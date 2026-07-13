Esordisce lunedì 13 luglio il format In cucina con la bisnonna. Si tratta del nuovo format di cucina che va in onda su Food Network, rete tematica visibile sul canale 33 del digitale terrestre.

In cucina con la bisnonna, chi sono i conduttori

La trasmissione In cucina con la bisnonna prende il via, come detto, il 13 luglio, a partire dalle ore 22:00 circa. Gli appuntamenti hanno una durata di circa 40/45 minuti ciascuno e Food Network, salvo improvvise modifiche di programmazione, ne propone due alla settimana, nel prime time del lunedì.

Al timone di In cucina con la bisnonna c’è Alice Sabatini. Classe 1996, nel 2015 ha vinto la prestigiosa fascia di Miss Italia, oltre a quelle di Miss Cinema, Miss Diva e Donna, Miss Social e Miss Compagnia della Bellezza. Negli anni seguenti ha lavorato come modella, proseguendo l’attività da giocatrice professionista di basket. Al suo fianco partecipa l’amata bisnonna Augusta, che ha 102 anni.

Un viaggio nei ricordi mediante la antiche ricette di famiglia

In cucina con la bisnonna è prodotto da BCT Produzione per Warner Bros. Discovery. Il format è visibile anche in streaming e on demand mediante l’applicazione Discovery+. Al centro dello show vi sono le ricette realizzate da Alice Sabatini e da Augusta.

Le due conduttrici promettono di accompagnare il pubblico in quello che è un vero e proprio viaggio nei ricordi, che avviene mediante la realizzazione delle antiche ricette della loro famiglia. Fra una preparazione e un’altra, la bisnonna si lascia andare a racconti, aneddoti e storie, svelando anche alcuni segreti per cucinare al meglio i piatti al centro delle varie puntate.

In cucina con la bisnonna, le ricette del 13 luglio

Durante i primi due appuntamenti di In cucina con la bisnonna, in onda il 13 luglio, Augusta e Alice Sabatini realizzano, in primis, gli gnocchi di patate. Si tratta di una tipologia di pasta tipica del nostro paese e conosciuta in tutto il mondo. A seguire è cucinato il cinghiale al buglione, che prevede una lunga fase di marinatura della carne, rendendola saporita e morbida.

Le due padrone di casa propongono un focus sulla cucina povera, che prevede l’uso di ingredienti diffusi e facilmente accessibili a tutti. Il pubblico a casa ha la possibilità di seguire la preparazione dell’acqua cotta del campagnolo, che ha come protagoniste le verdure di stagione. Infine, è cucinato Il Mattone, un dolce fresco e che non richiede la cottura, realizzato con l’ausilio dei biscotti sechi alternati alla crema.