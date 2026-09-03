Il gioco delle bugie è un film thriller statunitense del 2026 diretto da Damián Romay, in onda su Tv8. Il titolo originale è To Catch a Cheater e la protagonista è Kate Watson nel ruolo di Monica, una madre determinata a scoprire la verità sulla misteriosa morte della figlia adolescente Hannah.

Quello che inizialmente appare come un tragico incidente nasconde una storia molto più complessa. Monica scopre infatti che Hannah e le sue amiche avevano organizzato un gioco per mettere alla prova la fedeltà dei rispettivi fidanzati. Un’iniziativa apparentemente innocua che porta alla luce tradimenti, rancori e soprattutto pericolosi segreti custoditi anche dagli adulti.

Regia, produzione e protagonisti del film Il gioco delle bugie

La regia di Il gioco delle bugie è firmata da Damián Romay, mentre la sceneggiatura è di Rachel Morton. Il thriller è prodotto da Sunshine Films Florida e Reel One Entertainment.

Tra i produttori figurano Sebastian Battro, Rebeca Hughes, Jacobo Rispa e lo stesso Damián Romay. La fotografia è curata da Hernan Herrera, il montaggio da Ezequiel Brizuela, mentre le musiche sono di Erik Abbink e Jacqueline Perriam.

Kate Watson interpreta Monica, madre di Hannah. È lei a sostenere l’intera indagine quando le autorità sembrano intenzionate a considerare la morte della ragazza un incidente.

Philip Boyd interpreta David, padre di Hannah e marito separato di Monica. Nonostante le difficoltà della loro relazione, la tragedia li porta nuovamente a collaborare.

Jordan Kennedy è Hannah, mentre Valentina Rivas e Lily Bowen interpretano rispettivamente le sue amiche Charli e Megan.

Dove è stato girato?

Il gioco delle bugie è stato girato negli Stati Uniti e, più precisamente, nella Florida meridionale.

La produzione ha concentrato le riprese nell’area metropolitana di Miami, sfruttando diverse località della costa. Tra gli scenari utilizzati figurano Miami, Miami Beach, Hallandale Beach e Hollywood.

Gli ambienti residenziali della Florida costituiscono lo scenario principale della vicenda e contribuiscono a creare il contrasto tra l’apparente tranquillità delle famiglie coinvolte e la rete di segreti che Monica porta progressivamente alla luce.

Trama del film Il gioco delle bugie

Hannah frequenta l’ultimo anno di liceo e si prepara al diploma insieme alle migliori amiche Charli e Megan.

La sua situazione familiare non è particolarmente serena.

I genitori Monica e David sono separati e il loro rapporto è molto teso. Hannah desidera però che il padre partecipi alla cerimonia del diploma e cerca di mantenere un legame con entrambi.

Nel frattempo Charli propone alle amiche un gioco.

L’idea consiste nel mettere alla prova la fedeltà dei rispettivi fidanzati. Una delle ragazze deve flirtare con il compagno dell’altra per scoprire se sia disposto a tradirla.

Hannah non è convinta.

È innamorata del fidanzato Hunter e teme soprattutto quale potrebbe essere la sua reazione se scoprisse di essere stato sottoposto a un test.

Alla fine accetta comunque di partecipare.

Hannah deve provare a sedurre Nick, il ragazzo più grande frequentato da Charli.

Ma quella notte Hannah non torna a casa.

Poco dopo viene trovata morta.

Le autorità ritengono che la ragazza fosse sola e che abbia perso la vita dopo una caduta accidentale che le ha provocato un grave trauma alla testa.

Monica non crede a questa ricostruzione.

Il telefono di Hannah è scomparso e, poco prima della morte, la ragazza aveva inviato alla madre un inquietante messaggio nel quale le diceva di volerle bene e di essere dispiaciuta.

Monica comincia quindi a indagare.

Scopre il gioco organizzato da Charli e viene a sapere che Hannah aveva avuto problemi a scuola.

Un altro indizio importante è rappresentato dal diario della figlia, che però viene rubato.

Il responsabile del furto è Hunter, mandato da Charli per recuperarlo.

Più Monica si avvicina alla verità, più qualcuno cerca di fermarla.

La situazione diventa drammatica quando David viene brutalmente aggredito e finisce in ospedale.

A questo punto Monica comprende che la morte della figlia non è stata un semplice incidente e che il responsabile potrebbe appartenere alla cerchia delle persone delle quali si è sempre fidata.

Spoiler finale

Nel finale di Il gioco delle bugie viene rivelato che dietro la morte di Hannah c’è Kim, interpretata da Jessie Pettit.

Monica scopre infatti una relazione clandestina che coinvolge Doug e comprende che Hannah era entrata in possesso di informazioni capaci di distruggere l’immagine della famiglia di Kim.

Monica decide di confidarsi proprio con Kim, senza sapere che l’amica è direttamente coinvolta.

Kim finge di sostenerla e le offre del caffè.

La bevanda è però stata drogata.

Monica perde conoscenza e viene rapita dalla donna.

A questo punto Kim confessa ciò che è realmente accaduto la notte della morte di Hannah.

Kim aveva inseguito la ragazza perché voleva recuperare il suo telefono e impedire che le informazioni compromettenti diventassero pubbliche.

Tra le due era scoppiata una colluttazione.

Durante lo scontro Hannah era caduta e aveva battuto violentemente la testa.

Kim non aveva programmato di uccidere Hannah, ma è direttamente responsabile della sua morte.

Dopo l’incidente aveva deciso di nascondere ogni prova e costruire una versione capace di far apparire la tragedia come una caduta accidentale.

La donna rivela inoltre un altro dettaglio decisivo.

È stata Kim a organizzare l’aggressione contro David. L’obiettivo era terrorizzare Monica e costringerla ad abbandonare la propria indagine.

Ma la confessione non conclude il pericolo.

Kim estrae una pistola e tenta di eliminare Monica per impedire che possa raccontare quanto ha scoperto.

Le due donne iniziano a lottare.

Monica riesce infine a impossessarsi dell’arma e tiene Kim sotto tiro fino all’arrivo della polizia.

La verità sulla morte di Hannah viene finalmente alla luce.

Il gioco organizzato dalle adolescenti aveva quindi soltanto innescato una catena di eventi. Le vere menzogne erano molto più profonde e appartenevano soprattutto agli adulti, disposti a qualsiasi cosa pur di proteggere segreti, tradimenti e apparenze.

Cast completo del film Il gioco delle bugie

Il cast di Il gioco delle bugie è guidato da Kate Watson, interprete di Monica. Accanto a lei figurano Philip Boyd nel ruolo di David e Jordan Kennedy in quello della figlia Hannah.