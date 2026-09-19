Blood for Dust è un film thriller statunitense del 2023, diretto da Rod Blackhurst e proposto da Rai 4. I protagonisti sono Scoot McNairy, Kit Harington e Josh Lucas. Presentato al Tribeca Film Festival nel 2023 e distribuito negli Stati Uniti nel 2024, ha una durata di circa 98 minuti.

Un rappresentante di commercio in difficoltà accetta di trasportare merce illegale per sostenere la famiglia. L’accordo con un vecchio conoscente lo porta dentro un sistema di ricatti e tradimenti: la possibilità di guadagnare rapidamente coincide con il rischio di perdere ogni via d’uscita.

Regia, produzione e protagonisti del film Blood for Dust

La regia è di Rod Blackhurst, autore anche del soggetto insieme a David Ebeltoft, che firma la sceneggiatura. Tra i produttori figurano Noah Lang, Mark Fasano, Nathan Klingher e Ari Novak. Alla realizzazione partecipano, tra le altre società, BondIt Media Capital, Boxo Productions e Good Wizard.

La fotografia di Justin Derry accompagna il viaggio attraverso strade, motel e spazi industriali. Il montaggio è di Justin Oakey, mentre la musica è composta da Nick Bohun.

Scoot McNairy interpreta Cliff, la cui vulnerabilità economica si intreccia con un passato compromesso. Kit Harington è Ricky, che considera la violenza uno strumento di lavoro. Josh Lucas interpreta John, il criminale che controlla il traffico. Il confronto tra i tre costruisce un racconto in cui gli accordi durano soltanto finché convengono.

Dove è stato girato?

Blood for Dust è stato girato in Montana, principalmente a Billings e Laurel. Le riprese si sono svolte nell’autunno del 2022, con la conclusione della lavorazione a dicembre.

Tra i luoghi utilizzati figurano l’area di Colton Boulevard a Billings e la United Methodist Church di Laurel, dove sono state coinvolte anche comparse locali. Il paesaggio invernale appartiene quindi ai territori effettivamente attraversati dalla produzione.

La scelta delle località contribuisce all’isolamento dei personaggi: la distanza tra una tappa e l’altra rende il viaggio di Cliff sempre meno simile a un normale giro di consegne.

Trama del film Blood for Dust

Cliff vende defibrillatori e fatica a mantenere la moglie Amy e il figlio malato. Quando perde il lavoro, le spese familiari diventano ancora più difficili da sostenere. A offrirgli un’alternativa è Ricky, un uomo con cui ha già condiviso affari poco limpidi.

Cliff conosce il pericolo, ma accetta di entrare nella rete di John. Deve trasportare droga sfruttando la propria esperienza di venditore itinerante. John pretende obbedienza e gli fa capire che un errore ricadrebbe anche sulla sua famiglia.

Il passato continua intanto a pesare. La morte di Mark, coinvolto nei precedenti illeciti, ha lasciato una vedova, Rebecca, e due figli. Il rapporto di Cliff con quella famiglia alimenta un senso di colpa che il nuovo lavoro non può cancellare.

Durante una consegna con Slim, Ricky irrompe e trasforma lo scambio in una strage. Uccide anche Slim, prende denaro e cocaina e coinvolge Cliff nel tentativo di rivendere il carico. Da quel momento, il rappresentante deve temere sia la reazione di John sia l’imprevedibilità del proprio complice.

Spoiler finale

Cliff comunica a John il luogo del nuovo scambio, cercando di sottrarsi a Ricky. L’arrivo del boss scatena un’altra sparatoria. Cliff usa il defibrillatore contro John e, nello scontro conclusivo, spara a Ricky, riuscendo a sopravvivere.

Porta via il denaro, si libera della cocaina e lascia una parte dei soldi a Rebecca. Il ritorno alla famiglia sembra possibile, ma il film conserva una minaccia concreta: la fotocopia della patente di Cliff, trattenuta dalla banda, può ricondurre gli investigatori a lui.

La presenza di Cliff in chiesa non equivale dunque a un’assoluzione. È sopravvissuto ai complici, ma non ha cancellato le conseguenze delle proprie scelte. Il finale lascia aperto il suo destino giudiziario, senza mostrare un arresto né garantire che riesca a farla franca.

Cast del film Blood for Dust