Venerdì 20 marzo, su Rai 2, prosegue, con la puntata denominata Psicoterapia di coppia, la stagione 15 di Delitti in Paradiso. La serie tv, appartenente al genere poliziesco, prende il via alle 21:25 circa.

Delitti in Paradiso 15 Psicoterapia di coppia, regista e dove è girata

Delitti in Paradiso 15 è ambientata, ancora una volta, nell’immaginaria isola di Saint Marie, che nella realtà è Guadalupa, dove si sono svolte le riprese. Realizzata dalle società Red Planet Pictures, Atlantique Production, Kudos, BBC e France Télévisions, il titolo è ideato da Robert Thorogood.

La quindicesima edizione è composta da un totale di otto puntate, dalla durata di circa un’ora ciascuna. Rai 2 ne propone una alla settimana, nel prime time del venerdì. Inoltre, è possibile seguire tali produzioni seriali anche in streaming ed on demand mediante l’applicazione Rai Play.

La sceneggiatura dei nuovi episodi è firmata da Alexandra Carruthers, James Hall e Ben Weatherill. La regia è curata da John Maidens, Ian Aryeh, Jamie Annett e Jeannie Paddon.

Delitti in Paradiso 15 Psicoterapia di coppia, la trama

Nel corso della puntata odierna di Delitti in Paradiso, Mervin indaga, insieme al resto della squadra, sulla morte di una giovane psicologa, esperta soprattutto nella terapia di coppia. Il corpo privo di vita della vittima è rinvenuto in mare. Dagli accertamenti effettuati, tutto fa pensare ad un incidente, che si è concluso in modo drammatico con l’annegamento.

Mervin, tuttavia, non è convinto da tale versione e sceglie di approfondire ciò che è accaduto. Con il procedere delle indagini, il protagonista matura una nuova consapevolezza: la psicologa è rimasta vittima di un omicidio perfettamente architettato.

Spoiler finale

Durante Delitti in Paradiso 15 di oggi, Mervin concentra l’indagine su due coppie che, da diverso tempo, erano in cura presso la psicologa. I sospettati, però, hanno un alibi che sembra scagionarli completamente. Infine, il protagonista deve fare i conti con i problemi sul versante personale. Il personaggio principale, infatti, si mette sulle tracce del fratello ribelle ed anticonformista.

Delitti in Paradiso 15 Psicoterapia di coppia, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della nuova puntata di Delitti in Paradiso 15, al via alle 21:25 su Rai 2.