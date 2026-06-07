Domenica 7 giugno torna in campo la Nazionale. Dalle ore 20:45, infatti, si svolge la partita Grecia-Italia e di seguito vi sveliamo la programmazione tv.

Grecia-Italia programmazione tv, ultimo impegno della stagione per la Nazionale

La partita di domenica 7 giugno fra la Grecia e l’Italia è l’ultima della stagione per la Nazionale. L’11 giugno prossimo, infatti, prenderanno il via i Mondiali di calcio e la nostra squadra, come è noto, non si è qualificata, avendo perso la finale playoff contro la Bosnia.

Gli Azzurri, guidati dal Commissario Tecnico Silvio Baldini, hanno giocato già lo scorso mercoledì, quando sono riusciti a sconfiggere, con il risultato di 1 a 0, il Lussemburgo. Su Rai 1, tale match ha ottenuto ascolti decisamente negativi: gli spettatori interessati sono stati 3 milioni e 900 mila spettatori con il 21,9% di share. Si tratta di uno dei dati più bassi degli ultimi anni per una partita della Nazionale.

La diretta su Rai 1

La partita fra la Grecia, anch’essa esclusa dai prossimi Mondiali, e l’Italia, come detto, si disputa alle 20:45. L’incontro si svolge presso lo Stadio Pankrito posto a Candia, sull’isola di Creta e capace di ospitare poco più di 26 mila abitanti.

La diretta del faccia a faccia è garantita, come sempre, su Rai 1. Sulla rete ammiraglia, il collegamento parte intorno alle 20:30, subito dopo la fine dell’edizione serale del TG1. Salta, dunque, il consueto appuntamento con il game show Affari Tuoi di Stefano De Martino.

La partita vera e propria è raccontata da Alberto Rimedio, affiancato al commento tecnico da Lele Adani. L’inviata a bordocampo è Tiziana Alla, che racconta ciò che avviene nelle panchine e che, al termine dell’incontro, effettua le interviste ai protagonisti.

Al termine dell’incontro parte, sempre su Rai 1, il collegamento con il post-partita. Gli spazi di approfondimento, sia quelli che precedono che quelli che seguono la sfida, sono condotti da Alessandro Antinelli. Al suo fianco, come opinionista, c’è Andrea Stramaccioni.

Grecia-Italia programmazione tv, la differita su Sky

È possibile vedere l’incontro Grecia-Italia anche su Sky, ma solamente in differita. A tal proposito, la rete di riferimento è Sky Sport Calcio, rete fruibile sul canale 202 della piattaforma satellitare. Qui, il faccia a faccia parte intorno alle ore 00:05 circa ed è visibile anche in streaming mediante l’applicazione Sky Go. Coloro che hanno il compito di raccontare quel che accade in campo sono Fabio Caressa e Beppe Bergomi, storica coppia di telecronisti della Nazionale.