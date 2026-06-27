Su Sky Cinema Uno va in onda The Equalizer 3 – Senza tregua, film action thriller del 2023 diretto da Antoine Fuqua. Il terzo capitolo della saga riporta al centro Robert McCall, l’ex agente segreto interpretato da Denzel Washington, pronto ancora una volta a difendere chi non ha la forza di reagire.

Dopo aver lasciato alle spalle il suo passato violento, McCall arriva nel Sud Italia e trova rifugio in un piccolo paese sul mare. Qui scopre che i suoi nuovi amici vivono sotto il controllo della criminalità locale. Per proteggerli, Robert sarà costretto a tornare in azione contro la camorra.

Regia, produzione e protagonisti del film The Equalizer 3 – Senza tregua

The Equalizer 3 – Senza tregua è diretto da Antoine Fuqua, già regista dei primi due film della saga con Denzel Washington. La sceneggiatura è firmata da Richard Wenk, autore anche dei precedenti capitoli dedicati a Robert McCall.

Il protagonista è Robert McCall, ex agente della DIA americana che ha scelto di usare le sue capacità per aiutare persone in difficoltà. Dopo anni trascorsi tra vendette, operazioni segrete e violenza, McCall cerca finalmente una vita più semplice.

Durante un incarico in Sicilia, però, viene ferito gravemente e raggiunge la Costiera Amalfitana. Qui viene soccorso dal carabiniere Gio Bonucci e curato dal medico Enzo Arisio. Poco alla volta, Robert entra nella vita degli abitanti del paese e scopre quanto siano terrorizzati dai fratelli Vincent e Marco Quaranta, uomini legati alla camorra.

Accanto a Denzel Washington torna sullo schermo Dakota Fanning, già sua co-protagonista nel film Man on Fire – Il fuoco della vendetta. L’attrice interpreta Emma Collins, giovane analista della CIA che collabora con McCall per smantellare una rete criminale molto più vasta di quanto sembri.

Dove è stato girato?

The Equalizer 3 – Senza tregua è stato girato quasi interamente in Italia. La location principale è Atrani, piccolo comune della Costiera Amalfitana, utilizzato per rappresentare il paese immaginario di Altamonte.

Le stradine, le scalinate, le case affacciate sul mare e la piazza di Atrani diventano lo scenario centrale del film. Robert McCall trova qui una dimensione più umana e quotidiana, lontana dal rumore delle grandi città e dalle missioni del passato.

Le riprese hanno coinvolto anche Maiori, Minori, Ravello, Amalfi, Napoli e gli studi di Cinecittà a Roma. Alcune sequenze particolarmente importanti sono state realizzate nel capoluogo campano, tra ambienti urbani, ville storiche e zone legate agli affari della criminalità organizzata.

L’ambientazione italiana è fondamentale per il tono del film. La bellezza della Costiera Amalfitana contrasta con la violenza dei Quaranta e rende ancora più forte il desiderio di Robert di difendere una comunità che lo ha accolto senza chiedergli nulla.

Trama del film The Equalizer 3 – Senza tregua

La trama di The Equalizer 3 – Senza tregua segue Robert McCall durante una missione in Sicilia. Dopo aver eliminato alcuni criminali coinvolti in un traffico illegale, viene ferito alla schiena dal nipote di uno dei malavitosi.

Robert riesce a lasciare l’isola, ma perde conoscenza lungo la Costiera Amalfitana. Viene trovato dal carabiniere Gio Bonucci, che lo porta nel piccolo paese di Altamonte. Qui il medico Enzo Arisio gli salva la vita e gli permette di recuperare lentamente.

Durante la convalescenza, McCall si affeziona agli abitanti del luogo. Frequenta il bar del paese, conosce il pescatore Angelo, la giovane Aminah e la famiglia Bonucci. Per la prima volta da tempo, Robert sembra trovare un posto in cui sentirsi davvero a casa.

La tranquillità, però, è solo apparente. Il paese è sotto il controllo dei fratelli Quaranta, uomini legati alla camorra che impongono pizzo, minacce e violenza. I commercianti e i residenti sono terrorizzati, ma nessuno ha il coraggio di denunciare.

McCall prova inizialmente a risolvere la situazione con un avvertimento. Chiede a Marco Quaranta di lasciare in pace gli abitanti, ma l’uomo rifiuta. Robert capisce allora che non esiste una soluzione pacifica.

Nel frattempo, contatta la CIA e parla con Emma Collins. Le fornisce informazioni su una rete criminale collegata al traffico di droga, a fondi rubati e ad attività terroristiche. Emma inizia a indagare, mentre McCall affronta direttamente la minaccia presente ad Altamonte.

Spoiler finale

Nel finale di The Equalizer 3 – Senza tregua, Robert McCall decide di eliminare definitivamente i fratelli Quaranta e la loro organizzazione.

Dopo aver ucciso Marco e i suoi uomini, McCall diventa il bersaglio principale di Vincent Quaranta, fratello maggiore e capo della banda. Vincent arriva ad Altamonte con i suoi uomini e minaccia gli abitanti, convinto che qualcuno del paese sappia chi ha colpito Marco.

McCall decide allora di uscire allo scoperto per proteggere la comunità. Vincent prova a intimidirlo davanti a tutti, ma gli abitanti reagiscono: iniziano a filmare la scena con i cellulari e mostrano di non voler più restare in silenzio.

La resa dei conti finale avviene nella villa di Vincent. McCall entra nella proprietà durante la notte e affronta uno a uno gli uomini del criminale. Dopo aver eliminato le guardie, raggiunge Vincent e gli somministra una dose letale della stessa droga che la sua organizzazione distribuiva.

Con la morte di Vincent, il controllo della camorra sul paese finisce. Emma riesce a chiudere anche l’indagine sui traffici internazionali e scopre un legame personale con Robert: sua madre era Susan Plummer, amica e collega di McCall morta nel precedente film.

Nel finale, Robert resta ad Altamonte. Durante i festeggiamenti per una partita di calcio, appare finalmente sereno, circondato da persone che considera ormai parte della sua nuova famiglia.

Cast completo del film The Equalizer 3 – Senza tregua

Il cast di The Equalizer 3 – Senza tregua riunisce interpreti americani e italiani. Al centro restano Robert McCall e la comunità della Costiera Amalfitana minacciata dalla criminalità.