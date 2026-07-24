Los creyentes Oltre la verità (titolo internazionale The Truthers) è il thriller psicologico spagnolo del 2026 disponibile su Netflix. Diretto da Roger Gual, il film racconta una storia di sospetti, segreti di famiglia e teorie del complotto che finiscono per confondere continuamente il confine tra realtà e paranoia.

La protagonista è Ruth, una donna che torna nella casa d’infanzia dopo la misteriosa morte della madre. Qui ritrova il padre Martín, un uomo profondamente cambiato, ossessionato da una complessa teoria cospirativa che sembra averlo allontanato da tutti.

Regia, produzione e protagonisti del film Los creyentes Oltre la verità

La regia è firmata da Roger Gual, autore spagnolo specializzato in thriller psicologici e drammi contemporanei. Il film è una produzione spagnola realizzata per Netflix, con una narrazione costruita sul continuo dubbio riguardo alla reale affidabilità dei suoi protagonisti.

La protagonista è Stéphanie Magnin, che interpreta Ruth, una trentenne che da tempo ha interrotto i rapporti con la famiglia.

Accanto a lei troviamo José Coronado nel ruolo di Martín, padre della giovane, ex uomo tranquillo che dopo il pensionamento è diventato diffidente, aggressivo e convinto dell’esistenza di un grande complotto.

Completano il cast Fanny Gautier, Alberto Olmo, Israel Ruiz e Olaya López.

Dove è stato girato?

Los creyentes Oltre la verità è stato girato in Spagna.

Le riprese si sono concentrate principalmente in ambientazioni residenziali e piccoli centri urbani, privilegiando ville isolate e paesaggi che accentuano il senso di inquietudine e di progressivo isolamento vissuto dai protagonisti. L’atmosfera cupa e sospesa accompagna l’intero racconto, trasformando la casa di famiglia nel principale teatro della vicenda.

Trama del film Los creyentes Oltre la verità

Dopo molti anni di lontananza, Ruth torna nella casa dei genitori in seguito all’improvvisa e misteriosa morte della madre.

Il ritorno non è semplice. Il rapporto con il padre Martín è ormai compromesso da tempo e l’uomo appare completamente diverso rispetto ai ricordi della figlia.

Da quando è andato in pensione vive isolato, diffida di chiunque e dedica tutto il proprio tempo a elaborare inquietanti teorie del complotto, convinto che potenti organizzazioni manipolino la società.

L’atteggiamento sempre più aggressivo del padre e le circostanze poco chiare della morte della madre spingono Ruth a formulare un terribile sospetto: che possa essere stato proprio Martín a uccidere la moglie.

Mentre cerca di ricostruire gli ultimi giorni della madre, la giovane si trova intrappolata in una spirale di bugie, segreti e mezze verità nella quale diventa sempre più difficile distinguere ciò che è reale da ciò che nasce dalla paranoia.

Spoiler finale

Nel finale del film Ruth riesce finalmente a ricostruire quanto accaduto alla madre.

Le convinzioni complottistiche di Martín si rivelano il frutto di un progressivo deterioramento psicologico, ma la realtà dei fatti è molto più complessa di quanto la donna immaginasse inizialmente.

L’indagine familiare mette in luce segreti rimasti nascosti per anni e costringe padre e figlia a confrontarsi con un passato doloroso.

L’epilogo evita spiegazioni completamente definitive e lascia volutamente alcuni interrogativi aperti, mantenendo fino all’ultima scena quell’ambiguità tra verità, percezione e ossessione che caratterizza l’intero film.

Cast completo del film Los creyentes Oltre la verità

Il cast è guidato da alcuni dei volti più noti del cinema spagnolo.