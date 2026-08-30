Alpha è un film drammatico diretto da Jan-Willem van Ewijk, in onda su Cielo. Protagonisti sono Reinout Scholten van Aschat e Gijs Scholten van Aschat, rispettivamente nei ruoli di Rein e Gijs, un figlio e un padre il cui rapporto conflittuale esplode durante un’escursione sulle Alpi.

La storia parte dal dolore di Rein per la morte della madre e si trasforma progressivamente in un intenso confronto generazionale. Quando padre e figlio rimangono soli in montagna, rivalità, incomprensioni e bisogno di affermazione lasciano spazio a una lotta contro una natura molto più potente di entrambi.

Regia, produzione e protagonisti del film Alpha

Jan-Willem van Ewijk firma sia la regia sia la sceneggiatura di Alpha. Il film è una coproduzione tra Paesi Bassi, Svizzera e Slovenia, realizzata da Baldr Film con Lomotion e Staragara e la collaborazione, tra gli altri, di VPRO e SRF.

La fotografia è curata da Douwe Hennink, mentre le musiche sono di Ella van der Woude.

Reinout Scholten van Aschat interpreta Rein, un uomo di 31 anni che, dopo la morte della madre, si trasferisce sulle Alpi e lavora come maestro di snowboard. Cerca nella montagna e nella meditazione una nuova serenità.

Gijs Scholten van Aschat interpreta invece Gijs, suo padre. Estroverso e sicuro di sé, con il suo arrivo sconvolge rapidamente il fragile equilibrio costruito dal figlio.

Pia Amofa-Antwi è Laura, la ragazza alla quale Rein è sentimentalmente legato e verso la quale Gijs mostra un atteggiamento che aumenta ulteriormente la tensione tra padre e figlio.

Dove è stato girato?

Alpha è ambientato sulle Alpi svizzere, che non rappresentano semplicemente lo scenario della vicenda, ma diventano parte essenziale del racconto.

Le riprese hanno coinvolto ambienti alpini tra Svizzera e Slovenia. La componente slovena della produzione è stata curata dalla società Staragara.

La neve, i pendii ripidi e gli spazi apparentemente sconfinati accentuano l’isolamento dei due protagonisti. La montagna diventa progressivamente il luogo nel quale Rein e Gijs vengono privati delle comodità e delle sicurezze della vita quotidiana, fino a essere costretti a confrontarsi direttamente con le proprie fragilità.

Trama del film Alpha

Dopo la morte della madre, Rein decide di cambiare completamente vita.

Lascia i Paesi Bassi e si trasferisce in un piccolo paese delle Alpi, dove lavora come maestro di snowboard.

La montagna gli permette di isolarsi, meditare e cercare un equilibrio dopo il lutto.

La tranquillità termina quando arriva suo padre Gijs.

I due uomini hanno personalità profondamente differenti.

Rein è introverso e cerca continuamente di controllare le proprie emozioni. Gijs è invece espansivo, sicuro di sé e capace di attirare immediatamente l’attenzione delle persone che incontra.

L’uomo conquista rapidamente anche gli amici del figlio.

La situazione diventa ancora più delicata quando Gijs comincia a mostrare interesse verso Laura, la ragazza frequentata da Rein.

Il giovane sente progressivamente di perdere il proprio spazio.

Persino nel luogo nel quale aveva cercato di costruire una nuova identità, suo padre sembra riuscire ancora una volta a metterlo in secondo piano.

Durante un’escursione sugli sci insieme ad altri amici, le tensioni esplodono.

Rein decide di allontanarsi dal gruppo insieme a Gijs.

Padre e figlio proseguono da soli verso la montagna.

Rein vuole raggiungere la cima e dimostrare di essere più forte, mentre Gijs comincia a preoccuparsi per le condizioni del percorso e chiede di tornare indietro.

Il figlio rifiuta.

Quello che era iniziato come un conflitto familiare si trasforma però rapidamente in qualcosa di molto più pericoloso.

La montagna impone le proprie regole e costringe entrambi ad abbandonare la competizione per concentrarsi sulla sopravvivenza.

Spoiler finale

Nella parte conclusiva di Alpha, la sfida tra Rein e Gijs perde progressivamente qualsiasi significato davanti alla forza della montagna.

Rein aveva trascinato il padre sempre più in alto anche per dimostrare di essere finalmente lui la persona più forte e competente.

La natura ribalta però completamente questo confronto.

Le condizioni diventano pericolose e padre e figlio comprendono che la loro rivalità li ha condotti in una situazione nella quale entrambi rischiano seriamente la vita.

L’isolamento costringe Rein ad abbandonare l’immagine di controllo assoluto che aveva cercato di costruire dopo la morte della madre.

Anche Gijs deve fare i conti con la propria vulnerabilità.

Il rapporto tra i due emerge così nella sua forma più autentica: dietro la competizione e le provocazioni esiste un dolore comune che nessuno dei due è stato realmente capace di affrontare.

La montagna diventa quindi una sorta di giudice imparziale. Non esiste più un padre dominante o un figlio deciso a dimostrare la propria superiorità.

Esistono soltanto due uomini vulnerabili davanti alla natura.

La conclusione non offre una riconciliazione semplice o sentimentale. L’esperienza vissuta insieme modifica però profondamente il loro rapporto e ridimensiona la battaglia per stabilire chi dei due debba essere l’“alpha”.

Il titolo assume così il proprio significato definitivo: la ricerca del predominio, che aveva alimentato il conflitto tra padre e figlio, perde valore quando entrambi vengono messi davanti ai propri limiti.

Cast completo del film Alpha

Il cast di Alpha è guidato da Reinout Scholten van Aschat e Gijs Scholten van Aschat. Al loro fianco compaiono Pia Amofa-Antwi, Kaija Ledergerber, Daria Fuchs e Julien Genoud.