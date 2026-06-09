Martedì 9 giugno è in onda, su Focus, lo speciale Il mondo vuole sapere. Il documentario è trasmesso, sulla rete visibile sul canale 35 del digitale terrestre, a partire dalle ore 21:20 circa.

Il mondo vuole sapere Focus, analisi dei documenti desecretati dall’amministrazione Trump

Il mondo vuole sapere, in onda su Focus e in streaming su Mediaset Infinity, è una produzione originale della società Skylight. Al centro della serata vi sono i contenuti presenti nei vari documenti che ha desecretato, nel corso delle passate settimane, l’amministrazione guidata da Donald Trump.

Ridefiniti dagli esperti degli X Files, tali documenti, pubblicati dal Pentagono, consistono in un centinaio fra registrazioni, filmati e dati relativi agli avvistamenti dei cosiddetti UAP, ovvero Unidentified Aerial Phenomena, che si sono verificati sia negli Stati Uniti che in altri paesi sparsi per il mondo.

Quale impatto possono avere tali documenti

Il mondo vuole sapere è articolato in un documentario che raccoglie i contenuti giudicati più importanti fra tutti quelli desecretati dall’amministrazione degli Stati Uniti. In seguito, tali contenuti sono sottoposti all’attenzione di alcuni esperti, che analizzano l’impatto di questi files e cercano di comprendere quanto questo materiale possa influenzare ciò che già attualmente noi sappiamo sugli alieni.

D’altronde, nel corso dei decenni è molto cambiato il rapporto fra gli esseri umani e i fenomeni di avvistamento degli oggetti volanti non identificati. Inizialmente, a partire dalla metà del secolo scorso, si sono verificati sempre più avvistamenti amatoriali, alimentando, fra realtà e suggestioni, il mistero. Con il passare dei decenni, tale approccio sensazionalistico è stato sostituito da un altro maggiormente orientato all’osservazione e alla ricerca scientifica, rendendo la tematica più istituzionale.

Il mondo vuole sapere Focus, gli esperti

Nel corso dello speciale denominato Il mondo vuole sapere, in onda il 9 giugno su Focus, è interpellato l’astrofisico Avi Loeb. Quest’ultimo, dopo aver svelato dettagli e curiosità sui documenti, propone un focus sull’ipotesi dei cosiddetti viaggi spazio-tempo. L’esperto, in primis, spiega in cosa consistono e se siano possibili con le conoscenze di oggi. In seguito racconta quanto una civiltà extraterrestre debba essere avanzata a livello scientifico e tecnologico per riuscire a effettuare questi viaggi fra dimensioni.

Nel format, poi, è intervistato l’ufologo Roberto Pinotti. Con quest’ultimo si cerca di capire se e quanto i nuovi documenti possano provare l’esistenza di altre civiltà. Inoltre, ci si domanda se gli altri files ancora secretati e che potrebbero essere pubblicati in futuro possano contenere delle testimonianze ancora più importanti.