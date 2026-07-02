Su Netflix arriva Human Vapor, miniserie giapponese del 2026 diretta da Shinzo Katayama. La serie è un thriller fantascientifico ispirato al film cult della Toho The Human Vapor, uscito nel 1960, ma racconta una storia completamente nuova e ambientata nel presente.

Il caso che sconvolge il Giappone parte da una morte in diretta televisiva. Un uomo esplode davanti alle telecamere e il responsabile sembra impossibile da catturare: è una figura capace di trasformarsi in gas, passare attraverso le barriere e colpire senza lasciare traccia.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv Human Vapor

Human Vapor è diretto da Shinzo Katayama e scritto da Yeon Sang-ho e Ryu Yong-jae. La serie nasce dalla collaborazione tra Netflix e Toho Studios, storica casa di produzione giapponese legata anche all’universo di Godzilla.

Il protagonista è il detective Kenji Okamoto, interpretato da Shun Oguri. Kenji è chiamato a indagare sui delitti compiuti dal misterioso Human Vapor, un uomo che sembra poter dissolvere il proprio corpo in una nube di gas e sfuggire a ogni tentativo di arresto.

Accanto a lui c’è Yu Aoi nel ruolo della giornalista Kyoko Kono, coinvolta fin dall’inizio nel caso dopo la tragedia avvenuta durante una trasmissione televisiva. Kyoko segue l’inchiesta, raccoglie testimonianze e prova a capire quale progetto segreto possa aver creato una creatura simile.

Nel cast figurano anche Suzu Hirose e Kento Hayashi, che interpretano due fratelli attivi nel mondo delle dirette online, oltre a UTA, Haruka Imou, Kuu Izima, Motoki Kobayashi, Kanji Furutachi e Yota Kawase.

Dove è stata girata?

Human Vapor è stata girata in Giappone, con riprese realizzate soprattutto a Tokyo.

Una delle sequenze più spettacolari è stata girata davanti alla Stazione di Tokyo, area che la produzione ha potuto utilizzare con una chiusura eccezionale al traffico per realizzare una grande scena d’azione. La serie alterna poi spazi urbani, studi televisivi, uffici investigativi, laboratori e ambienti sotterranei.

Tokyo diventa così una città attraversata dalla paura. Il pericolo non ha un volto stabile, non può essere fermato con muri o manette e sembra infiltrarsi ovunque, proprio come il gas che dà il nome alla serie.

Trama della serie tv Human Vapor

La trama di Human Vapor prende il via da un evento scioccante: durante una trasmissione in diretta, un uomo muore in modo inspiegabile davanti alle telecamere.

Le indagini rivelano che dietro quel crimine c’è una figura soprannominata Human Vapor, un essere umano capace di trasformarsi in gas. Questa capacità gli permette di attraversare porte, finestre, condotti e spazi impossibili da controllare.

Il detective Kenji Okamoto cerca di capire chi sia realmente l’uomo e da dove provenga il suo potere. Ogni nuovo delitto sembra essere annunciato in anticipo e colpisce il Paese con una precisione inquietante, alimentando panico, teorie del complotto e paura collettiva.

Parallelamente, la giornalista Kyoko Kono prova a ricostruire il legame tra le vittime e un progetto segreto che avrebbe sfruttato persone fragili e vulnerabili. Dietro il mostro che terrorizza il Giappone sembra infatti esserci una storia di esperimenti, abusi e persone lasciate indietro.

La serie alterna indagine poliziesca, body horror e fantascienza. Il vero mistero non riguarda soltanto il modo in cui Human Vapor riesce a colpire, ma anche il motivo per cui ha scelto proprio quelle vittime.

Spoiler finale

Il finale di Human Vapor non è ancora disponibile, perché la serie debutta su Netflix il 2 luglio 2026.

Le anticipazioni ufficiali confermano però che la storia ruoterà attorno al progetto che ha trasformato un uomo in una creatura capace di assumere forma gassosa. Il detective Kenji Okamoto dovrà capire se Human Vapor sia soltanto un assassino oppure il risultato di un esperimento disumano.

Il finale dovrebbe chiarire l’origine dei poteri del protagonista oscuro, il ruolo delle persone coinvolte nel progetto e il legame tra i delitti, la diretta televisiva e il sistema che avrebbe sfruttato i più vulnerabili.

Cast completo della serie tv Human Vapor

Shun Oguri : Kenji Okamoto

: Kenji Okamoto Yu Aoi : Kyoko Kono

: Kyoko Kono Suzu Hirose : streamer

: streamer Kento Hayashi: streamer

Dove vedere Human Vapor in streaming

Human Vapor è disponibile in streaming su Netflix da giovedì 2 luglio 2026.

La prima stagione è composta da otto episodi. È una serie consigliata a chi cerca un thriller fantascientifico giapponese, con indagini, complotti, trasformazioni fisiche e un antagonista impossibile da fermare.