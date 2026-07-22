I Terzo Tempo sono i nuovi campioni di Reazione a Catena. Il trio ha conquistato il titolo nella puntata di martedì 21 luglio 2026, superando all’Intesa Vincente I Tre Quinti, la famiglia di Spoltore formata da Desirée, Marika e Fabrizio.

La squadra è composta da Giancarlo, Paolo e Carlo, tre amici di lunga data provenienti da Roma. Al termine della puntata hanno affrontato l’Ultima Catena e portato a casa la loro prima vincita.

Il game show, condotto da Pino Insegno, va in onda tutti i giorni nel preserale di Rai 1 ed è disponibile anche in streaming e on demand su RaiPlay. Le puntate sono registrate nello Studio 2 del Centro di produzione Rai di Napoli.

I Terzo Tempo nuovi campioni di Reazione a Catena

Nella puntata del 21 luglio, I Tre Quinti tornano in studio per difendere il titolo. La squadra composta da madre, padre e figlia è alla quarta partecipazione e ha già dimostrato una buona preparazione, riuscendo anche a vincere in due occasioni.

A sfidarli arrivano I Terzo Tempo, tre amici romani legati da oltre quarant’anni. Nonostante l’emozione dell’esordio e qualche iniziale esitazione, gli sfidanti riescono presto a trovare il giusto ritmo.

Nel corso dei giochi, Giancarlo, Paolo e Carlo accumulano un vantaggio importante. I campioni provano comunque a sfruttare gli errori degli avversari e a rimanere in partita fino alla decisiva sfida dell’Intesa Vincente.

La sfida contro I Tre Quinti

All’Intesa Vincente partono per primi I Tre Quinti, che hanno a disposizione 65 secondi, tre possibilità di passare e due raddoppi. Desirée, Marika e Fabrizio riescono a individuare otto parole, ottenendo un risultato che potrebbe consentire loro di difendere il titolo.

Per I Terzo Tempo il tempo disponibile è inferiore: i tre amici possono giocare per 55 secondi. La squadra riesce a raggiungere sette parole corrette e, quando mancano soltanto quattro secondi, decide di tentare il raddoppio.

La scelta si rivela determinante. Giancarlo, Paolo e Carlo completano correttamente la definizione, raggiungono gli avversari e conquistano il punto decisivo che li trasforma nei nuovi campioni.

Pino Insegno sottolinea il coraggio della giocata, ricordando che scegliere un raddoppio a soli quattro secondi dalla conclusione comporta un rischio considerevole. I Terzo Tempo possono così accedere per la prima volta all’Ultima Catena.

L’Ultima Catena dei Terzo Tempo

I nuovi campioni iniziano l’Ultima Catena con un montepremi di 138.000 euro. Il percorso si rivela però particolarmente complicato e i numerosi dimezzamenti riducono progressivamente la somma.

Al termine della catena, la squadra conserva soltanto 270 euro. La prima parola fornita dal gioco è “Corto”, mentre quella da individuare comincia con le lettere “De” e termina con la lettera “e”.

I tre concorrenti non riescono a trovare subito una soluzione convincente e decidono di acquistare il terzo elemento. La scelta dimezza ulteriormente il montepremi, che scende a 135 euro.

La parola rivelata è “Neo”. Dopo essersi confrontati, i campioni scelgono come risposta “Debole”, pur mostrando qualche incertezza.

La soluzione è corretta. Il collegamento è formato dalle espressioni “punto debole” e “neo debole”. I Terzo Tempo vincono così 135 euro nella loro prima partecipazione e conquistano il diritto di tornare nella puntata successiva.

Le reazioni social alla vittoria

La vittoria dei tre amici romani ha suscitato reazioni contrastanti sui social. Diversi telespettatori hanno apprezzato il coraggio dimostrato all’Intesa Vincente, in particolare la decisione di utilizzare il raddoppio a pochissimi secondi dalla fine.

Altri utenti hanno invece criticato la difficoltà dell’Ultima Catena. Secondo una parte del pubblico, i collegamenti proposti nelle ultime puntate sarebbero diventati troppo complessi, rendendo quasi impossibile conservare una parte consistente del montepremi iniziale.

Non sono mancate battute sulla somma conquistata. La vincita è stata considerata modesta rispetto ai 138.000 euro di partenza, ma ha comunque permesso ai nuovi campioni di concludere positivamente il loro debutto.

Chi sono I Terzo Tempo di Reazione a Catena?

I Terzo Tempo vengono da Roma e sono amici da oltre quarant’anni. Il nome scelto richiama il momento conviviale che, nello sport, segue la conclusione di una partita e durante il quale avversari e compagni si ritrovano insieme.

La denominazione appare particolarmente adatta al trio, unito da una lunga amicizia ma diviso dalla passione per il calcio. I tre concorrenti sostengono infatti squadre differenti: uno è tifoso della Roma, uno della Juventus e uno della Lazio.

Paolo, capitano della squadra, è il tifoso laziale. Questa informazione provoca subito la divertita reazione di Pino Insegno, noto sostenitore della Lazio, che decide scherzosamente di rivolgersi soprattutto a lui.

Giancarlo è uno dei componenti dei Terzo Tempo e condivide con Paolo e Carlo un’amicizia iniziata più di quarant’anni fa.

Carlo completa il trio romano. Insieme agli altri due concorrenti dimostra sangue freddo nel momento più importante della gara.

Le età precise e le professioni di Giancarlo, Paolo e Carlo non sono state comunicate durante la presentazione televisiva. Il dato centrale del loro profilo rimane quindi la lunga amicizia che li lega e che permette loro di capirsi rapidamente nei giochi di parole.

Quanto hanno vinto I Terzo Tempo?

Nella puntata del 21 luglio 2026, I Terzo Tempo hanno vinto 135 euro.

La squadra aveva iniziato l’Ultima Catena con 138.000 euro, ma i dimezzamenti avevano ridotto il montepremi a 270 euro. Dopo l’acquisto del terzo elemento, la somma è scesa a 135 euro.

La parola decisiva era “Debole”, collegata agli elementi “Corto” e “Neo”.

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