Il killer gioca con il fuoco è il thriller del 2025 in onda su Rai 2. Diretto da Alexandre Carrière, il film racconta una storia di ossessione, manipolazione psicologica e stalking che prende il via dopo un devastante incendio domestico.

I protagonisti sono Natalie e Loughlin, una coppia il cui matrimonio è già in crisi quando la loro casa viene quasi completamente distrutta dalle fiamme. Ad aiutarli interviene Jack, il vigile del fuoco che li ha soccorsi, ma ben presto l’uomo rivela un lato oscuro e inquietante.

Regia, produzione e protagonisti del film Il killer gioca con il fuoco

La regia di Il killer gioca con il fuoco, titolo originale Playing with Fire, è firmata da Alexandre Carrière, specialista del genere thriller televisivo.

La sceneggiatura è di Caroline Portu, mentre la produzione è stata realizzata da Lifetime. Il film sviluppa una vicenda nella quale il pericolo nasce da una figura apparentemente rassicurante, trasformando un eroe in un pericoloso antagonista.

La protagonista è Kirsten Comerford, che interpreta Natalie, una donna costretta a ricostruire la propria vita dopo l’incendio. Accanto a lei troviamo Brett Geddes nel ruolo del marito Loughlin, mentre Stephen Adekolu interpreta Jack, il vigile del fuoco che sviluppa un’ossessione sempre più inquietante nei confronti di Natalie.

Completano il cast Shanna Armogan, Shannon McDonough, Aury Barnett, Deklon Roberts e Rachel Sellan.

Dove è stato girato?

Il killer gioca con il fuoco è stato girato principalmente in Canada, sfruttando quartieri residenziali e abitazioni private che ricreano perfettamente l’atmosfera di una tranquilla cittadina americana.

Le riprese si sono svolte soprattutto nell’area di Ottawa, in Ontario, dove sono stati utilizzati interni domestici, caserme dei vigili del fuoco e zone suburbane per raccontare la vicenda della famiglia protagonista.

Le ambientazioni ordinarie contribuiscono ad aumentare il senso di tensione, mostrando come il pericolo possa nascondersi dietro persone all’apparenza affidabili.

Trama del film Il killer gioca con il fuoco

Natalie e Loughlin stanno attraversando un momento difficile del loro matrimonio quando un violento incendio distrugge quasi completamente la loro abitazione.

La coppia riesce a salvarsi grazie all’intervento del vigile del fuoco Jack, che si dimostra fin da subito estremamente disponibile. L’uomo li aiuta a trovare un alloggio temporaneo e si offre di assisterli durante i lavori di ristrutturazione della casa.

Natalie vede in Jack una persona gentile e premurosa, mentre Loughlin inizia lentamente a diffidare di lui. Il vigile del fuoco è infatti sempre presente, si interessa continuamente alla vita della coppia e sembra conoscere particolari che non dovrebbe sapere.

Jack sfrutta la fragilità emotiva di Natalie e le tensioni già esistenti con il marito per insinuare dubbi e sospetti. Con piccoli gesti e continue manipolazioni riesce progressivamente a mettere i due coniugi l’uno contro l’altra.

Loughlin tenta di convincere Natalie che Jack non è l’uomo altruista che sembra, ma la donna interpreta la sua diffidenza come semplice gelosia.

Nel frattempo Jack diventa sempre più ossessionato da Natalie. La controlla, la segue nei suoi spostamenti e pianifica ogni dettaglio con l’obiettivo di sostituirsi definitivamente a Loughlin.

Quando la coppia scopre che diversi incidenti avvenuti dopo l’incendio sono stati provocati proprio da Jack, comprende di essere finita nel mirino di uno stalker disposto a tutto pur di ottenere ciò che desidera.

Spoiler finale

Nel finale di Il killer gioca con il fuoco, Natalie e Loughlin scoprono che Jack ha orchestrato ogni fase del proprio piano con largo anticipo.

Il vigile del fuoco aveva infatti provocato l’incendio che ha distrutto la loro casa per potersi presentare come il loro salvatore e inserirsi gradualmente nella loro vita.

Jack rapisce Natalie e la conduce nella casa ancora in fase di ristrutturazione, deciso a eliminare definitivamente Loughlin e costruire con lei una nuova esistenza.

Loughlin riesce a rintracciare la moglie e affronta Jack in un violento scontro all’interno dell’edificio.

Durante la colluttazione scoppia un nuovo incendio. Jack rimane intrappolato tra le fiamme e, nonostante tenti di fuggire, muore nel rogo che lui stesso aveva contribuito a provocare.

Natalie e Loughlin riescono invece a mettersi in salvo grazie all’intervento dei soccorsi.

Dopo avere superato il trauma, la coppia decide di ricominciare insieme, comprendendo che soltanto affrontando unita le difficoltà è riuscita a sopravvivere al piano dello stalker.

Cast completo del film Il killer gioca con il fuoco

Il cast di Il killer gioca con il fuoco è guidato da Kirsten Comerford, Brett Geddes e Stephen Adekolu, protagonisti di un thriller psicologico ricco di colpi di scena.