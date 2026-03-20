Il film thriller psicologico The Boat, diretto da Alessio Liguori nel 2022, è una delle proposte più tese del cinema italiano di genere, attualmente disponibile anche nel catalogo di Prime Video. La vicenda ruota attorno a tre coppie benestanti che decidono di concedersi un weekend indimenticabile a bordo di uno yacht di lusso nel cuore del Mediterraneo. Tuttavia, quella che inizia come un’evasione esclusiva si trasforma in un incubo claustrofobico: isolati in mare aperto, i protagonisti vedono esplodere segreti inconfessabili e dinamiche tossiche in un crescendo di paranoia che mette a nudo la fragilità dei loro legami.

Regia, produzione e protagonisti del film The Boat

Sotto la sapiente regia di Alessio Liguori, il film si distingue per un’impostazione stilistica internazionale pur essendo una produzione interamente italiana. La pellicola gioca magistralmente con il senso di isolamento, trasformando lo yacht in una prigione galleggiante. Il cast corale vanta nomi di spicco del cinema e della TV italiana, tra cui Marco Bocci e Filippo Nigro, affiancati da interpreti versatili come Diane Fleri, Marina Rocco, Caterina Shulha e Alessandro Tiberi. Ogni attore contribuisce a delineare un ritratto spietato di una classe sociale apparentemente perfetta, ma profondamente incrinata al suo interno.

Dove è stato girato?

Per accentuare il contrasto tra la bellezza dei paesaggi e l’oscurità della trama, il film è stato girato in alcune delle location più suggestive del Sud Italia:

La splendida Costiera Amalfitana , con i suoi scorci a picco sul mare.

, con i suoi scorci a picco sul mare. Le acque di Piano di Sorrento , base logistica per le riprese costiere.

, base logistica per le riprese costiere. Vari tratti di Mediterraneo aperto, fondamentali per trasmettere il senso di smarrimento e l’assenza di vie di fuga.

L’utilizzo di ambienti reali in mare aperto è una scelta stilistica precisa che infonde realismo alla tensione crescente che divora il gruppo di amici.

Trama del film The Boat

L’equilibrio a bordo è precario sin dalla partenza. Le tre coppie protagoniste — Flavio ed Elena, Federico e Claudia, Enrico e Martina — portano con sé un bagaglio di non detti che la navigazione non tarda a far emergere. Quello che doveva essere un brindisi al successo e all’amicizia diventa il pretesto per rinfacciarsi vecchi rancori e gelosie mai sopite. La convivenza forzata agisce come un catalizzatore, trasformando lo yacht in un tribunale dove ognuno è pronto a giudicare l’altro per proteggere se stesso.

La narrazione subisce una svolta drammatica quando un evento esterno improvviso — un guasto o un segnale d’allarme misterioso — interrompe la crociera, costringendo i sei passeggeri a lottare per la propria incolumità. In questo contesto, le maschere di perbenismo cadono definitivamente, rivelando l’egoismo e la ferocia di chi è disposto a tutto pur di sopravvivere.

Spoiler finale: la verità brutale

Attenzione spoiler: nel finale mozzafiato, le alleanze tra le coppie si sfaldano completamente. Si scopre che i legami di amicizia erano basati su interessi economici e tradimenti incrociati. L’epilogo è amaro e privo di eroi: il viaggio si conclude lasciando i superstiti (emotivi e fisici) faccia a faccia con la propria vacuità morale. Liguori sceglie di lasciare alcuni interrogativi aperti, una tecnica che amplifica il senso di inquietudine e invita lo spettatore a riflettere sulla natura umana messa alle strette.

Cast completo del film The Boat

Ecco gli interpreti che hanno dato volto e voce ai protagonisti di questo incubo mediterraneo:

Marco Bocci : Enrico

: Enrico Diane Fleri : Elena

: Elena Filippo Nigro : Flavio

: Flavio Marina Rocco : Claudia

: Claudia Caterina Shulha : Martina

: Martina Alessandro Tiberi : Federico

: Federico Eduardo Valdarnini: (Personaggio chiave della trama)

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