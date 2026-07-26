The Idaho Murders Incubo al college (titolo originale The Idaho Murders: College Nightmare) è la docuserie true crime statunitense del 2026 disponibile su Netflix dal 29 luglio 2026. Diretta da Skye Borgman e prodotta esecutivamente da Joe Berlinger, ricostruisce uno dei casi di cronaca nera più sconvolgenti degli ultimi anni negli Stati Uniti: l’omicidio di quattro studenti dell’Università dell’Idaho, avvenuto nella notte del 13 novembre 2022.

Attraverso filmati delle bodycam della polizia, messaggi, materiale investigativo e testimonianze esclusive dei familiari delle vittime, la serie ripercorre ogni fase dell’indagine fino all’arresto del responsabile.

Regia, produzione e protagonisti di The Idaho Murders Incubo al college

La docuserie è diretta da Skye Borgman, già nota per numerosi documentari dedicati alla cronaca nera americana. La produzione è firmata da Netflix, con Joe Berlinger tra i produttori esecutivi.

Non si tratta di una ricostruzione con attori, ma di un racconto documentaristico costruito attraverso immagini d’archivio, riprese delle forze dell’ordine e interviste ai parenti e alle persone coinvolte nel caso.

Al centro della vicenda ci sono i quattro studenti dell’Università dell’Idaho:

Madison Mogen

Kaylee Goncalves

Xana Kernodle

Ethan Chapin

La serie racconta anche il lavoro degli investigatori che, dopo settimane di indagini, sono riusciti a identificare e arrestare Bryan Kohberger, poi condannato all’ergastolo dopo essersi dichiarato colpevole.

Dove è stata girata?

Le riprese originali e i materiali documentari provengono principalmente da Moscow, nello stato dell’Idaho, dove si trova l’Università dell’Idaho e dove si è consumata la tragedia.

La serie utilizza inoltre immagini di repertorio, registrazioni delle bodycam della polizia, fotografie, filmati televisivi e contenuti forniti direttamente dalle famiglie delle vittime.

Trama di The Idaho Murders Incubo al college

Nella notte del 13 novembre 2022, quattro giovani studenti universitari vengono brutalmente assassinati all’interno della casa che condividevano fuori dal campus dell’Università dell’Idaho.

L’intera cittadina di Moscow rimane sconvolta mentre l’assassino continua a essere in libertà per settimane.

La docuserie segue passo dopo passo le indagini della polizia, mostrando come gli investigatori abbiano analizzato migliaia di prove, filmati e testimonianze fino a individuare il principale sospettato.

Accanto all’inchiesta trovano spazio anche i racconti delle famiglie e degli amici delle vittime, che ricordano chi erano Madison, Kaylee, Xana ed Ethan prima che le loro vite venissero tragicamente spezzate.

Finale

L’ultima puntata ripercorre l’arresto di Bryan Kohberger e le prove che hanno portato alla chiusura del caso.

La docuserie mostra come il lavoro investigativo abbia permesso di ricostruire gli spostamenti del responsabile e raccogliere gli elementi necessari per arrivare all’incriminazione.

Il racconto si conclude lasciando ampio spazio al dolore delle famiglie e alla memoria dei quattro studenti, ponendo l’accento sulle conseguenze che questa tragedia ha avuto sulla comunità universitaria e sull’intero Paese.

Episodi della docuserie

La prima stagione è composta da 3 episodi, che raccontano cronologicamente: