Omicidi a Mystery Island – Fino all’ultimo respiro è un film giallo del 2025 diretto da Steven R. Monroe, in onda su Rai 2. Il titolo originale è Mystery Island: Play for Keeps e rappresenta un nuovo capitolo della serie televisiva ambientata nell’esclusivo resort dedicato ai giochi investigativi.

Tornano Elizabeth Henstridge nel ruolo della psichiatra Emilia Priestly e Charlie Weber in quello del detective Jason Trent. Durante un ritiro aziendale sull’isola arriva anche Franklin Trask, ex fidanzato di Emilia, accompagnato dalla moglie Ainsley. Quello che dovrebbe essere un elaborato gioco investigativo si trasforma presto in una vera indagine quando Ainsley viene trovata assassinata.

Regia, produzione e protagonisti del film Omicidi a Mystery Island – Fino all’ultimo respiro

La regia è firmata da Steven R. Monroe, mentre la sceneggiatura è di John Christian Plummer.

Il film è prodotto da Cartel Pictures. La fotografia è di Lars Lindstrom, il montaggio di Saeed Vahidi e le musiche sono composte da Christopher Guglick.

Elizabeth Henstridge interpreta Emilia Priestly, psichiatra e consulente investigativa che collabora alla creazione dei giochi proposti agli ospiti di Mystery Island.

Charlie Weber torna invece nel ruolo del detective Jason Trent, con il quale Emilia ha sviluppato una sintonia professionale e personale sempre più evidente.

Accanto a loro c’è ancora Jane Alcott, interpretata da Kezia Burrows, proprietaria e anima dell’isola.

Dove è stato girato?

Omicidi a Mystery Island – Fino all’ultimo respiro è stato girato a Panama.

La produzione ha utilizzato in particolare la zona di Playa Bonita, località costiera poco distante da Panama City.

Le strutture alberghiere, le spiagge e la vegetazione tropicale permettono di ricreare Mystery Island, luogo immaginario nel quale gli ospiti partecipano a elaborati giochi investigativi.

Proprio l’isolamento dell’isola costituisce uno degli elementi essenziali del film. Una volta commesso l’omicidio, tutti i partecipanti rimangono confinati nello stesso luogo e ciascuno può essere il responsabile.

Trama del film Omicidi a Mystery Island – Fino all’ultimo respiro

Mystery Island ospita un nuovo evento.

Questa volta si tratta di un ritiro organizzato per un gruppo legato alla potente società finanziaria Trask Global.

Tra gli ospiti c’è Franklin Trask.

La sua presenza rappresenta una sorpresa soprattutto per Emilia.

I due sono infatti stati fidanzati anni prima e sono arrivati molto vicini al matrimonio.

Franklin raggiunge l’isola insieme alla moglie Ainsley.

La donna conosce perfettamente il passato del marito e pretende che Emilia partecipi al gioco.

Fin dall’inizio appare evidente che Ainsley abbia un obiettivo personale.

Vuole dimostrare a Franklin di essere superiore alla sua ex fidanzata e vincere il mistero preparato dallo staff dell’isola.

Tra gli invitati figurano inoltre Viveca Bentley, dirigente della Trask Global, Spencer Trask, fratello di Franklin, Patricia Collacello e Mickey Carlyle, vecchia conoscenza di Ainsley.

Il gioco comincia.

Ainsley sorprende tutti risolvendo gli enigmi con una rapidità quasi impossibile.

La donna sembra conoscere in anticipo elementi che non dovrebbe possedere.

Durante la serata aumentano anche le tensioni personali.

Franklin confessa infatti a Emilia di provare ancora qualcosa per lei.

Ainsley comprende ciò che sta accadendo e la situazione degenera.

La mattina seguente la donna scompare.

Inizialmente si pensa che possa aver lasciato l’isola.

I suoi bagagli, però, sono ancora nella stanza.

Cominciano le ricerche.

Il corpo di Ainsley viene trovato nell’Hidden Hut.

La donna è stata uccisa con un profondo taglio alla gola.

A quel punto il gioco viene immediatamente sospeso.

Jason assume la guida delle indagini con Emilia e con il capo della polizia locale Ray Romero.

Quasi tutti gli ospiti possiedono un movente.

Spencer aveva avuto problemi con Ainsley e Franklin all’interno dell’azienda.

Mickey era innamorato della vittima.

Franklin aveva appena ammesso di provare ancora sentimenti per Emilia.

Viveca nasconde invece un rapporto molto particolare con la famiglia Trask.

Intanto emerge un altro dettaglio.

Ainsley aveva pagato Simons, dipendente dell’isola, affinché le rivelasse in anticipo la soluzione del gioco.

Ma quello non era stato l’unico accordo tra loro.

Spoiler finale

Emilia e Jason scoprono che la notte dell’omicidio molte persone sull’isola erano state sedate con temazepam.

Inizialmente sembra evidente che sia stato l’assassino a drogare tutti per poter agire indisturbato.

La verità è invece completamente diversa.

È stata la stessa Ainsley a ordinare a Simons di mettere il sedativo nelle bevande.

Dovevano essere drogati tutti tranne lei e un’altra persona.

Quella persona era Viveca Bentley.

Ainsley voleva incontrarla segretamente dopo mezzanotte.

L’indagine ricostruisce allora il vero piano.

Viveca fingeva da tempo di essere innamorata di Franklin.

Aveva persino pagato Mickey affinché seducesse Ainsley e la convincesse a lasciare il marito.

Ma il suo vero obiettivo non era sentimentale.

Viveca voleva prendere il controllo della Trask Global.

Aveva già lavorato per conquistare i voti dei membri del consiglio di amministrazione e le mancava soltanto un ultimo voto per estromettere Franklin.

Quel voto apparteneva ad Ainsley.

Ainsley comprende la situazione e decide di monetizzare l’occasione.

Chiede a Viveca una cifra enorme in cambio del proprio voto.

L’accordo porta a un assegno circolare da 10 milioni di dollari.

Ma Ainsley cambia le condizioni o pretende più denaro.

A quel punto minaccia di raccontare tutto a Franklin.

Viveca capisce che perderebbe ogni possibilità di conquistare la società.

È quindi Viveca a uccidere Ainsley.

Durante l’aggressione, Ainsley cerca di lasciare un indizio tracciando con la mano un segno.

Tutti pensano inizialmente alla lettera S.

Emilia comprende invece che la vittima stava cercando di disegnare il simbolo del dollaro.

Il riferimento è proprio a Viveca, che durante il gioco veniva chiamata scherzosamente Money.

La prova definitiva è l’assegno da 10 milioni intestato ad Ainsley e poi girato nuovamente a Viveca con una firma falsificata.

Viveca Bentley viene arrestata per l’omicidio di Ainsley Trask.

Franklin lascia quindi Mystery Island e saluta Emilia.

La loro storia appartiene ormai definitivamente al passato.

Il finale torna così sul rapporto tra Emilia e Jason.

Emilia gli ricorda una frase pronunciata poco prima: se lei dovesse fidanzarsi di nuovo, Jason cercherebbe di impedirlo.

Quando gli domanda perché, Jason evita di rispondere apertamente.

Le dice semplicemente che, essendo una psichiatra, dovrebbe riuscire a capirlo da sola.

Il caso è risolto, ma tra i due investigatori la tensione sentimentale rimane tutt’altro che conclusa.

Cast completo del film Omicidi a Mystery Island – Fino all’ultimo respiro

Elizabeth Henstridge e Charlie Weber tornano nei ruoli di Emilia Priestly e Jason Trent. Kezia Burrows interpreta ancora Jane Alcott, mentre il nuovo caso coinvolge Franklin Trask e il gruppo di ospiti della Trask Global.