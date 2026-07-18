Domenica 19 luglio si svolge la finale del Mondiale di Calcio 2026 e, per Rai 1, i telecronisti saranno Alberto Rimedio e Lele Adani. La presenza di quest’ultimo, tuttavia, sta sollevando una vera e propria polemica a causa del suo controverso stile di commento.

Lele Adani finale Mondiale 2026, la raccolta firme

La presenza di Lele Adani in cabina di commento della finale del Mondiale 2026 sta causando non poche proteste sui social e non solo. La telecronaca della semifinale fra Inghilterra-Argentina è stata giudicata dai social eccessivamente sbilanciata a favore dei sudamericani, venendo meno al principio (sacrosanto) del commentatore superpartes.

Nelle scorse ore, sulla piattaforma Change.org, è spuntata una petizione dal titolo eloquente: Rimuovere Adani da commentatore su Rai 1. Il promotore dell’iniziativa, nella lunga presentazione, ha affermato: “(…) Riteniamo che lo stile di commento di Adani non sia compatibile con gli standard di misura, equilibrio e professionalità richiesti alla televisione di Stato. Negli ultimi tempi, la telecronaca ha smesso di essere un servizio di analisi tecnica per gli spettatori, trasformandosi in un palcoscenico personale”.

Un messaggio duro, dunque, che però sta attirando consensi: sono già più di 700 le persone che hanno deciso di firmare e sostenere la causa.

Un commento esagerato nei toni e nei contenuti

Come già preannunciato, la telecronaca che ha attirato le maggiori critiche è quella che Lele Adani, sempre al fianco di Alberto Rimedio, ha compiuto nella semifinale fra l’Inghilterra e l’Argentina.

Negli ultimi minuti di match, durante i quali l’Albiceleste ha segnato due gol riuscendo così a rimontare il risultato, Adani si è lasciato andare a urla ed esclamazioni decisamente esagerate, sia nel volume che nei contenuti. Dopo il gol del pareggio, il commentatore tecnico ha esclamato: “Non è mai finita con l’Argentina, non è mai finita con la Selección! Il cuore dei campioni del mondo! Enzo raccoglie da Lionel. Einstein diceva che le coincidenze sono il modo in cui Dio sceglie di rimanere anonimo. Ma non lo puoi fare con Dios. Maradona, quarant’anni dopo, orienta”.

Dopo il gol del definitivo 2 a 1, Adani ha alzato ulteriormente i toni: “Non ci credo, non ci credo. Il 68esimo assist di Messi con la Nazionale argentina. Doveva pensarci lui, la routine dello straordinario, riporta Maradona qui 40 anni dopo. A 39 anni la mette di destro, solo da spingere per il Toro di Bahia Blanca (Lautaro Martinez, ndr). È infinito il cuore dell’Argentina, è infinito il cuore di Lionel Messi“.

Lele Adani finale Mondiale 2026, la difesa della Rai

Nonostante la bufera che lo ha investito, Lele Adani è confermato nella cabina di commento della finale del Mondiale 2026 fra la Spagna e l’Argentina. La Rai, mediante le parole del Direttore Rai Sport Marco Lollobrigida, ha affermato: “Adani è cosi. Lui è divisivo, molto emotivo. Può non piacere, ma è autentico“. Il pubblico, dunque, è avvisato: considerati i picchi audio raggiunti nella semifinale, in caso di gol dell’Argentina nel match con la Spagna potrebbe essere necessario dover ridurre il volume del proprio televisore.