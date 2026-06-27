Sabato 27 e domenica 28 giugno si svolge il fine settimana del GP dell’Austria 2026 di Formula 1. Come di consueto, tutte le sessioni sono proposte a pagamento su Sky e in chiaro su TV8.

Formula 1 GP Austria 2026, si corre nel Red Bull Ring

Tutti gli appuntamenti del GP dell’Austria del 2026 si svolgono presso il Red Bull Ring. Un circuito, quest’ultimo, che è posto a Spielberg e che è che stato costruito nel 1969. Le monoposto hanno debuttato in tale pista nel 1970 e hanno corso consecutivamente fino al 1987. A seguire, la Formula 1 è tornata protagonista dal 1997 al 2003, per poi affrontare un lungo periodo di assenza, che si è concluso solamente nel 2014, anno nel quale si è tornato a disputare il Gran Premio con cadenza annuale.

La pista, lunga 4 km e 300 metri, contiene appena dieci curve. Lo scorso anno, la vittoria è andata alla McLaren di Lando Norris, attualmente quinto in classifica a quota 73 punti. Al timone c’è l’italiano Kimi Antonelli, al vertice con 156 punti. Segue, al secondo posto, Lewis Hamilton con 115 punti, mentre il terzo gradino del podio è occupato da George Russell con 106 punti.

La programmazione tv di Sky

Tutti gli appuntamenti del GP dell’Austria 2026 sono trasmessi, in diretta, su Sky. Dopo le prove libere del venerdì, la giornata di sabato 27 giugno inizia dalle ore 12:30, quando partono le terze e ultime prove libere. Dalle ore 16:00, poi, le monoposto tornano in pista per affrontare le Qualifiche. Esse dovrebbero durare durare circa 75 minuti e, come da tradizione, determinano la griglia di partenza per la gara.

Quest’ultima si svolge domenica 28 giugno, con le luci verdi del semaforo che si accendono alle ore 15:00. Sia le Qualifiche che la gara sono trasmesse, in diretta, sulle reti Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Formula 1 (206) e Sky Sport 4K (canale 213). In streaming, inoltre, è possibile seguire le sessioni su Now TV e Sky Go.

Formula 1 GP Austria 2026, gli orari di TV8

In chiaro, il fine settimana di Formula 1 in Austria è visibile su TV8. Qui, il week end si apre con le Qualifiche, proposte in differita dalle ore 18:30. Nello stesso orario parte la messa in onda della gara nella giornata di domenica.

Sia su Sky che su TV8, le sessioni di Formula 1 sono raccontate da Carlo Vanzini. Al suo fianco tornano Marc Gené e Roberto Chinchero. Le analisi tecniche sono di Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria. Nel ruolo di inviati in pista si alternano, per tutto il mondiale, Mara Sangiorgio e Davide Camicioli. Torna, infine, lo spazio di approfondimento Race Anatomy, guidato da Fabio Tavelli.