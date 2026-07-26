L’infiltrata (titolo originale La infiltrada) è il thriller spagnolo del 2024 in onda su Sky Cinema Uno e disponibile anche su NOW. Diretto da Arantxa Echevarría, il film si ispira alla vera storia di Aranzazu Berradre Marín, l’unica agente della Polizia nazionale spagnola riuscita a infiltrarsi per anni all’interno dell’organizzazione terroristica ETA. Vincitore del Premio Goya 2025 come Miglior Film, è un intenso racconto di coraggio, sacrificio e tensione psicologica.

La protagonista è Carolina Yuste, affiancata da Luis Tosar in un thriller che ricostruisce una delle operazioni sotto copertura più pericolose della storia recente della Spagna.

Regia, produzione e protagonisti del film L’infiltrata

La regia è firmata da Arantxa Echevarría, mentre la sceneggiatura è scritta dalla stessa regista insieme ad Amélia Mora. Il film è una produzione di Atresmedia Cine, Beta Fiction Spain, Bowfinger International Pictures e Movistar Plus+, distribuito in Italia da Movies Inspired.

La protagonista è Carolina Yuste, che interpreta Aranzazu Berradre Marín, conosciuta sotto copertura con il nome di Arantxa.

Al suo fianco troviamo Luis Tosar nel ruolo di Ángel, il suo superiore, mentre completano il cast Iñigo Gastesi, Diego Anido, Nausicaa Bonnín, Pepe Ocio, Víctor Clavijo, Pedro Casablanc e Jorge Rueda.

Dove è stato girato?

Le riprese di L’infiltrata si sono svolte principalmente nei Paesi Baschi e in altre località della Spagna, ricostruendo fedelmente gli ambienti frequentati dall’ETA tra la fine degli anni Novanta e i primi anni Duemila.

Quartieri popolari, piccoli centri baschi, appartamenti clandestini e commissariati contribuiscono a creare un’atmosfera di costante tensione, restituendo il clima di paura e sospetto vissuto durante quegli anni.

Trama del film L’infiltrata

Alla fine degli anni Novanta, la giovane agente di polizia Aranzazu Berradre Marín accetta una missione che cambierà completamente la sua vita.

Assume una nuova identità, quella di Arantxa, fingendosi una simpatizzante della sinistra nazionalista basca per riuscire a entrare nell’ambiente vicino all’ETA.

Per proteggere la copertura è costretta a interrompere ogni rapporto con la famiglia e con gli amici, vivendo per otto anni una doppia esistenza fatta di solitudine, paura e continui rischi.

Con il passare del tempo conquista la fiducia dell’organizzazione terroristica, fino a quando le viene affidato un incarico estremamente delicato: mettere il proprio appartamento a disposizione dell’ETA come base operativa.

Da quel momento ogni errore potrebbe costarle la vita e compromettere un’indagine fondamentale per le autorità spagnole.

Spoiler finale

Nel finale del film la lunga operazione sotto copertura arriva al momento decisivo.

Le informazioni raccolte da Aranzazu consentono alle forze dell’ordine di individuare alcuni importanti membri dell’ETA e di portare a termine una vasta operazione di polizia.

La protagonista riesce a sopravvivere alla missione, ma il prezzo pagato è altissimo: anni di isolamento, la perdita della propria identità e l’impossibilità di recuperare completamente la vita lasciata alle spalle.

L’epilogo rende omaggio al coraggio dell’agente e ricorda come la sua identità sia rimasta segreta per molti anni anche dopo la conclusione dell’operazione.

Cast completo del film L’infiltrata

Il cast del film è composto da alcuni dei principali interpreti del cinema spagnolo.

Carolina Yuste : Aranzazu Berradre Marín (Arantxa)

: Aranzazu Berradre Marín (Arantxa) Luis Tosar : Ángel

: Ángel Iñigo Gastesi : Kepa

: Kepa Diego Anido : Sergio

: Sergio Nausicaa Bonnín : Andrea

: Andrea Pepe Ocio : Bodhi

: Bodhi Víctor Clavijo : Teruel

: Teruel Pedro Casablanc : capo della brigata

: capo della brigata Jorge Rueda: Mario

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