Il film Donnybrook – Il combattente (titolo originale: Donnybrook) è disponibile per la visione sul canale Rai 4. Tim Sutton ne cura la direzione, realizzando un dramma crudo e violento del 2018, tratto dal romanzo omonimo di Frank Bill. La pellicola sviluppa la storia di un ex marine. Questi, spinto dalla disperazione, cerca un’estrema via di riscatto partecipando a un torneo clandestino di combattimenti all’ultimo sangue, ambientato nel desolante panorama di un’America rurale e dominata dalla violenza. Il film offre un ritratto impietoso della lotta per la sopravvivenza.

Regia, produzione e protagonisti del film Donnybrook Il combattente

La direzione del film è affidata a Tim Sutton, un regista che ha saputo infondere nel racconto un tono asciutto, realistico e implacabile.

La produzione è di origine statunitense, distribuita dalla casa IFC Films e presentata ufficialmente al prestigioso Toronto International Film Festival.

I protagonisti principali che animano il dramma sono: Jamie Bell, Frank Grillo, Margaret Qualley e James Badge Dale.

Dove è stato girato?

Il film è stato girato interamente negli Stati Uniti. Le location scelte, principalmente a Cincinnati (Ohio) e in altre zone rurali del Midwest, sono state fondamentali per ricreare l’atmosfera cupa, degradata e desolata che caratterizza la storia e la comunità marginale in cui è ambientata.

Trama del film Donnybrook Il combattente

Jarhead Earl (Jamie Bell) è un ex marine che, dopo il congedo, vive in condizioni di estrema povertà insieme alla moglie e ai suoi figli. Di conseguenza, spinto dalla disperazione di non poter offrire loro un futuro dignitoso, prende una decisione estrema. Ecco che decide di partecipare al Donnybrook, un brutale torneo clandestino in cui gli uomini si affrontano in combattimenti all’ultimo sangue per vincere un cospicuo premio in denaro.

Intanto, il suo obiettivo è semplice: garantire un futuro migliore alla sua famiglia. Nonostante ciò, sulla sua strada si trova costretto a confrontarsi con Chainsaw Angus (Frank Grillo), un criminale spietato e violento che non si ferma davanti a nulla. Perciò, il film si trasforma in un viaggio nell’oscurità dell’America rurale. Poi, tra degrado sociale, traffico di droga e violenza fisica, la speranza di Earl si scontra costantemente con la brutalità. Quindi, la sua lotta per il riscatto è una battaglia per l’anima. Eppure, la posta in gioco è troppo alta per ritirarsi. Alla fine, il confronto tra i due uomini è inevitabile e disperato. La trama è un dramma crudo sulla lotta per la sopravvivenza e sul prezzo della violenza.

Spoiler finale

Nel momento conclusivo e brutale del film, Jarhead Earl affronta il suo acerrimo nemico, Angus, nel culmine del torneo. Il combattimento è di una violenza estrema e segna il culmine del degrado che permea l’intera storia. La conclusione del film è volutamente amara e cinica. Il sogno di riscatto del protagonista si infrange, mostrando in modo crudo e disilluso come la violenza e la brutalità non possano mai portare a una vera salvezza o a una via d’uscita duratura dalla povertà e dal dolore.

Cast completo del film Donnybrook Il combattente

Il cast riunisce attori di grande intensità drammatica, ognuno dei quali contribuisce a rendere credibile l’atmosfera cupa e violenta della storia. Di seguito l’elenco completo con attori e personaggi: