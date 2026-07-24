Elize Le ombre di una donna (titolo originale Elize: Sombras de uma Mulher, titolo internazionale Elize: Shadows of a Woman) è il thriller psicologico brasiliano del 2026 disponibile su Netflix. Diretto da Felipe Vellas, il film è ispirato al celebre caso di cronaca di Elize Matsunaga, rielaborato in chiave narrativa senza ricostruire fedelmente tutti gli eventi reali.

La pellicola racconta l’ascesa e la caduta di una donna che, dopo aver sposato un ricco imprenditore, vede il proprio matrimonio trasformarsi in un incubo fatto di tradimenti, manipolazioni e violenza psicologica.

Regia, produzione e protagonisti del film Elize Le ombre di una donna

La regia è firmata da Felipe Vellas, mentre la sceneggiatura porta la firma dello scrittore Raphael Montes insieme a Mariana Torres, già collaboratori della serie Good Morning, Verônica. Il film è una produzione originale Netflix Brasile.

La protagonista è Lorena Comparato, che interpreta Elize Matsunaga, giovane donna di umili origini che riesce a cambiare radicalmente la propria vita sposando il facoltoso imprenditore Marcos Matsunaga.

Accanto a lei troviamo Henrique Kimura nel ruolo di Marcos Matsunaga, mentre completano il cast Denise Weinberg, Miwa Yanagizawa, Julia Shimura, Gustavo Falcão, Arthur Toyoshima, Julia Konrad, Flora Sandyá ed Edson Kameda.

Dove è stato girato?

Elize Le ombre di una donna è stato girato in Brasile, principalmente tra San Paolo e le aree circostanti.

Le riprese utilizzano ville di lusso, quartieri residenziali, uffici e ambientazioni urbane che ricostruiscono il mondo dell’alta borghesia paulista, facendo da contrappunto alle origini modeste della protagonista. L’atmosfera cupa e raffinata accompagna il progressivo deterioramento del rapporto tra Elize e Marcos.

Trama del film Elize Le ombre di una donna

Elize Matsunaga proviene da una famiglia modesta e sogna una vita diversa. L’incontro con Marcos Matsunaga, erede di una delle famiglie imprenditoriali più ricche del Brasile, sembra offrirle finalmente il futuro che ha sempre desiderato.

Il matrimonio, inizialmente felice, si incrina però con il passare degli anni. Dietro l’apparenza di una coppia perfetta si nascondono continue tensioni, tradimenti e un rapporto sempre più tossico.

Quando Elize scopre l’infedeltà del marito, il dolore e il senso di umiliazione si trasformano lentamente in un’ossessione.

Il film segue il progressivo deterioramento del loro rapporto, mostrando come manipolazioni, gelosia e squilibri di potere conducano entrambi verso un epilogo drammatico.

Pur ispirandosi a un fatto realmente accaduto, la narrazione sceglie un approccio psicologico, concentrandosi soprattutto sulle emozioni, sulle fragilità e sulle dinamiche della coppia piuttosto che sulla semplice cronaca del delitto.

Spoiler finale

Nel finale di Elize Le ombre di una donna, il confronto tra Elize e Marcos degenera definitivamente.

La scoperta dell’ennesimo tradimento porta la protagonista a perdere il controllo durante una violenta lite.

Marcos viene ucciso e, nel tentativo disperato di cancellare ogni traccia del delitto, Elize compie un gesto estremo destinato a sconvolgere l’intero Brasile.

Il film non insiste sugli aspetti più macabri della vicenda, ma si concentra sulle conseguenze psicologiche delle scelte della protagonista e sul crollo definitivo della sua esistenza.

L’epilogo mostra come la ricerca di amore, riscatto sociale e sicurezza economica si trasformi in una tragedia che distrugge tutte le persone coinvolte.

Cast completo del film Elize Le ombre di una donna

Il cast è composto da alcuni dei principali interpreti del cinema e della televisione brasiliana.