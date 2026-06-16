Il mondo delle serie turche è sotto shock per la morte di Ece Irtem, attrice conosciuta dal pubblico internazionale grazie ai suoi ruoli in produzioni di successo come Mr Wrong, Forbidden Fruit e The Family. L’artista è scomparsa il 15 giugno 2026 all’età di 35 anni, appena un giorno dopo aver festeggiato il suo compleanno. Secondo le prime informazioni diffuse dalla stampa turca, il decesso sarebbe stato provocato da un arresto cardiaco, anche se le autorità hanno disposto l’autopsia per chiarire con precisione le cause della morte.

Morta Ece Irtem: le ultime ore

La notizia ha rapidamente fatto il giro del web e dei media internazionali. Stando alle prime ricostruzioni, l’attrice si trovava nella sua abitazione di Istanbul insieme alla madre quando si è verificata l’emergenza medica che si è rivelata fatale. I soccorsi sono intervenuti nella tarda mattinata del 15 giugno, ma non hanno potuto fare nulla per salvarle la vita.

Nelle ore precedenti alla tragedia, alcune immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza della zona avrebbero mostrato l’attrice mentre trascorreva una giornata apparentemente normale. In alcuni filmati diffusi dai media turchi, Ece Irtem apparirebbe però in difficoltà durante il rientro a casa, sostenuta dalla madre. Circostanze che ora sono al vaglio degli investigatori.

L’avvocato smentisce le voci sul suicidio

A seguito delle numerose indiscrezioni circolate sui social network, l’avvocato dell’attrice è intervenuto pubblicamente per fare chiarezza.

Il legale ha confermato che Ece Irtem è morta nella propria abitazione mentre si trovava con la madre e ha precisato che le prime valutazioni mediche fanno pensare a un attacco cardiaco. Ha inoltre smentito categoricamente le ipotesi di suicidio emerse online, invitando ad attendere l’esito ufficiale dell’autopsia.

Secondo la nota diffusa dall’avvocato, ulteriori dettagli verranno resi noti soltanto dopo la conclusione degli accertamenti medico-legali.

Chi era Ece Irtem

Nata a Sivas, in Turchia, nel 1991, Ece Irtem aveva studiato canto lirico e recitazione prima di intraprendere la carriera nel mondo dello spettacolo. Nel corso degli anni era diventata uno dei volti più apprezzati delle produzioni televisive turche.

La popolarità internazionale era arrivata grazie a numerose serie di successo esportate in decine di Paesi. In Italia il pubblico l’aveva conosciuta soprattutto attraverso Mr Wrong – Lezioni d’amore, accanto a Can Yaman, ma anche grazie alle partecipazioni in Forbidden Fruit e The Family.

Tra i titoli più importanti della sua carriera figurano anche Yeni Gelin, Mahkum, Kızılcık Şerbeti e il film Netflix Gli ultimi dieci giorni tra il bene e il male.

Cordoglio tra fan e colleghi

La scomparsa improvvisa dell’attrice ha generato un’ondata di messaggi di affetto da parte di fan e colleghi. Numerosi protagonisti del panorama televisivo turco hanno espresso il proprio dolore per la perdita di una professionista molto amata e apprezzata.

Particolarmente toccante il messaggio condiviso sui social da Can Yaman, che aveva lavorato con lei sul set di Mr Wrong e che ha voluto ricordarla con una fotografia accompagnata dal simbolo di un cuore spezzato.

La morte di Ece Irtem lascia un grande vuoto nel mondo delle soap turche e tra i milioni di telespettatori che negli ultimi anni avevano imparato ad apprezzarne il talento e la sensibilità artistica.