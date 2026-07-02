Questa sera su Rai 2 va in onda il film La ragazza che ho sempre desiderato, thriller del 2025 diretto da Michelle Ouellet. Il titolo originale è The Girl Who Survived: The Alina Thompson Story ed è ispirato a una storia vera.

La protagonista è Alina Thompson, adolescente di quindici anni che sogna di diventare modella nella Los Angeles degli anni Ottanta. Insieme all’amica Nathalie partecipa di nascosto a un casting fotografico, ignorando che dietro le promesse di successo si nasconde un fotografo pericoloso.

Regia, produzione e protagonisti del film La ragazza che ho sempre desiderato

La ragazza che ho sempre desiderato è diretto da Michelle Ouellet e scritto da Christine Conradt. È un thriller televisivo prodotto per Lifetime, costruito attorno al tema della manipolazione e ai rischi nascosti dietro le false occasioni offerte a ragazze molto giovani.

La protagonista è Alina Thompson, interpretata da Brielle Robillard. Alina è una ragazza curiosa, determinata e desiderosa di costruirsi un futuro nel mondo della moda. Il suo sogno, però, la porta a sottovalutare il pericolo rappresentato da adulti pronti a usare quel desiderio per avvicinarla.

Steve Byers interpreta William Bradford, fotografo apparentemente affascinante e professionale. Dietro il suo atteggiamento gentile si nasconde un serial killer che usa casting e servizi fotografici per attirare giovani aspiranti modelle in luoghi isolati.

Nel cast ci sono anche Sam Trammell, nel ruolo del padre di Alina, Carl Thompson, e Ashley Jones, che interpreta la madre Nancy Thompson. La loro preoccupazione per la figlia appare inizialmente soffocante agli occhi della ragazza, ma diventa sempre più comprensibile man mano che la verità su William emerge.

Dove è stato girato?

La ragazza che ho sempre desiderato è ambientato a Los Angeles, nella California degli anni Ottanta, ma gran parte delle riprese è stata realizzata in Canada, soprattutto nell’area di Ottawa, in Ontario.

La produzione ha utilizzato quartieri residenziali, strade cittadine, ambienti scolastici e spazi dedicati ai casting per ricreare la Los Angeles dell’epoca. Alcune immagini di contesto e inquadrature esterne sono state realizzate anche nella stessa area di Los Angeles.

Le location contribuiscono al contrasto centrale del film: il mondo glamour della moda e delle promesse di successo contro ambienti apparentemente normali, nei quali può nascondersi una minaccia terribile.

Trama del film La ragazza che ho sempre desiderato

La trama di La ragazza che ho sempre desiderato segue Alina Thompson, quindicenne di Los Angeles con il sogno di diventare modella. La ragazza vede in un concorso fotografico una possibile svolta: il premio in denaro e l’eventuale contratto sembrano un’occasione troppo importante per lasciarsela sfuggire.

Senza dire nulla ai genitori, Alina partecipa al casting insieme alla sua migliore amica Nathalie. L’ambiente appare inizialmente sicuro: molte ragazze, fotografi, regole e promesse di visibilità. Durante il concorso, però, Alina cattura l’attenzione di William Bradford.

William si presenta come un fotografo professionale disposto a valorizzare il talento della ragazza. Le propone nuovi scatti e le fa credere che possa avere un futuro nel settore. Alina, lusingata e desiderosa di dimostrare di essere abbastanza grande per prendere decisioni da sola, non comprende subito quanto l’uomo sia pericoloso.

Il fotografo nasconde infatti una doppia vita. Dietro i suoi modi controllati e rassicuranti, William è un serial killer che individua giovani donne vulnerabili e le attira con il pretesto di servizi fotografici privati.

Intanto Carl e Nancy Thompson cominciano a preoccuparsi. Il padre di Alina intuisce che qualcosa non torna nel comportamento del fotografo e cerca di impedire alla figlia di incontrarlo di nuovo. Alina interpreta però quei divieti come un tentativo di controllarla, alimentando il conflitto familiare.

Spoiler finale

Nel finale di La ragazza che ho sempre desiderato, il film rivela che Alina non viene mai rapita da William Bradford. La ragazza riesce a sfuggire al destino delle altre vittime grazie a una serie di circostanze decisive.

Dopo il primo incontro, William cerca di organizzare un nuovo servizio fotografico con Alina. Carl, sempre più sospettoso, interviene e impedisce che la figlia resti sola con lui. La protezione del padre, vissuta dalla ragazza come un ostacolo, si rivela invece fondamentale.

La vicenda compie poi un salto temporale. Nel 2006 la polizia riapre alcune indagini legate a William Bradford e recupera fotografie di molte giovani donne che il serial killer aveva incontrato o preso di mira. Tra quelle immagini compare anche Alina.

Per un momento sembra che la ragazza possa essere stata una delle sue vittime, ma la verità è diversa: Alina è viva. William era stato arrestato proprio prima dell’appuntamento successivo che avrebbe potuto trasformarsi nella sua trappola mortale.

Il finale è quindi agrodolce. Alina è sopravvissuta e ha potuto costruirsi una vita, ma il film ricorda anche le numerose ragazze che non hanno avuto la stessa fortuna. La conclusione sottolinea quanto siano stati importanti l’istinto di Carl e l’arresto del fotografo.

Cast completo del film La ragazza che ho sempre desiderato