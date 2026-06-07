Questa sera su Sky Cinema Uno va in onda Hunting Season – Caccia estrema, film action-thriller del 2025 diretto da RJ Collins. Al centro della storia ci sono un uomo dal passato oscuro, una giovane ragazza cresciuta lontano dal mondo e una donna misteriosa in fuga da un’organizzazione criminale.

Il film punta su tensione, sopravvivenza e vendetta, con Mel Gibson nei panni di Bowdrie, un ex agente delle forze speciali che vive isolato nei boschi insieme alla giovane Tag. La loro vita cambia quando lungo il fiume viene trovata January, una donna ferita e braccata da uomini pericolosi.

Regia, produzione e protagonisti del film “Hunting Season – Caccia estrema”

Hunting Season – Caccia estrema è diretto da RJ Collins ed è un thriller d’azione ambientato nei boschi remoti dell’Oklahoma. Il film è una produzione statunitense del 2025 e ha come protagonista Mel Gibson, qui nel ruolo di Bowdrie, un uomo solitario dal passato enigmatico.

Accanto a lui troviamo Sofia Hublitz, che interpreta Tag, la giovane ragazza cresciuta ai margini della società, e Shelley Hennig nel ruolo di January, la donna misteriosa che irrompe nella loro vita dopo essere stata trovata ferita lungo il fiume. Tra gli altri interpreti principali ci sono Jordi Mollà, nei panni del criminale Alejandro, A.J. Buckley, James DuMont, Rocky Myers e Oliver Trevena.

Il film mescola azione, suspense e dramma familiare. La figura di Bowdrie è quella del classico uomo costretto a tornare a combattere per proteggere chi ama, mentre il personaggio di January porta con sé segreti, violenza e una minaccia pronta a travolgere tutti.

Dove è stato girato?

La storia di Hunting Season – Caccia estrema è ambientata nei boschi dell’Oklahoma, dove Bowdrie vive lontano da tutto insieme alla giovane Tag. L’ambientazione naturale è centrale per il film: la foresta, il fiume e la casa isolata diventano il teatro di una caccia senza esclusione di colpi.

Per quanto riguarda le riprese, le informazioni disponibili indicano che il film è stato realizzato negli Stati Uniti, con ambientazioni costruite per restituire l’atmosfera selvaggia e isolata dell’Oklahoma. L’elemento più importante non è tanto la città, quanto il paesaggio: boschi, rive del fiume e spazi remoti contribuiscono a creare un clima di pericolo costante.

La scelta di ambientare la vicenda in un luogo isolato permette alla regia di RJ Collins di aumentare la tensione. Bowdrie, Tag e January non possono contare facilmente sull’aiuto esterno: sono circondati dalla natura e da uomini armati, in un contesto dove ogni errore può essere fatale.

Trama del film “Hunting Season – Caccia estrema”

La trama di Hunting Season – Caccia estrema segue Bowdrie, interpretato da Mel Gibson, un uomo che vive isolato nei boschi dell’Oklahoma insieme alla giovane Tag, interpretata da Sofia Hublitz. La loro esistenza è semplice, solitaria e segnata dal desiderio di restare lontani dai problemi del mondo esterno.

Tutto cambia quando Tag trova lungo il fiume una donna gravemente ferita. Si tratta di January, interpretata da Shelley Hennig: è sporca di sangue, spaventata e in fuga da qualcuno disposto a tutto pur di ritrovarla. Nonostante il rischio, Bowdrie decide di portarla in casa e aiutarla.

Con il passare delle ore, January inizia a rivelare frammenti del proprio passato. La donna è legata a una vicenda violenta che coinvolge un’organizzazione criminale guidata da Alejandro, interpretato da Jordi Mollà. L’uomo è determinato a rintracciarla e non ha alcuna intenzione di lasciarla viva.

La casa isolata di Bowdrie diventa così il centro di una spietata caccia all’uomo. L’ex agente delle forze speciali, che aveva scelto di nascondersi e lasciarsi alle spalle la violenza, è costretto a tornare in azione. Per proteggere Tag e January, dovrà affrontare i suoi nemici e fare i conti con un passato che non è mai davvero scomparso.

Spoiler finale

Nel finale di Hunting Season – Caccia estrema, la minaccia rappresentata da Alejandro arriva fino alla casa isolata di Bowdrie. L’uomo, dopo aver cercato di restare fuori dai guai, capisce che non può più fuggire: se vuole salvare Tag e January, deve affrontare direttamente i criminali che li stanno braccando.

La resa dei conti trasforma la casa e i boschi dell’Oklahoma in un campo di battaglia. Bowdrie mette in campo le sue abilità da ex agente delle forze speciali e combatte contro gli uomini di Alejandro, proteggendo la ragazza che considera una figlia e la donna che ha chiesto il suo aiuto.

Il finale conferma il tema centrale del film: Bowdrie non è soltanto un sopravvissuto, ma un uomo che cerca una forma di redenzione. Difendendo Tag e January, sceglie di non restare più nascosto e di usare la violenza solo per impedire che persone innocenti vengano distrutte.

La conclusione è tesa e drammatica, ma lascia emergere anche un senso di liberazione. Dopo la caccia estrema scatenata da Alejandro, Bowdrie, Tag e January non sono più gli stessi: la loro sopravvivenza passa attraverso il coraggio, il sacrificio e la capacità di affrontare ciò che sembrava impossibile da superare.

Cast completo del film “Hunting Season – Caccia estrema”

Il cast di Hunting Season – Caccia estrema è guidato da Mel Gibson, protagonista assoluto di un thriller d’azione costruito tra isolamento, pericolo e resa dei conti. Accanto a lui ci sono interpreti noti del cinema e della televisione internazionale, chiamati a dare volto ai personaggi coinvolti nella fuga di January e nella battaglia di Bowdrie.