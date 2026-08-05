Le pagine social di Real Time hanno comunicato i concorrenti di Bake Off Italia 2026. Nella nuova edizione del format, al via a settembre, si sfideranno sedici persone con l’obiettivo di vincere il trofeo di Miglior pasticcere amatoriale d’Italia.

Bake Off Italia 2026 concorrenti, il nonno-sprint Armando

A Bake Off Italia 2026 partecipa Alessia. Ha 27 anni, è di Reggio Calabria e ama l’arte in ogni sua forma. La cucina è una valvola di sfogo e sogna di aprire una pasticceria insieme al fidanzato architetto. Altra protagonista dello show è Alice, 22enne di Modena. Frequenta l’Università di Comunicazione di Parma ma vorrebbe seguire le orme della nonna, che gestiva due torterie.

Armando, invece, ha 71 anni, è di Torino ed è un nonno super-sprint. Sposato da 43 anni, suona la batteria, va in moto a da 12 anni ha sviluppato la passione per la pasticceria. Da Pavia arriva Carmen, 60enne di origini venezuelane. In Italia da qualche anno, attualmente lavora come babysitter ma spera che lo show possa rappresentare l’occasione per cambiare la sua vita.

A Bake Off Italia 2026 presenzia Clarissa. Ha 30 anni, è di Colceresa in provincia di Vicenza e gareggia nel talent dopo aver lasciato un lavoro da impiegata perché bisognosa di una vita più attiva. Danila, poi, ha 46 anni, è di Modugno in provincia di Bari e fa la salumiera in un supermercato. Ha vissuto per diversi anni a Londra, dove ha conosciuto l’attuale marito, e spera di aprire un laboratorio di pasticceria.

Bake Off Italia 2026 concorrenti, Donato e Grazia

Il tendone di Bake Off Italia 2026 ospita Donato. Ha 32 anni, è di Campo Maggiore e dopo essersi sentito a lungo un pesce fuor d’acqua è convinto di aver ritrovato la sua dimensione nella pasticceria. Mamma, moglie e nonna: così si definisce orgogliosamente Grazia, 69enne di Tremestieri Etneo, in provincia di Catania. Casalinga, partecipa allo show con l’obiettivo di scrivere un libro contenente le ricette delle nonne dei piccoli borghi siciliani.

Fra i concorrenti di Bake Off Italia 2026 ci sono Isabella e Luca. Lei ha 47 anni, è di Brusasco in provincia di Torino ed è un vulcano di energia: lavora come ingegnere ma dedica il suo tempo alla famiglia, al teatro, alla pro loco e all’oratorio. Lui, invece, di anni ne ha 40, vive a Cappella Maggiore in provincia di Treviso e dopo aver lavorato in due aziende informatiche ha cambiato vita ed è entrato nell’Arma dei Carabinieri.

Il 19enne Onofrio

Durante Bake Off Italia 2026 c’è Manuel, giovane papà di 22 anni di Milano. Lavora in un’azienda di impianti di riscaldamento ma il sogno è quello di aprire una pasticceria. Spera di vincere l’ambito titolo il 25enne Marco, campano trasferitosi a Milano per iniziare una carriera come modello.

Da Cavallirio in provincia di Novara c’è Omar, idraulico 44enne. Qualche anno fa ha avuto un infortunio che lo ha costretto al riposo assoluto per due mesi e proprio in tale occasione è rimasto colpito da Bake Off Italia, al punto da decidere di partecipare al casting per diventare concorrente.

Il giovanissimo Onofrio, appena 19enne, è di Mottola in provincia di Taranto e ha le idee chiare: la pasticceria sarà la sua vita. È la mamma che ha trasmesso in lui la passione per i dolci e in caso di vittoria vorrebbe aprire una bakery in stile americano. Stefano, poi, è un educatore di 38 anni, è di Rho e vorrebbe aprire un laboratorio in cui poter far lavorare ragazzi con fragilità.

Infine c’è la solare e sincera Vittoria, che ha 23 anni ed è di Cengio in provincia di Savona. Studia economia e nonostante ami ciò che fa sente da quando è bambina un richiamo per la pasticceria.