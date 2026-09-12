Il gusto amaro del tradimento è una serie tv thriller olandese del 2026, disponibile dal 10 settembre su Netflix. Il titolo originale è De Eetclub, mentre quello internazionale è The Perfect Lie. La prima stagione è composta da 7 episodi ed è tratta dal bestseller The Dinner Club di Saskia Noort.

Protagonista è Loes Haverkort nel ruolo di Karen van der Made, una donna che si trasferisce con il marito Michel e la figlia Sophie a Bergen. Qui entra a far parte di un esclusivo gruppo di amici apparentemente perfetti. Dietro ville lussuose, cene eleganti e rapporti impeccabili si nascondono però tradimenti, ricatti e segreti destinati a emergere dopo la morte di Evert in un incendio.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv Il gusto amaro del tradimento

La serie è creata e scritta da Dorien Goertzen, affiancata alla sceneggiatura da Jop Esmeijer. La regia è divisa tra Dana Nechushtan e Margien Rogaar.

La produzione è affidata a Fiction Valley, con Jacqueline de Goeij e Annemieke van Vliet come produttrici. La fotografia è curata da Bert Pot.

Al centro della vicenda c’è Karen van der Made, interpretata da Loes Haverkort. Karen arriva a Bergen insieme al marito Michel, interpretato da Teun Luijkx, sperando di cominciare una nuova fase della propria vita.

Grazie a Hanneke Lemstra e al marito Ivo Smit, Karen entra in contatto con il cosiddetto Dinner Club, formato da alcune delle coppie più agiate della zona.

Ne fanno parte anche Simon e Patricia de Jager e Evert e Babette Struyck.

Dove è stata girata?

Il gusto amaro del tradimento è stato girato interamente nei Paesi Bassi tra giugno e dicembre 2025.

La località più importante è Bergen, nella provincia dell’Olanda Settentrionale, dove è ambientata gran parte della storia.

Le riprese hanno interessato anche Bergen aan Zee, Amsterdam, L’Aia, Huizen, IJmuiden, Katwijk aan Zee, Lage Vuursche, Schoorl, Voorburg e Zeist.

Le ville immerse nel verde e le località costiere contribuiscono a costruire il contrasto centrale della serie: all’esterno tutto appare elegante, ordinato e perfetto, mentre dietro porte chiuse emergono relazioni sempre più tossiche e pericolose.

Trama della serie tv Il gusto amaro del tradimento

Karen van der Made si trasferisce a Bergen con il marito Michel e la figlia Sophie.

La nuova vita dovrebbe rappresentare un’occasione per ricominciare.

Karen conosce però quasi subito Hanneke, che la introduce nel proprio gruppo di amici.

Il cosiddetto Dinner Club è formato da quattro coppie che conducono un’esistenza privilegiata.

Ville eleganti, cene costose e disponibilità economiche sembrano aver creato un piccolo mondo nel quale nulla può andare storto.

Karen rimane affascinata.

Ma il primo segnale che dietro quell’apparenza si nasconde qualcosa di molto diverso arriva con Simon de Jager.

Tra Karen e Simon nasce infatti un’attrazione che si trasforma in una relazione clandestina.

Il matrimonio con Michel entra così in una fase sempre più difficile.

Poi accade la tragedia.

La villa di Evert e Babette viene distrutta da un incendio.

Babette e i figli riescono a salvarsi, ma Evert muore.

Le prime ricostruzioni fanno pensare che possa essere stato proprio lui ad appiccare il fuoco.

Hanneke, però, non ci crede.

Comincia a indagare e scopre elementi inquietanti legati sia alla vita privata di Evert sia agli affari di Simon.

Quest’ultimo gestisce infatti attività finanziarie poco trasparenti attraverso la palestra e viene sospettato di riciclaggio di denaro.

Quando anche Hanneke precipita da un appartamento e rimane gravemente ferita, Karen comprende che il pericolo è reale.

La donna comincia quindi a ricostruire ciò che accadeva davvero all’interno del gruppo.

Le amicizie si trasformano in sospetti.

I matrimoni apparentemente perfetti rivelano tradimenti, ricatti e rapporti abusivi.

E soprattutto diventa sempre meno credibile l’ipotesi che Evert abbia provocato volontariamente l’incendio.

Spoiler finale

Nel settimo episodio Karen decide finalmente di raccontare alla polizia anche ciò che aveva cercato di nascondere.

Confessa la relazione con Simon e fornisce informazioni sulle attività illegali dell’uomo.

Simon viene coinvolto nell’indagine sul riciclaggio di denaro insieme a Patricia.

Ma la scoperta più importante riguarda Evert.

Karen trova una registrazione realizzata dall’uomo prima della morte.

Evert aveva iniziato a documentare ciò che accadeva all’interno del matrimonio con Babette perché aveva deciso di separarsi da lei.

La verità sull’incendio è sconvolgente.

Non è stato Evert ad appiccare il fuoco.

È stata Babette.

La donna non riusciva ad accettare che il marito volesse lasciarla e aveva deciso di uccidere l’intera famiglia.

Prima dell’incendio aveva quindi sedato Evert e i figli attraverso delle bevande.

Il suo piano prevedeva che nessuno uscisse vivo dalla casa.

Uno dei bambini, però, non aveva bevuto la dose prevista e si sveglia durante l’incendio.

Babette è così costretta a salvare i figli.

Evert rimane invece all’interno dell’abitazione e muore.

Quando Karen comprende tutto, Babette tenta di impedirle di rivelare la verità.

La polizia riesce però a intervenire anche grazie alla testimonianza di Ivo, che decide finalmente di raccontare ciò che Evert gli aveva confidato.

Babette viene quindi smascherata come responsabile dell’incendio che ha ucciso Evert.

Il finale lascia però aperto un altro mistero.

Hanneke si risveglia dal coma.

Nella sua stanza d’ospedale entra una figura con il volto coperto da un cappuccio nero, che porta con sé un palloncino rosso a forma di cuore.

La serie non rivela chi abbia spinto Hanneke dal balcone.

Karen sospetta Patricia, ma non esiste una risposta definitiva.

Anche il rapporto tra Karen e Michel rimane irrisolto.

Il mistero principale trova quindi una soluzione, ma la scena conclusiva lascia aperta la possibilità di nuovi sviluppi.

Cast completo della serie tv Il gusto amaro del tradimento

Il cast è guidato da Loes Haverkort nel ruolo di Karen. Attorno a lei si sviluppano le quattro coppie che formano il Dinner Club e gli investigatori incaricati di ricostruire la morte di Evert.