Su Cielo va in onda Una figlia di troppo, thriller del 2017 diretto da Craig Goldsmith. Il titolo originale è The Wrong Nanny e racconta l’incubo di una madre che assume una babysitter apparentemente perfetta, senza sapere che la ragazza nasconde un legame sconvolgente con il suo passato.

La protagonista è Stella Armstrong, donna in carriera e madre di due gemelli appena nati. Travolta dagli impegni di lavoro e dalla gestione della famiglia, Stella decide di assumere una tata. La scelta ricade su Blake, giovane dolce, disponibile e subito capace di conquistare la fiducia di tutti. Ma Blake non è arrivata in quella casa per caso.

Regia, produzione e protagonisti del film Una figlia di troppo

Una figlia di troppo è diretto da Craig Goldsmith e scritto da Carlee Malemute e Jesenia Ruiz. Il film è un thriller televisivo americano costruito attorno a segreti familiari, identità nascoste, gelosia e vendetta.

La protagonista è Stella Armstrong, interpretata da Lindsay Hartley. Stella è una madre affettuosa ma sotto pressione, impegnata a gestire due neonati, il matrimonio con Tanner e una serie di responsabilità professionali che le lasciano poco tempo per sé stessa.

Freya Tingley interpreta Blake McGill, la babysitter che entra nella vita degli Armstrong. Blake appare premurosa, organizzata e molto brava con i bambini, ma in realtà ha costruito ogni dettaglio del proprio arrivo nella famiglia. La ragazza ha infatti scoperto che Stella è la madre biologica che l’ha data in adozione quando era molto giovane.

Brody Hutzler interpreta Tanner Armstrong, marito di Stella. All’inizio anche lui resta colpito dalla disponibilità di Blake, ma in seguito capisce che la tata sta diventando una presenza sempre più inquietante e pericolosa.

Nel cast figurano anche Bree Williamson, Monti Sharp, Nicole Bilderback, Valorie Hubbard, Monique Green, Timothy Driscoll, Madison Adams e Jennifer Marshall.

Dove è stato girato?

Una figlia di troppo è stato girato negli Stati Uniti, soprattutto a Los Angeles, in California.

Le riprese utilizzano quartieri residenziali, abitazioni familiari e ambienti domestici per costruire un’atmosfera inizialmente rassicurante. La casa degli Armstrong sembra il luogo perfetto per una giovane famiglia con due gemelli, ma diventa rapidamente il centro di un incubo.

L’ambientazione californiana accompagna il contrasto tra le apparenze e la realtà. Dietro una villa elegante, una famiglia benestante e una tata impeccabile si nasconde infatti una storia di abbandono, rancore e violenza.

Trama del film Una figlia di troppo

La trama di Una figlia di troppo segue Stella Armstrong, madre di due gemelli molto piccoli. Stella ama i figli e il marito Tanner, ma il peso del lavoro e della gestione della casa la convince a cercare aiuto.

Dopo aver pubblicato un annuncio, Stella riceve la candidatura di Blake McGill. La ragazza sembra perfetta: è educata, disponibile, affettuosa con i bambini e pronta a trasferirsi nella casa degli Armstrong per assistere Stella ogni giorno.

Blake conquista subito la fiducia della famiglia. Riesce a presentare referenze false, si dimostra indispensabile nella cura dei gemelli e fa credere a Stella di essere finalmente la persona giusta su cui contare.

In realtà Blake ha un piano preciso. Anni prima, Stella era rimasta incinta da adolescente e aveva dato la bambina in adozione. Quella bambina era proprio Blake.

La giovane ha passato anni a cercare la madre biologica e, quando la trova, scopre che Stella ha costruito una vita felice: un marito amorevole, una bella casa e due bambini. Blake si sente esclusa e abbandonata, convinta che Stella abbia scelto di dimenticarla per costruire una famiglia migliore senza di lei.

La tata inizia allora a manipolare le persone vicine a Stella. Semina tensioni, controlla la casa, spia ogni movimento e cerca di allontanare chi potrebbe ostacolare il suo progetto. Il suo obiettivo non è soltanto vendicarsi: vuole prendere il posto di Stella all’interno della famiglia.

Spoiler finale

Nel finale di Una figlia di troppo, Stella scopre finalmente la vera identità di Blake e capisce che la giovane è la figlia data in adozione anni prima.

La rivelazione non porta però a una riconciliazione. Blake è ormai consumata dalla rabbia e dal desiderio di distruggere la famiglia Armstrong. Dopo aver eliminato o minacciato alcune persone che potevano svelare la sua identità, entra nella casa durante un evento organizzato da Stella.

La situazione precipita quando Blake colpisce Walt, amico di Tanner e detective, e cerca di mettere in pericolo Stella, Tanner, i gemelli e Julianna, ragazza molto legata alla famiglia.

Stella riesce a reagire. Recupera un’arma custodita in casa e affronta Blake prima che possa fare del male ai suoi cari. La polizia interviene e arresta la ragazza.

Il finale non è però del tutto rassicurante. Dopo alcuni mesi, Blake si trova in una struttura psichiatrica. Finge di assumere le medicine, ma continua a disegnare immagini di Stella e della sua famiglia, lasciando intendere che la sua ossessione non sia finita.

Cast completo del film Una figlia di troppo