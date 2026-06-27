Questa sera su Rai 2 va in onda il film Scomparsa nella Death Valley, thriller del 2025 diretto da Kaila York. Il titolo originale è Vanished in Death Valley e racconta l’incubo di una famiglia costretta a fermarsi nel deserto californiano, dove la figlia adolescente sparisce senza lasciare traccia.

La protagonista è Kayla, in viaggio insieme al marito Alan e alla figlia Hope verso San Francisco. Quello che dovrebbe essere un trasferimento per un nuovo lavoro si trasforma in una corsa contro il tempo quando l’auto si guasta nel cuore della Death Valley e Hope viene rapita.

Regia, produzione e protagonisti del film Scomparsa nella Death Valley

Scomparsa nella Death Valley è diretto da Kaila York e scritto da Dane K. Braun e Thomas Dolan-Gavitt. Il film è una produzione thriller televisiva americana, pensata per raccontare una storia di rapimento, lutto e ossessione.

La protagonista è Kayla, interpretata da Aryè Campos. Kayla è una madre determinata, pronta a trasferirsi con la famiglia a San Francisco per iniziare una nuova vita professionale. Il viaggio, però, mette subito in evidenza le tensioni tra lei e Hope: la ragazza non vuole lasciare amici, abitudini e città d’origine.

Matthew Pohlkamp interpreta Alan, marito di Kayla e padre di Hope. All’inizio Alan tende a minimizzare le discussioni familiari e a cercare una mediazione, ma quando la figlia scompare è costretto a confrontarsi con una realtà molto più pericolosa di quanto immaginasse.

La giovane Hope è interpretata da Ava Bianchi. La sua scomparsa porta alla luce un piano costruito da Lydia, proprietaria di un piccolo negozio di souvenir nella zona, interpretata da Katherine Joan Taylor. Lydia ha perso anni prima la figlia Dani e non è mai riuscita a superare quel dolore.

Nel cast figurano anche Patrick Scott Lewis, Lisa Long, Dwayne Tarver e Brinly Marum.

Dove è stato girato?

Scomparsa nella Death Valley è ambientato nella Death Valley, nell’area desertica tra California e Nevada, uno dei luoghi più isolati e inospitali degli Stati Uniti.

Le riprese sono state realizzate in California, utilizzando paesaggi desertici, strade isolate, piccoli insediamenti, miniere abbandonate e ambienti rocciosi per costruire un’atmosfera di costante pericolo.

La Death Valley non è soltanto uno sfondo. Nel film diventa una minaccia vera e propria: il caldo estremo, le distanze enormi e l’assenza di persone rendono la ricerca di Hope ancora più difficile. Chi sparisce in quel territorio può sembrare inghiottito dal deserto.

Trama del film Scomparsa nella Death Valley

La trama di Scomparsa nella Death Valley segue Kayla, Alan e la figlia adolescente Hope, in viaggio attraverso la California per raggiungere San Francisco. Kayla ha ottenuto una nuova opportunità di lavoro e vuole iniziare una vita diversa, ma Hope non accetta il trasferimento.

Tra madre e figlia ci sono tensioni continue. Hope accusa Kayla di non ascoltarla, mentre Kayla pensa che la ragazza non comprenda i sacrifici fatti dalla famiglia. Alan cerca di calmare entrambe, ma non riesce a evitare che il viaggio diventi sempre più pesante.

Durante l’attraversamento della Death Valley, l’auto si guasta. La famiglia è costretta a fermarsi vicino a una piccola cittadina apparentemente tranquilla. Kayla prova a usare quella sosta per riavvicinarsi alla figlia, ma Hope scompare improvvisamente.

La polizia locale inizialmente pensa che la ragazza possa essersi allontanata dopo una lite con i genitori. Kayla, però, sente subito che è accaduto qualcosa di diverso. La madre continua a cercare indizi, anche quando lo sceriffo e gli abitanti della zona sembrano poco propensi a credere alla pista del rapimento.

Le ricerche portano Kayla e Alan a incontrare Lydia, proprietaria di un negozio lungo la strada. La donna appare inizialmente disponibile e gentile, ma nasconde un trauma profondo: anni prima ha perso la figlia Dani in un incidente nel deserto.

Quando Lydia vede Hope, inizia a convincersi che quella ragazza possa diventare la figlia che ha perduto. Il rapimento non nasce da denaro o vendetta, ma da un dolore irrisolto trasformato in ossessione.

Spoiler finale

Nel finale di Scomparsa nella Death Valley, Kayla e Alan riescono a capire che Hope è stata rapita da Lydia e scoprono il nascondiglio usato dai sequestratori: alcune vecchie miniere nel deserto.

Lydia è ormai completamente fuori controllo. Continua a vedere Hope come una reincarnazione di Dani e non accetta l’idea di doverla perdere. Hope cerca di assecondarla per guadagnare tempo, ma la situazione precipita quando rompe il bicchiere che Lydia le aveva regalato al loro primo incontro.

Quel gesto distrugge l’illusione costruita dalla donna. Lydia comprende che Hope non potrà mai sostituire Dani e decide di far saltare tutto in aria. Accende un candelotto di dinamite, minacciando di uccidere sé stessa, Hope e chiunque si trovi vicino alla miniera.

Kayla riesce però a raggiungere la figlia e prova a fare leva sulle ultime tracce di lucidità di Lydia. Prima che l’esplosione possa avvenire, il piano viene fermato. Eli, complice della donna, viene arrestato insieme a Lydia.

Dopo l’incubo, Kayla, Alan e Hope ripartono finalmente verso San Francisco. Il viaggio non cancella le difficoltà della famiglia, ma cambia il rapporto tra madre e figlia: Hope comprende quanto Kayla abbia rischiato per salvarla, mentre Kayla capisce di non aver ascoltato abbastanza i sentimenti della ragazza.

Cast completo del film Scomparsa nella Death Valley

Il cast di Scomparsa nella Death Valley ruota attorno alla famiglia Larson e alla comunità della Death Valley, coinvolta nel rapimento di Hope.