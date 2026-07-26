Ciao, Marcello Mastroianni l’antidivo è il docufilm italiano del 2024 in onda su Rai 3. Diretto da Fabrizio Corallo e scritto insieme a Silvia Scola, il documentario rende omaggio a Marcello Mastroianni nel centenario della sua nascita, raccontando l’uomo dietro il mito del grande attore italiano.

A guidare il racconto è Luca Argentero, che accompagna lo spettatore in un viaggio tra immagini d’archivio, interviste, filmati inediti e sequenze tratte dagli oltre 150 film interpretati da Mastroianni, restituendo il ritratto di un artista lontano dagli stereotipi del “latin lover”.

Regia, produzione e protagonisti di Ciao, Marcello Mastroianni l’antidivo

La regia è firmata da Fabrizio Corallo, mentre la sceneggiatura porta la firma dello stesso Corallo insieme a Silvia Scola, figlia del regista Ettore Scola e profonda conoscitrice della figura di Mastroianni. Il documentario è prodotto da Surf Film, Dean Film, Luce Cinecittà e Rai Documentari.

Il filo conduttore è affidato a Luca Argentero, che interpreta un narratore contemporaneo impegnato a ricostruire la vita privata e artistica dell’attore attraverso fotografie, materiali d’archivio e testimonianze.

Nel corso del documentario trovano spazio anche numerose interviste storiche allo stesso Marcello Mastroianni, oltre ai ricordi di registi, colleghi e amici che hanno condiviso con lui una straordinaria stagione del cinema italiano e internazionale.

Dove è stato girato?

Il documentario è stato realizzato prevalentemente in Italia, alternando riprese originali a un vastissimo lavoro di ricerca negli archivi italiani e internazionali.

Gran parte della narrazione si sviluppa attraverso materiali provenienti dai set cinematografici, backstage, filmati privati, interviste televisive e sequenze tratte dai film che hanno reso celebre Marcello Mastroianni in tutto il mondo.

Trama di Ciao, Marcello Mastroianni l’antidivo

Il documentario ripercorre la straordinaria carriera di Marcello Mastroianni, attore simbolo del cinema italiano, celebrato in tutto il mondo per capolavori come La dolce vita, 8½, Divorzio all’italiana e Una giornata particolare.

Dietro l’immagine del seduttore elegante e affascinante si nascondeva però un uomo profondamente diverso: riservato, ironico, sensibile, poco incline al divismo e sempre pronto a mettere in discussione il proprio personaggio pubblico.

Attraverso un ricco intreccio di immagini d’epoca, testimonianze e filmati raramente mostrati, il docufilm racconta non soltanto il successo internazionale dell’attore, ma anche la sua semplicità, l’amore per la famiglia, gli amici, il buon cibo e la capacità di affrontare con leggerezza anche i momenti più difficili della vita.

Il risultato è il ritratto di un artista che ha saputo trasformare la propria umanità nella sua qualità più grande, diventando uno degli interpreti più amati della storia del cinema.

Finale del documentario

Il documentario si conclude mostrando l’eredità artistica e umana lasciata da Marcello Mastroianni.

Le ultime immagini e le testimonianze sottolineano come il suo fascino non fosse legato soltanto ai personaggi interpretati, ma soprattutto alla sua autenticità e alla naturalezza con cui ha sempre vissuto il successo.

Il racconto si chiude con un omaggio al suo immenso contributo al cinema italiano e internazionale, ricordando un attore che ha saputo restare, fino all’ultimo, un autentico “antidivo”.

Protagonisti del documentario Ciao, Marcello Mastroianni l’antidivo

Tra i principali protagonisti del documentario troviamo: