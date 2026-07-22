Honey Don’t! è la commedia nera con venature thriller del 2025 in onda su Sky Cinema Uno. Diretto da Ethan Coen, il film mescola mistero, umorismo noir e personaggi sopra le righe, riportando sullo schermo l’atmosfera surreale tipica del regista. Protagonista è Margaret Qualley, affiancata da Aubrey Plaza, Chris Evans e Charlie Day.

La vicenda è ambientata nella cittadina californiana di Bakersfield, dove una detective privata si ritrova a indagare su una serie di morti apparentemente scollegate che conducono tutte a una misteriosa comunità religiosa.

Regia, produzione e protagonisti del film Honey Don’t!

La regia è firmata da Ethan Coen, che ha scritto la sceneggiatura insieme alla moglie Tricia Cooke. Il film rappresenta il secondo capitolo della trilogia di commedie pulp ideata dal regista dopo Drive-Away Dolls. La produzione è di Focus Features e Working Title Films.

La protagonista è Margaret Qualley, che interpreta la detective privata Honey O’Donahue, donna brillante, sarcastica e determinata a scoprire la verità dietro una serie di decessi sospetti.

Accanto a lei troviamo Aubrey Plaza nel ruolo di MG Falcone, Chris Evans in quello del carismatico reverendo Drew Devlin, Charlie Day nei panni del detective Marty Metakawich, oltre a Lera Abova, Kristen Connolly, Talia Ryder, Billy Eichner, Gabby Beans e Don Swayze.

Dove è stato girato?

Sebbene la storia sia ambientata a Bakersfield, in California, Honey Don’t! è stato girato principalmente nello Stato del New Mexico, con numerose riprese effettuate nella cittadina di Belen e nelle aree desertiche circostanti.

Le ambientazioni sfruttano paesaggi aridi, strade isolate e piccoli centri urbani che richiamano perfettamente l’atmosfera della California centrale, contribuendo a creare un contesto sospeso tra noir, western moderno e commedia.

Trama del film Honey Don’t!

La detective privata Honey O’Donahue viene chiamata a occuparsi di quello che inizialmente sembra un semplice incidente stradale.

Ben presto, però, la donna si accorge che la vittima aveva legami con una misteriosa chiesa guidata dal reverendo Drew Devlin, personaggio affascinante ma inquietante, capace di esercitare un forte controllo sui suoi seguaci.

Continuando a indagare, Honey scopre che altri decessi presentano inquietanti analogie e sembrano tutti collegati alla stessa comunità religiosa.

Ad aiutarla c’è il detective Marty Metakawich, mentre sulla sua strada compare anche MG Falcone, una donna dal passato enigmatico che potrebbe conoscere molti più segreti di quanto lasci intendere.

Tra traffici di droga, manipolazioni psicologiche, relazioni tossiche e continui depistaggi, Honey si ritrova coinvolta in una vicenda sempre più pericolosa, nella quale nessuno sembra essere davvero innocente.

Spoiler finale

Nel finale del film Honey riesce a ricostruire il complesso intreccio che lega le morti alla comunità religiosa guidata da Drew Devlin.

La detective scopre che dietro l’apparente spiritualità della chiesa si nasconde un’organizzazione criminale coinvolta in traffici illeciti e manipolazioni dei propri adepti.

Durante il confronto conclusivo emergono tradimenti e alleanze inaspettate, mentre Honey riesce a smascherare i responsabili e a impedire che altre persone cadano nella rete della setta.

Il finale mantiene comunque il tipico tono ironico e surreale di Ethan Coen, lasciando alcuni aspetti volutamente ambigui e privilegiando il black humor rispetto alla classica risoluzione del thriller.

Cast completo del film Honey Don’t!

Il cast riunisce alcuni dei volti più noti del cinema americano contemporaneo.