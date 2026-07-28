La bocca del diavolo (titolo originale The Devil’s Mouth) è il thriller horror statunitense del 2026 disponibile su Prime Video. Diretto da Jeff Wadlow, il film combina survival, suspense e creature marine in una storia ambientata nelle spettacolari grotte sommerse della Thailandia, dove una vacanza tra amici si trasforma in un incubo senza via d’uscita.

Regia, produzione e protagonisti del film La bocca del diavolo

La regia è firmata da Jeff Wadlow, mentre la sceneggiatura è scritta da Aja Gabel, Myung Joh Wesner e dallo stesso Wadlow.

La protagonista è Kathryn Newton, che interpreta Charlie, una delle giovani coinvolte nella drammatica spedizione.

Accanto a lei troviamo Lana Condor nel ruolo di Kate, Gavin Casalegno (Greg), Nico Hiraga (James), Tommi Rose (Adrienne) e Tayme Thapthimthong, guida dell’escursione.

Dove è stato girato?

Le riprese di La bocca del diavolo si sono svolte principalmente nella provincia di Krabi, in Thailandia.

Le spettacolari grotte naturali, le scogliere calcaree e le acque cristalline del Mare delle Andamane fanno da sfondo all’intera vicenda, contribuendo a creare un’atmosfera di crescente tensione e claustrofobia.

Trama del film La bocca del diavolo

Cinque amici universitari decidono di trascorrere insieme un’ultima avventura prima di iniziare la loro vita da adulti.

Durante il viaggio lungo la costa della Thailandia, partecipano a un’escursione guidata attraverso un remoto sistema di grotte sommerse conosciuto come La bocca del diavolo, una meraviglia naturale tanto affascinante quanto pericolosa.

Quella che doveva essere un’esperienza indimenticabile si trasforma però in una lotta per la sopravvivenza quando una violenta tempesta modifica completamente l’ambiente sotterraneo.

Intrappolati nel labirinto di cunicoli allagati, i ragazzi scoprono che nelle grotte si nasconde un gigantesco predatore sopravvissuto alle inondazioni.

Con l’ossigeno che diminuisce rapidamente e le vie di fuga ormai impraticabili, il gruppo dovrà affrontare non solo la creatura, ma anche paure, rancori e conflitti rimasti nascosti per anni.

Spoiler finale

Nel finale del film il gruppo tenta un’ultima disperata fuga attraverso i cunicoli sommersi.

Le tensioni accumulate durante la permanenza nelle grotte portano alcuni protagonisti a compiere scelte estreme pur di salvarsi.

Dopo un violento scontro con il predatore, soltanto una parte del gruppo riesce a raggiungere l’uscita, mentre altri sacrificano la propria vita per permettere agli amici di sopravvivere.

L’epilogo lascia comunque intendere che il pericolo potrebbe non essere stato definitivamente eliminato, mantenendo un’atmosfera inquietante fino agli ultimi istanti.

Cast completo del film La bocca del diavolo

Il cast del film comprende: