La serie Hotel Costiera torna in prima serata su Canale 5 con gli episodi “April” e “Hassan”, che proseguono la doppia indagine del protagonista Daniel De Luca, interpretato da Jesse Williams.

L’ex Marine statunitense, oggi problem solver del prestigioso Villa Costiera di Positano, continua infatti a risolvere i problemi degli ospiti dell’hotel mentre porta avanti la ricerca di Alice, la figlia scomparsa del proprietario. Nei due episodi, il mistero principale si intreccia con nuove missioni ad alta tensione che metteranno Daniel davanti a scelte sempre più difficili.

La trama dell’episodio April di Hotel Costiera

Nel terzo episodio riappare April Mackenzie, un’ex collega Marine di Daniel che ha urgente bisogno del suo aiuto.

La donna ha smarrito un braccialetto contenente dati altamente riservati e teme che possa finire nelle mani sbagliate. Daniel e la sua squadra si mettono immediatamente sulle tracce dell’oggetto, cercando di recuperarlo prima che le informazioni vengano diffuse.

Parallelamente, Daniel riesce finalmente a rintracciare Bruno, convinto che possa conoscere la verità sulla scomparsa di Alice. L’incontro rappresenta uno dei passaggi chiave dell’indagine principale.

La trama dell’episodio Hassan

Nel quarto episodio un ragazzino di nome Hassan arriva al Villa Costiera nascosto nel furgone delle consegne dell’albergo.

Il bambino sta cercando proprio Daniel, che decide di proteggerlo mentre prova a capire chi sia e perché sia arrivato fino all’hotel.

Nel frattempo le indagini sulla scomparsa di Alice fanno un importante passo avanti. Daniel riesce finalmente a individuare il luogo in cui la ragazza si trova, ma quando arriva scopre che qualcuno lo ha preceduto, complicando ulteriormente la missione.

Il cast degli episodi April e Hassan di Hotel Costiera

Nel cast della serie troviamo:

Jesse Williams – Daniel De Luca

– Daniel De Luca Jordan Alexandra – Genny Ramirez

– Genny Ramirez Maria Chiara Giannetta – Adele Caetani

– Adele Caetani Antonio Gerardi – Bignè

– Bignè Tommaso Ragno – Augusto Caetani

– Augusto Caetani Sam Haygarth – Conte Tancredi Villanova-Rochester

– Conte Tancredi Villanova-Rochester Pierpaolo Spollon – Bruno Lombardi

– Bruno Lombardi Jean-Hugues Anglade

Alejandra Onieva

Amanda Campana

Dove è girata Hotel Costiera

La serie è stata girata principalmente a Positano, sulla splendida Costiera Amalfitana, una delle località più suggestive d’Italia.

Le riprese hanno interessato anche la lussuosa Villa Treville, utilizzata come location principale del fittizio Villa Costiera, oltre ad altri scorci della costa campana. I panorami sul mare, i vicoli di Positano e le ville affacciate sulla costa diventano parte integrante della narrazione.

Spoiler finale degli episodi

Nel finale di “April”, Daniel recupera elementi fondamentali per proseguire la ricerca di Alice grazie al confronto con Bruno.

In “Hassan”, invece, il protagonista arriva finalmente sulle tracce della ragazza scomparsa, ma la scoperta si rivela amara: qualcuno è arrivato prima di lui, lasciando l’indagine ancora aperta e preparando il terreno ai successivi sviluppi della serie.