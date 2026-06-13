In autunno tornerà The Traitors 2 e di seguito vi sveliamo i possibili concorrenti. La seconda edizione del programma, come sempre, andrà in onda in esclusiva su Amazon Prime Video.

The Traitors 2 possibili concorrenti, le certezze sono Lorella Cuccarini e Giulia Salemi

Al centro del cast di The Traitors 2 vi sono due certezze.

La prima è rappresentata da Lorella Cuccarini, artista a tutto tondo e volto celebre della televisione italiana che ha festeggiato i 40 anni di carriera. Da anni lavora come professoressa di canto nella scuola di Amici di Maria De Filippi.

La seconda, invece, è la showgirl Giulia Salemi, di recente inviata a Pechino Express e che ha da poco concluso la propria esperienza nel ruolo di co-conduttrice del game show The Cage Prendi e Scappa, sul NOVE.

The Traitors 2 possibili concorrenti, il resto del cast

Per quanto riguarda gli altri possibili concorrenti di The Traitors 2, sul web sono circolati i nomi dell’attore Mario Ermito e del ballerino Pasquale La Rocca, da diverse edizioni maestro a Ballando con le stelle. Altri probabili partecipanti sono il cantante Biondo, il creator Awed, già vincitore de L’Isola dei Famosi, e la giornalista e scrittrice Francesca Barra.

Fra coloro che potrebbero far parte della seconda edizione del reality show ci sono Valentina Nappi, attrice di film hard, e Daniele Gattano, stand up comedian. Dovrebbe essere inclusa nel cast del format Camilla Boniardi, conosciuta con il nome d’arte Camihawke, molto seguita sui social.

Nel game show dovrebbero mettersi in gioco la giovane Jolanda Renga, figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, e Gianluca Torre, amato agente immobiliare di Casa a prima vista. Infine, l’elenco dei possibili concorrenti di The Traitors è completato dall’ex nuotatore Filippo Magnini e dalla showgirl Giorgia Palmas, sposati dal 2021.

Alla conduzione confermata Alessia Marcuzzi

Al timone di The Traitors 2 ritorna Alessia Marcuzzi, già presentatrice della prima edizione. Confermato il regolamento che ha appassionato il pubblico lo scorso anno: il cast è suddiviso in traditori e leali. I primi hanno il compito di eliminare i secondi, mentre questi ultimi giocano con l’obiettivo di svelare i traditori e bandirli.

Al momento non è nota la data nella quale andrà in onda la seconda edizione del programma. Quel che è certo è che le riprese sono in corso in queste settimane e che il pubblico dovrà attendere ancora diversi mesi prima di poter vedere le nuove puntate, che potrebbero debuttare in autunno.