Il mondo vuole sapere Focus documenti
Intrattenimento

Il mondo vuole sapere, su Focus speciale sui documenti sugli UFO desecretati dal Presidente Donald Trump

Matteo Tuveri
9 Giugno 2026 2 Minuti di lettura
0 Commenti

Martedì 9 giugno è in onda, su Focus, lo speciale Il mondo vuole sapere. Il documentario è trasmesso, sulla rete visibile sul canale 35 del digitale terrestre, a partire dalle ore 21:20 circa.

Il mondo vuole sapere Focus, analisi dei documenti desecretati dall’amministrazione Trump

Il mondo vuole sapere, in onda su Focus e in streaming su Mediaset Infinity, è una produzione originale della società Skylight. Al centro della serata vi sono i contenuti presenti nei vari documenti che ha desecretato, nel corso delle passate settimane, l’amministrazione guidata da Donald Trump.

Ridefiniti dagli esperti degli X Files, tali documenti, pubblicati dal Pentagono, consistono in un centinaio fra registrazioni, filmati e dati relativi agli avvistamenti dei cosiddetti UAP, ovvero Unidentified Aerial Phenomena, che si sono verificati sia negli Stati Uniti che in altri paesi sparsi per il mondo.

Il-mondo-vuole-sapere-Focus

Quale impatto possono avere tali documenti

Il mondo vuole sapere è articolato in un documentario che raccoglie i contenuti giudicati più importanti fra tutti quelli desecretati dall’amministrazione degli Stati Uniti. In seguito, tali contenuti sono sottoposti all’attenzione di alcuni esperti, che analizzano l’impatto di questi files e cercano di comprendere quanto questo materiale possa influenzare ciò che già attualmente noi sappiamo sugli alieni.

D’altronde, nel corso dei decenni è molto cambiato il rapporto fra gli esseri umani e i fenomeni di avvistamento degli oggetti volanti non identificati. Inizialmente, a partire dalla metà del secolo scorso, si sono verificati sempre più avvistamenti amatoriali, alimentando, fra realtà e suggestioni, il mistero. Con il passare dei decenni, tale approccio sensazionalistico è stato sostituito da un altro maggiormente orientato all’osservazione e alla ricerca scientifica, rendendo la tematica più istituzionale.

Il mondo vuole sapere Focus, gli esperti

Nel corso dello speciale denominato Il mondo vuole sapere, in onda il 9 giugno su Focus, è interpellato l’astrofisico Avi Loeb. Quest’ultimo, dopo aver svelato dettagli e curiosità sui documenti, propone un focus sull’ipotesi dei cosiddetti viaggi spazio-tempo. L’esperto, in primis, spiega in cosa consistono e se siano possibili con le conoscenze di oggi. In seguito racconta quanto una civiltà extraterrestre debba essere avanzata a livello scientifico e tecnologico per riuscire a effettuare questi viaggi fra dimensioni.

Nel format, poi, è intervistato l’ufologo Roberto Pinotti. Con quest’ultimo si cerca di capire se e quanto i nuovi documenti possano provare l’esistenza di altre civiltà. Inoltre, ci si domanda se gli altri files ancora secretati e che potrebbero essere pubblicati in futuro possano contenere delle testimonianze ancora più importanti.

Tags:

Condividi Articolo

Seguimi Scritto Da

Matteo Tuveri

Other Articles

Maridacaterini.it è una testata giornalistica iscritta al registro della stampa del tribunale di Roma, al numero 187/2015 – P.Iva 05263700659. Marida Caterini è una giornalista, esperta di spettacoli, in particolare di programmi TV. Maridacaterini.it la TV e non solo…’
Facebook Youtube Instagram

maridacaterini.it © 2023. All Rights Reserved.