Amiamoci finché siamo vivi (titolo originale Aimons-nous vivants) è la commedia sentimentale francese del 2025 in onda su Rai 3. Diretto da Jean-Pierre Améris, il film affronta con delicatezza temi come la malattia, il desiderio di porre fine alle proprie sofferenze e la possibilità di ritrovare la voglia di vivere grazie a un incontro inatteso.

Protagonisti della storia sono Antoine Toussaint, celebre cantante ormai convinto che la propria vita sia arrivata al capolinea, e Victoire, una donna esuberante e imprevedibile che finirà per cambiare completamente il suo destino.

Regia, produzione e protagonisti del film Amiamoci finché siamo vivi

La regia è firmata da Jean-Pierre Améris, autore francese specializzato in commedie dal forte contenuto umano. La sceneggiatura è scritta dallo stesso Améris insieme a Marion Michau, mentre la produzione è di Escazal Films con distribuzione francese ARP Sélection.

Il protagonista è Gérard Darmon, che interpreta Antoine Toussaint, un celebre cantante settantenne colpito da un ictus che ha compromesso definitivamente la sua carriera artistica.

Al suo fianco troviamo Valérie Lemercier nel ruolo di Victoire, sua grande ammiratrice, una donna spontanea, logorroica e piena di entusiasmo che irrompe nella sua vita proprio nel momento più difficile.

Completano il cast Patrick Timsit, Alice de Lencquesaing, Aurélien Cavagna, Éric Viellard, Sophie Mounicot e Nicole Dubois.

Dove è stato girato?

Le riprese di Amiamoci finché siamo vivi si sono svolte principalmente in Francia e in Svizzera.

Il viaggio dei protagonisti attraversa splendidi paesaggi tra Parigi, le campagne francesi e Ginevra, meta finale del percorso intrapreso da Antoine. Treni, alberghi, piccoli paesi e panorami alpini diventano parte integrante del racconto, accompagnando l’evoluzione del rapporto tra i due protagonisti.

Trama del film Amiamoci finché siamo vivi

Antoine Toussaint è stato una delle più grandi stelle della musica francese. Dopo essere stato colpito da un ictus che gli impedisce di continuare a esibirsi, perde ogni entusiasmo nei confronti della vita.

Convinto di non avere più un futuro, decide di lasciare Parigi e raggiungere Ginevra, dove intende ricorrere al suicidio assistito.

Durante il viaggio in treno incontra Victoire, una sua fan da sempre. La donna è l’esatto opposto di Antoine: parla senza sosta, affronta ogni situazione con ironia e guarda alla vita con un entusiasmo contagioso.

Quello che inizialmente appare come un incontro fastidioso si trasforma progressivamente in un viaggio ricco di imprevisti, confessioni e momenti di grande umanità.

Victoire, senza rendersene conto, riesce lentamente a incrinare le convinzioni di Antoine, costringendolo a rimettere in discussione la decisione di porre fine alla propria esistenza.

Tra i due nasce un legame profondo che cambierà entrambi, dimostrando come anche l’incontro più casuale possa restituire un senso alla vita.

Spoiler finale

Nel finale del film Antoine arriva finalmente a Ginevra, ma il percorso vissuto insieme a Victoire lo ha profondamente trasformato.

L’uomo comprende che il desiderio di morire nasceva soprattutto dalla solitudine e dalla convinzione di non avere più nulla da offrire.

Grazie alla vicinanza di Victoire ritrova invece la capacità di emozionarsi, di ridere e di immaginare un futuro diverso.

Antoine rinuncia così al suicidio assistito e sceglie di tornare a vivere, mentre anche Victoire acquisisce una nuova consapevolezza di sé e dei propri sentimenti.

Il film si chiude con una nota di grande speranza, ricordando come l’affetto umano possa cambiare il destino anche nei momenti più bui.

Cast completo del film Amiamoci finché siamo vivi

Il cast riunisce alcuni tra gli interpreti più popolari del cinema francese.