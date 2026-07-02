Giovedì 2 luglio, su Canale 5, va in onda la prima puntata del TIM Battiti Live 2026. Lo show musicale è proposto alle ore 21:40 circa, prendendo il via subito dopo la fine de La Ruota della Fortuna.

TIM Battiti Live 2026 prima puntata, esordisce il nuovo trio di conduttori

Come è noto, al TIM Battiti Live 2026 esordisce un nuovo trio di conduttori. Il punto di riferimento, inevitabilmente, è Ilary Blasi, che oramai è una veterana del programma. La conduttrice, infatti, si appresta a guidare il format musicale per il terzo anno consecutivo. Al suo fianco non c’è più Alvin, presenza fissa nel 2023 e nel 2024 ma attualmente impegnato nelle Filippine per le riprese de L’Isola dei Famosi, ma due nuovi volti. Il primo è l’artista Fabio Rovazzi, mentre il secondo è lo speaker radiofonico Daniele Battaglia. La regia è curata da Luigi Antonini.

Le serate si svolgono a Trani

Come da tradizione, le varie puntate del Battiti Live 2026 non sono proposte su Canale 5 in diretta. I concerti, infatti, si sono svolti negli scorsi giorni, con le registrazioni avvenute dal 24 al 28 giugno.

In totale sono previste cinque serate, tutte ambientate nel lungomare di Trani. Salvo improvvise modifiche di programmazione, Canale 5 propone una puntata alla settimana, nella prima serata del lunedì. Oltre che in televisione, inoltre, è possibile seguire lo show in streaming e on demand mediante l’applicazione Mediaset Infinity.

Tornano, anche in questa edizione, le cosiddette esibizioni on the road. Durante le varie serate, gli artisti sul palco di Trani si alternano a colleghi che realizzano delle performance dalle location più suggestive della Puglia. Fra le località coinvolte vi sono Bari, Alberobello e Polignano a Mare.

TIM Battiti Live 2026 prima puntata, la scaletta

Durante la prima puntata del TIM Battiti Live 2026 si esibiscono alcuni degli artisti più apprezzati della musica italiana. Spazio, in primis, ad Achille Lauro e a Gigi D’Alessio, oltre a Marco Mengoni e ad Angelina Mango, in radio con la canzone Canto d’amore.

Protagonisti i Pinguini Tattici Nucleari, che hanno lanciato, da poche settimane, la hit Sorry Scusa Lo Siento che farà da colonna sonora per tutta la durata dell’edizione. Altri artisti presenti durante la prima puntata sono Annalisa, Tommaso Paradiso, Serena Brancale, Levante e Delia, Ditonellapiaga, Elettra Lamborghini, Fred De Palma ed Emis Killa.

I conduttori accolgono Sal Da Vinci, vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo, oltre a Rocco Hunt, Francesco Renga, Giusy Ferreri, Gabry Ponte, Mr. Rain, LDA con Aka7even, Nayt e Luk3.