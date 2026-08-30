Hannah Swensen indaga: Una mela marcia è un film giallo del 2024, diretto da Shannon Kohli, in onda su Rai Premium. Titolo originale One Bad Apple: A Hannah Swensen Mystery, appartiene alla popolare saga televisiva ispirata ai romanzi di Joanne Fluke.

Alison Sweeney torna nel ruolo di Hannah Swensen, pasticcera di Lake Eden con uno straordinario talento per risolvere delitti. Questa volta Hannah si trova coinvolta nell’indagine sull’omicidio di un professore universitario, mentre nella sua vita entra anche il procuratore Chad Norton, interpretato da Victor Webster.

Regia, produzione e protagonisti del film Hannah Swensen indaga Una mela marcia

La regia di Hannah Swensen indaga: Una mela marcia è affidata a Shannon Kohli. La sceneggiatura è firmata dalla stessa Alison Sweeney insieme a Marcy Holland ed è basata sui personaggi creati dalla scrittrice Joanne Fluke.

Alison Sweeney interpreta ancora una volta Hannah Swensen, proprietaria della pasticceria The Cookie Jar e investigatrice dilettante che sembra avere una particolare capacità di imbattersi nei casi più complicati di Lake Eden.

Al suo fianco torna Barbara Niven nel ruolo della madre Delores, mentre Tess Atkins interpreta la sorella Michelle.

Una delle principali novità è Victor Webster nel ruolo di Chad Norton, procuratore della contea che incontra Hannah proprio durante la nuova indagine. Il rapporto tra i due parte con qualche incomprensione, ma lascia progressivamente emergere una particolare sintonia.

Dove è stato girato?

Hannah Swensen indaga: Una mela marcia è ambientato nella cittadina immaginaria di Lake Eden, Minnesota, ma il film è stato realizzato in Canada.

Le riprese si sono svolte nella Columbia Britannica, territorio utilizzato anche per numerosi altri capitoli della saga. Diverse location dell’area di Vancouver ricreano gli ambienti della piccola comunità statunitense nella quale Hannah vive e gestisce la sua pasticceria.

Una parte importante della storia è ambientata inoltre all’interno del Lake Eden Community College, dove Hannah tiene un corso di pasticceria e dove avviene il delitto che dà inizio alla nuova indagine.

Trama del film Hannah Swensen indaga Una mela marcia

Hannah Swensen accetta una nuova sfida professionale: insegnare un corso di pasticceria al Lake Eden Community College.

L’esperienza dovrebbe permetterle di dedicarsi alla propria grande passione lontano dalle indagini criminali.

Naturalmente le cose vanno diversamente.

Hannah entra presto in contrasto con Bradford Ramsay, professore universitario dal carattere difficile. Tra i due nasce una discussione che diventa particolarmente accesa.

Poco tempo dopo, l’uomo viene trovato morto.

La situazione diventa immediatamente delicata per Hannah. Il litigio con la vittima è noto e alcune circostanze rischiano di farla apparire molto più coinvolta di quanto sia realmente.

Hannah decide così di fare ciò che le riesce meglio: indagare.

Questa volta, però, non può contare sulla presenza di Mike Kingston al suo fianco.

Durante l’indagine conosce invece Chad Norton, il nuovo procuratore della contea. L’uomo non apprezza inizialmente l’abitudine di Hannah di inserirsi nelle indagini ufficiali e cerca di convincerla a lasciare il caso alle autorità.

Hannah non ha alcuna intenzione di farlo.

Comincia a ricostruire gli ultimi giorni di vita di Bradford e scopre che il professore aveva accumulato numerosi nemici.

Dietro l’apparente tranquillità del college emergono rivalità, segreti e rapporti personali molto più complicati del previsto.

Anche Delores e Michelle finiscono per essere coinvolte nella ricerca della verità.

Più Hannah approfondisce il passato della vittima, più diventa evidente che l’assassino potrebbe essere qualcuno che Bradford conosceva molto bene.

Spoiler finale

Nella parte conclusiva di Hannah Swensen indaga: Una mela marcia, Hannah riesce a collegare gli indizi raccolti durante l’indagine e comprende che la morte di Bradford Ramsay non è il risultato di un gesto casuale.

Il professore nascondeva infatti comportamenti e rapporti personali che avevano creato tensioni con diverse persone intorno a lui.

Hannah ricostruisce progressivamente gli spostamenti della vittima e individua alcune incongruenze nelle dichiarazioni dei sospettati.

Come spesso accade nelle sue indagini, è un dettaglio apparentemente secondario a permetterle di comprendere la dinamica del delitto.

La ricerca della verità conduce Hannah direttamente verso l’assassino e la espone ancora una volta a un grave pericolo.

Il confronto conclusivo permette però di far emergere il movente e di dimostrare definitivamente che Hannah non ha avuto alcun ruolo nell’omicidio.

Il caso viene quindi risolto e l’identità del responsabile consegnata alle autorità.

La conclusione è importante anche sul piano sentimentale.

L’esperienza condivisa durante l’indagine modifica infatti il rapporto tra Hannah e Chad Norton. Il procuratore comprende che l’istinto investigativo della pasticcera non può essere facilmente ignorato, mentre Hannah comincia a guardare il nuovo arrivato con crescente interesse.

Dopo la fine della relazione con Mike, Chad rappresenta così l’inizio di una nuova fase nella vita sentimentale di Hannah, destinata a proseguire nei capitoli successivi della saga.

Cast completo del film Hannah Swensen indaga Una mela marcia

Il cast è guidato da Alison Sweeney, protagonista storica della saga nel ruolo di Hannah Swensen. Accanto a lei tornano alcuni dei personaggi della famiglia Swensen, mentre Victor Webster debutta nel ruolo di Chad Norton.