Rido perché ti amo è una commedia romantica italiana diretta e interpretata da Paolo Ruffini, in onda in prima visione su Rai 1. Al centro della storia ci sono Leopoldo e Amanda, interpretati da Nicola Nocella e Barbara Venturato, innamorati fin dall’infanzia e ormai a pochi giorni dal matrimonio.

Leopoldo è diventato un pasticcere di grande successo, ma la carriera lo ha progressivamente allontanato dalla spontaneità che aveva da bambino. Quando Amanda riceve un’importante proposta professionale dall’Opéra di Parigi, il loro rapporto entra improvvisamente in crisi. Per Leopoldo comincia così una corsa contro il tempo per riconquistare la donna che ama.

Regia, produzione e protagonisti del film Rido perché ti amo

Paolo Ruffini firma la regia di Rido perché ti amo e partecipa alla sceneggiatura insieme a Francesca Romana Massaro, Nicola Nocella e Max Croci.

Il film è prodotto da Pegasus, QMI e Rai Cinema. La fotografia è di Fabio Zamarion, il montaggio di Claudio Di Mauro e le musiche sono firmate da Claudia Campolongo.

Nicola Nocella interpreta Leopoldo, pasticcere affermato che ha trasformato la propria passione in una carriera di successo. Concentrandosi sempre di più sul lavoro, ha però trascurato il rapporto con Amanda.

Barbara Venturato è Amanda Perelli, ballerina che ha rinunciato a una possibile carriera per dedicarsi all’insegnamento della danza classica.

Paolo Ruffini interpreta invece Ciro Esposito, migliore amico di Leopoldo e presenza fondamentale nel tentativo dell’uomo di recuperare il rapporto con Amanda.

Dove è stato girato?

Rido perché ti amo è stato girato prevalentemente a Roma. La caratteristica piazza attorno alla quale ruota buona parte della vicenda non è però un luogo realmente esistente nella forma mostrata nel film.

Il microcosmo nel quale vivono Leopoldo, Amanda e i loro amici è stato infatti ricostruito quasi interamente all’interno dei Videa Studios di Roma.

La produzione ha realizzato qui la piazzetta con le attività commerciali e i luoghi frequentati abitualmente dai protagonisti, trasformandola in uno degli elementi centrali della storia.

Per alcune sequenze esterne la troupe si è invece spostata a Sacrofano, comune della Città metropolitana di Roma. La combinazione tra set cinematografici e ambientazioni reali ha permesso di creare quella piccola comunità italiana volutamente sospesa tra realtà e atmosfera fiabesca.

Trama del film Rido perché ti amo

Leopoldo e Amanda si conoscono quando sono ancora bambini.

Davanti a una torta a forma di cuore, i due si fanno una promessa importante: un giorno si sposeranno e resteranno insieme per sempre.

Passano 25 anni e quella promessa sembra sul punto di diventare realtà.

Leopoldo e Amanda stanno infatti organizzando il matrimonio.

Nel frattempo le loro vite sono profondamente cambiate. Leopoldo è diventato un pasticcere di fama internazionale e dedica quasi tutte le proprie energie alla carriera.

Amanda ha invece rinunciato al sogno di diventare una ballerina professionista e insegna danza classica.

A una settimana dalle nozze arriva però una lettera destinata a cambiare ogni cosa.

L’Opéra di Parigi offre ad Amanda l’opportunità di partecipare alla realizzazione di un nuovo spettacolo.

Per lei potrebbe essere l’occasione professionale attesa per tutta la vita.

Amanda chiede quindi a Leopoldo di accompagnarla a Parigi.

La risposta dell’uomo è completamente diversa da quella che si aspettava.

Leopoldo non comprende immediatamente quanto quell’occasione sia importante per la compagna e reagisce con distacco, arrivando addirittura ad annullare il matrimonio.

Amanda decide allora di partire da sola.

Solo dopo averla persa, Leopoldo comprende la gravità del proprio comportamento.

Non ha deluso soltanto la donna della sua vita. Ha tradito anche tutte le promesse fatte quando era bambino.

Con l’aiuto del migliore amico Ciro e degli abitanti della piazza, decide quindi di cambiare.

Gli rimane appena una settimana per riconquistare Amanda e dimostrarle di essere ancora capace di diventare l’uomo del quale lei si era innamorata.

Spoiler finale

Nella parte conclusiva di Rido perché ti amo, Leopoldo comprende che riconquistare Amanda non significa semplicemente convincerla a tornare.

Deve prima cambiare se stesso.

L’uomo ripensa alle promesse fatte quando era bambino e comprende quanto la ricerca del successo lo abbia progressivamente trasformato.

Con l’aiuto di Ciro e degli amici della piazza comincia quindi un percorso nel quale prova a recuperare quella spontaneità che aveva perduto.

Amanda, nel frattempo, non vuole più rinunciare ai propri sogni per proteggere la relazione.

La proposta arrivata dall’Opéra di Parigi diventa per lei anche il simbolo della possibilità di scegliere finalmente se stessa e la propria carriera.

Leopoldo comprende così che amare Amanda significa anche permetterle di realizzarsi.

La corsa per riconquistarla culmina nel tentativo di mantenere le promesse che le aveva fatto da bambino. Il protagonista dimostra di aver finalmente capito che il matrimonio non può essere costruito soltanto sui ricordi di ciò che erano stati.

Deve nascere dalla volontà di crescere insieme senza impedire all’altro di inseguire i propri desideri.

Leopoldo e Amanda riescono così a ritrovarsi. La loro riconciliazione non cancella quanto accaduto, ma segna l’inizio di un rapporto diverso, nel quale Leopoldo accetta di mettere da parte il proprio egoismo.

Il finale riporta quindi al tema che attraversa l’intero film: diventare adulti non significa necessariamente abbandonare il bambino che si era stati. Per Leopoldo la vera conquista consiste proprio nel tornare a essere una persona della quale quel bambino possa sentirsi orgoglioso.

Cast completo del film Rido perché ti amo

Il cast di Rido perché ti amo è guidato da Nicola Nocella, Barbara Venturato e Paolo Ruffini. Nel film compaiono inoltre Daphne Scoccia, Greg, Herbert Ballerina, Loretta Goggi ed Enzo Garinei.