un’udienza e l’altra. Gli uffici giudiziari e i palazzi d’epoca che restituiscono il realismo del legal drama.

L’atmosfera mediterranea di Bari contribuisce a dare un’impronta visiva forte alla fiction, rendendo ogni indagine radicata nel tessuto sociale del territorio.

Trama dell’episodio “Ragionevoli dubbi”

In questo nuovo appuntamento, Guido Guerrieri assume la difesa di un imputato accusato di un reato di particolare gravità. Sebbene la tesi dell’accusa appaia inizialmente solida e priva di crepe, il dibattimento in aula inizia a far emergere incongruenze significative. Convinto che la ricostruzione ufficiale sia incompleta, l’avvocato avvia un’indagine parallela per approfondire ogni sfumatura della vicenda.

Tra testimonianze che mutano nel tempo e prove scientifiche soggette a diverse interpretazioni, Guerrieri si trova a navigare in un mare di incertezze. La narrazione segue il minuzioso lavoro di decostruzione delle accuse, mettendo in luce come la giustizia sia spesso una questione di prospettive e dettagli trascurati.

I dilemmi morali del protagonista

L’episodio approfondisce la psicologia del penalista barese. Per Guerrieri, il concetto di “ragionevole dubbio” non è solo uno strumento tecnico previsto dal codice, ma un fardello morale. Il caso lo spinge a riflettere sulla responsabilità individuale e sulla fallibilità del sistema giudiziario, trasformando il processo in un percorso di introspezione sul senso del dovere e sulla ricerca della verità.

Il cast di Guerrieri – Ragionevoli dubbi

Il cast della serie unisce attori di grande esperienza a giovani talenti, dando vita ai personaggi nati dalla penna di Gianrico Carofiglio: