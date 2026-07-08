Top Crime trasmette stasera in prima serata il film dal titolo Con l’aiuto del Cielo Elli e Clement. Gli appassionati di gialli possono godersi una pellicola di genere thriller ricca di sfumature drammatiche, capace di mantenere alta la tensione grazie a continui colpi di scena.

La produzione cinematografica fa capo interamente alla Francia, che ha firmato l’opera nell’anno 2020. Il regista ha orchestrato un racconto della durata complessiva di un’ora e 29 minuti, un minutaggio ideale per sviluppare un’indagine poliziesca serrata, dinamica e priva di superflui rallentamenti narrativi.

Regia e protagonisti del film Con l’aiuto del Cielo Elli e Clement

La sapiente regia di Laurence Katrian conferisce un ritmo incalzante a tutta la narrazione visiva. I personaggi principali della vicenda sono il capitano Elli Taleb e il giovane novizio Clément. Gli attori Sabrina Ouazani e Mathieu Spinosi interpretano magistralmente queste due figure così distanti per cultura e stile di vita, creando un contrasto psicologico affascinante che arricchisce la qualità della sceneggiatura. Inoltre, il pubblico trova nel cast anche l’esperto Jérôme Robart, il quale dà corpo e voce al Tenente Franck Gallois, un investigatore di supporto fondamentale per districare i nodi più complessi del mistero.

Dove si sono svolte le riprese?

La troupe ha effettuato le riprese interamente in territorio francese, valorizzando al massimo i paesaggi naturali della nazione. La produzione ha scelto la città di Montpellier come location principale per gli esterni urbani, ma i tecnici hanno posizionato le telecamere anche in diverse aree limitrofe appartenenti al suggestivo dipartimento dell’Hérault, una zona geografica caratterizzata da suggestivi borghi antichi e monasteri storici.

La casa cinematografica Mother Production ha guidato la realizzazione del progetto, lavorando in sinergia con i partner di France Télévisions e Versus Production. Infine, i mercati esteri distribuiscono l’opera con il titolo internazionale Prière d’Enquêter: Elli et Clément.

Trama del film Con l’aiuto del Cielo Elli e Clement in onda su Top Crime

L’intricato enigma poliziesco comincia all’interno di un antico monastero francese, dove un crimine efferato sconvolge la quiete della comunità religiosa locale. Qualcuno infatti uccide brutalmente padre Benoît, un sacerdote stimato da tutti, il cui corpo presenta numerose ferite da taglio. La gendarmeria locale deve agire con estrema rapidità per evitare il panico e trovare immediatamente il colpevole.

Il comando distrettuale affida il caso al capitano Elli Taleb, una poliziotta dal carattere d’acciaio che affronta ogni giorno una quotidianità privata molto complessa, dato che cresce da sola le sue tre sorelle minori. Sul piano personale, l’investigatrice dichiara una totale distanza dal cristianesimo, professando un convinto ateismo. Durante un colloquio formale, la donna confida a padre Clément che le sue radici familiari affondano in culture diverse, poiché suo padre era musulmano e sua madre ebrea.

Al contrario, il giovane novizio possiede una fede incrollabile e si prepara a pronunciare i voti perpetui per legarsi definitivamente all’ordine spirituale. Nonostante le divergenze ideologiche, l’aspirante frate decide di collaborare attivamente alle indagini. L’uomo offre alla poliziotta un accesso privilegiato ai segreti del monastero, mentre il contatto con il mondo esterno fa riaffiorare alcuni dettagli oscuri legati alla sua infanzia. I due colleghi analizzano ogni indizio per scoprire se l’omicidio di padre Benoît rappresenti un attacco mirato all’istituzione ecclesiastica oppure la conseguenza di un vecchio rancore personale.

Con l’aiuto del Cielo Elli e Clement: il cast completo

Presentiamo qui l’elenco ufficiale di tutti i componenti del cast artistico, con i relativi ruoli interpretati all’interno della pellicola: