Su Rai Movie va in onda Under the Silver Lake, thriller neo-noir del 2018 scritto e diretto da David Robert Mitchell, regista di It Follows.

Il protagonista è Sam, un trentatreenne disoccupato e inconcludente che vive nel quartiere di Silver Lake, a Los Angeles. La sua vita cambia quando conosce Sarah, affascinante vicina di casa con cui trascorre una serata apparentemente normale. Il giorno seguente, però, la donna è sparita senza lasciare traccia.

Regia, produzione e protagonisti del film Under the Silver Lake

Under the Silver Lake è scritto e diretto da David Robert Mitchell. Il film mescola thriller, noir, satira di Hollywood, commedia nera e mistero psicologico, costruendo un racconto pieno di codici, simboli e indizi da interpretare.

Il protagonista Sam è interpretato da Andrew Garfield. È un uomo senza una direzione precisa, ossessionato da teorie del complotto, fumetti, musica e donne misteriose. Sta per essere sfrattato perché non paga l’affitto, ma invece di occuparsi della propria vita si lancia in una ricerca sempre più assurda.

Riley Keough interpreta Sarah, la ragazza che vive nell’appartamento accanto a quello di Sam. La giovane sembra incuriosita da lui e lo invita a passare una serata insieme. Quando Sam torna da lei il giorno dopo, l’appartamento è completamente vuoto.

Nel cast figurano anche Topher Grace, Callie Hernandez, Zosia Mamet, Patrick Fischler, Jimmi Simpson, Grace Van Patten, Sydney Sweeney, Riki Lindhome e Jeremy Bobb.

La colonna sonora è firmata da Disasterpeace, già collaboratore di David Robert Mitchell per It Follows.

Dove è stato girato?

Under the Silver Lake è stato girato a Los Angeles, in California.

Il quartiere di Silver Lake è il cuore della storia e dà il nome al film. Qui si trovano l’appartamento di Sam, il bacino di Silver Lake e molte delle strade percorse dal protagonista durante la sua indagine.

Tra le location più riconoscibili ci sono il Silver Lake Reservoir, il Griffith Observatory, il Hollywood Forever Cemetery, The Last Bookstore, l’area di Echo Park e diversi luoghi del centro di Los Angeles.

La città non è soltanto uno sfondo. Los Angeles diventa un labirinto pieno di feste esclusive, appartamenti decadenti, locali notturni, colline, tunnel e ville nascoste. Ogni luogo sembra custodire un messaggio segreto.

Trama del film Under the Silver Lake

La trama di Under the Silver Lake segue Sam, un uomo di trentatré anni che vive a Los Angeles senza lavoro stabile, senza soldi e senza una vera prospettiva per il futuro.

Un giorno nota nella piscina del suo condominio una nuova vicina, Sarah. I due iniziano a parlare e Sam viene invitato nel suo appartamento. Passano una serata insieme tra musica, televisione e conversazioni leggere, ma Sarah gli chiede di tornare il giorno seguente.

Quando Sam arriva, però, l’appartamento è vuoto. Sarah e le sue coinquiline sono sparite nel corso della notte. Sul muro resta soltanto un simbolo misterioso.

Sam decide di cercarla e inizia a seguire ogni possibile indizio. Il caso si intreccia con la morte del miliardario Jefferson Sevence, con una serie di messaggi nascosti nella musica, con strane leggende urbane e con l’esistenza di gruppi segreti che sembrano muoversi nell’ombra di Los Angeles.

Durante la sua indagine, Sam incontra il Fan dei fumetti, una figura convinta che la città sia piena di codici nascosti; la Ragazza Palloncino, che conosce Sarah; Millicent Sevence, figlia del miliardario; e un enigmatico compositore che sostiene di aver creato molte delle canzoni più famose della musica popolare.

Più Sam si avvicina alla verità, più la sua ricerca diventa confusa. Non è più chiaro se stia davvero scoprendo una cospirazione o se stia proiettando le proprie ossessioni su una città già piena di misteri.

Spoiler finale

Nel finale di Under the Silver Lake, Sam riesce a decifrare una serie di messaggi nascosti e raggiunge una zona isolata sulle colline di Los Angeles.

Qui scopre che Sarah non è morta. La donna si trova in una struttura sotterranea insieme alle sue coinquiline e ad altre donne. Il gruppo è stato rinchiuso volontariamente in una sorta di tomba moderna insieme a uomini molto ricchi.

Secondo la teoria raccontata nel film, questi uomini credono di poter raggiungere una forma di immortalità spirituale isolandosi dal mondo e lasciandosi morire in luoghi segreti. Sarah ha scelto di seguire questo percorso con Jefferson Sevence, il miliardario morto all’inizio della storia.

Sam riesce a parlare con lei attraverso uno schermo. Sarah appare sorprendentemente serena e gli fa capire di non voler essere salvata. La scoperta sconvolge Sam, che aveva trasformato la ricerca della ragazza in una missione personale.

Dopo essere stato drogato e interrogato dal misterioso Homeless King, Sam viene lasciato libero. Torna quindi nel suo appartamento proprio mentre il proprietario e lo sceriffo arrivano per sfrattarlo.

Il film si chiude con Sam che osserva dalla finestra la sua vicina di casa, mentre l’appartamento viene svuotato. Sul muro compare lo stesso simbolo trovato nella casa di Sarah, collegato al messaggio “resta in silenzio”.

Il finale resta volutamente ambiguo. Sam ha davvero scoperto una cospirazione segreta o ha trasformato una serie di coincidenze nella propria fantasia? David Robert Mitchell lascia allo spettatore il compito di decidere.

Cast completo del film Under the Silver Lake

Andrew Garfield : Sam

: Sam Riley Keough : Sarah

: Sarah Topher Grace : uomo al bar

: uomo al bar Callie Hernandez : Millicent Sevence

: Millicent Sevence Zosia Mamet : Troy

: Troy Patrick Fischler : Fan dei fumetti

: Fan dei fumetti Jimmi Simpson : Allen

: Allen Grace Van Patten : Ragazza Palloncino

: Ragazza Palloncino Jeremy Bobb : compositore

: compositore Riki Lindhome : attrice

: attrice Sydney Sweeney : Shooting Star

: Shooting Star David Yow : Homeless King

: Homeless King Luke Baines : Jesus

: Jesus Laura-Leigh : Mae

: Mae Summer Bishil : ex fidanzata di Sam

: ex fidanzata di Sam Don McManus: uomo della fine

Dove vedere Under the Silver Lake in streaming

Dopo la messa in onda su Rai Movie, Under the Silver Lake può essere reso disponibile su RaiPlay secondo le finestre di pubblicazione previste dalla rete.

Il film è consigliato a chi ama i thriller enigmatici, i noir ambientati a Los Angeles, le storie piene di simboli e i finali aperti. Non è un giallo tradizionale: è un viaggio surreale dentro le ossessioni di Sam e la cultura pop americana.